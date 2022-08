Những tin đồn hẹn hò kỳ lạ nhất Kbiz: Gong Yoo bị đồn yêu Kang Dong Won, ngỡ ngàng nhất là tin của Son Ye Jin

Trong showbiz không thiếu những tin đồn hẹn hò thất thiệt. Tất nhiên, có những tin đồn xuất phát từ những thông tin râm ran trong giới và sau này trở thành sự thật nhưng cũng có không ít tin đồn tự bịa ra khiến các nghệ sĩ bất ngờ khó xử với các mối quan hệ của mình.

Từ những ngôi sao Hallyu như Son Ye Jin và Gong Yoo cho đến những "ông hoàng giải thưởng" như Yoo Ah In và Uhm Ki Joon đều từng vướng vào những tin đồn kỳ lạ nhất Kbiz.

Gong Yoo

Gong Yoo chắc chắn là một trong những ngôi sao nam được yêu thích nhất Hàn Quốc. Người hâm mộ yêu thích sự quyến rũ không ngừng nghỉ của Gong Yoo và khả năng thu hút người xem bằng kỹ năng diễn xuất của anh. Là một trong những ngôi sao kín tiếng của showbiz, đời tư của Gong Yoo luôn là dấu hỏi đối với người hâm mộ.

Gong Yoo và Kang Dong Won

Tuy nhiên, anh từng vướng vào tin đồn hẹn hò với một bạn diễn. Kang Dong Won là một trong những người em thân thiết của Gong Yoo, cả hai có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng cả hai không ngờ rằng có một ngày xuất hiện tin đồn hẹn hò. Với sự thân thiết của Kang Dong Won và Gong Yoo, có những tin đồn suy đoán rằng họ là người yêu bí mật.

Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện vào năm 2007, Kang Dong Won từng tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Gong Yoo. Theo đó, trong quá khứ, ông nội của cả 2 chơi thân với nhau thời còn trẻ nên quyết định cho con cái của họ cưới nhau để tình cảm thêm phần khăng khít. Kang Dong Won và Gong Yoo lần lượt là cháu của 2 bên nên nghiễm nhiên được gắn kết bởi mối quan hệ thông gia, trở thành họ hàng xa của nhau.

Son Ye Jin

Trước khi trở thành vợ của Hyun Bin, Son Ye Jin từng vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò. Son Ye Jin từng có tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Kim Nam Gil sau khi đóng "Shark" năm 2013. Năm 2018, thành công rực rỡ của bộ phim "Something in the Rain" cũng khiến cư dân mạng đồn thổi về mối quan hệ của Son Ye Jin và đàn em Jung Hae In.

Bộ 3 Yuri, Son Ye In và Han Ye Seul (từ trái sang phải)

Tuy nhiên, người hâm mộ không thể quên tin đồn hẹn hò có 1-0-2 trong lịch sử Kbiz của Son Ye Jin và Yuri, Han Ye Seul. Vào năm 2011, trên một số diễn đàn bất ngờ xuất hiện tin đồn Son Ye Jin hẹn hò tay 3 cùng Yuri của SNSD và Han Ye Seul. Đây có lẽ là tin đồn hẹn hò hài hước nhất trong lịch sử làng giải trí Hàn.

Yoo Ah In

Nổi tiếng với khả năng diễn xuất linh hoạt và yêu nghệ thuật, Yoo Ah In cũng không thoát khỏi ánh mắt tò mò của dư luận về chuyện tình cảm riêng tư. Yoo Ah In từng vướng tin đồn đồng tính vào năm 2016 sau khi nam tài tử xuất hiện tại một quán bar. Vào năm 2021, ngôi sao "Hellbound" lại vướng vào tin đồn tương tự sau khi đăng loạt ảnh của một chàng trai trên Instagram, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả hai.

Theo thông tin tiết lộ, "người yêu tin đồn" của Yoo Ah In là Choi Ha Neul, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, từng mở nhiều cuộc triển lãm tại Mỹ, Seoul và Hong Kong (Trung Quốc).

Tuy nhiên, Yoo Ah In chưa bao giờ phản hồi về những tin đồn này.

Uhm Ki Joon

Chắc fan hâm mộ của Uhm Ki Joon không thể nào quên vai diễn "dượng Tae ác ma" của nam diễn viên trong Penthouse - series phim 3 phần của SBS. Theo mọi người, nhờ vai trùm phản diện trong phim, anh đổi đời sau gần 20 năm làm nghề nhưng chưa thực sự có chỗ đứng. Trước khi nổi tiếng khắp showbiz, Uhm Ji Joon đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên sân khấu. Nam tài tử từng xuất hiện trong cùng một vở nhạc kịch với nam idol Kyuhyun của nhóm nhạc Super Junior.

Uhm Ki Joon và Kyuhyun.

Không hiểu vì lý do gì mà bỗng chốc trên mạng xuất hiện tin đồn hẹn hò của Uhm Ji Hoon và Kyuhyun.

Trong lần xuất hiện trên "Radio Star" của đài MBC vào năm 2015, Uhm Ki Joon đã lần đầu nói về tin đồn liên quan đến sự thân thiết của anh với Kyuhyun. Uhm Ki Joon cho biết anh từng nghe về tin đồn này và thấy quá buồn cười.

Mặt khác, Kyuhyun, cũng là khách mời, đã bình luận và nói rằng: "Uhm Ki Joon đã gửi cho tôi một tin nhắn nói với tôi về tin đồn, vì vậy tôi đã gọi đùa anh ấy là 'Em yêu.' Sau khi nhận được tin nhắn, anh ấy đã thẳng tay đuổi tôi ra ngoài."

