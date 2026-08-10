Muốn hôn nhân bền, tài lộc không hao, phụ nữ nhớ kỹ 3 điều tuyệt đối đừng làm khi hai vợ chồng đang cãi nhau

Vợ chồng sống với nhau lâu ngày khó tránh khỏi những lúc bất đồng. Có chuyện chỉ bắt đầu từ một khoản tiền, một việc nhà chưa làm hay một tin nhắn trả lời muộn nhưng nếu cả hai không biết dừng đúng lúc, mâu thuẫn nhỏ có thể biến thành một cuộc chiến lớn. Điều đáng sợ không nằm ở việc vợ chồng cãi nhau, mà là cách hai người đối xử với nhau trong lúc tức giận.

Người xưa thường nói gia đình hòa thuận thì mọi việc thuận lợi. Nếu nhìn theo góc độ thực tế, điều này cũng có lý. Khi không khí trong nhà căng thẳng kéo dài, cả hai đều dễ mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và cách nuôi dạy con cái. Vì vậy, muốn hôn nhân bền, tiền bạc trong nhà không vì những cuộc cãi vã mà trở thành nguồn áp lực, phụ nữ càng nên nhớ 3 điều dưới đây khi vợ chồng đang nóng giận.

1. Đừng lôi chuyện tiền bạc ra để hạ thấp chồng

Đây là một trong những điều dễ làm tổn thương lòng tự trọng của người bạn đời nhất.

Trong lúc tranh cãi, người vợ có thể buột miệng nói: “Anh kiếm được bao nhiêu tiền mà có quyền quyết định?”, “Nếu không có tôi thì anh làm được gì?” hoặc “Tiền anh kiếm ra có đáng bao nhiêu đâu”.

Những câu nói ấy có thể xuất phát từ sự tức giận nhất thời, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu. Đặc biệt, nếu vấn đề ban đầu không liên quan đến tiền bạc, việc kéo thu nhập và khả năng kiếm tiền của chồng vào cuộc tranh luận chỉ khiến mâu thuẫn chuyển từ chuyện đúng sai sang việc ai có giá trị hơn trong gia đình.

Vợ chồng hoàn toàn có thể tranh luận về cách chi tiêu, khoản tiết kiệm hay trách nhiệm tài chính. Thậm chí, nếu chồng quản lý tiền bạc thiếu hợp lý, người vợ cần lên tiếng rõ ràng. Nhưng góp ý về tài chính khác hoàn toàn với việc dùng tiền để xúc phạm nhau.

Một gia đình muốn tích lũy được lâu dài trước hết cần có sự thống nhất. Nếu cứ mỗi lần cãi nhau lại biến tiền thành vũ khí, hai người sẽ dần mất cảm giác mình đang cùng đứng về một phía.

2. Đừng nói những lời đe dọa ly hôn chỉ để giành phần thắng

“Không sống được nữa thì ly hôn", “Tôi chịu đủ rồi, mai tôi về nhà mẹ", “Anh muốn thế nào thì ký đơn"...

Có những người chỉ nói vậy trong lúc tức giận và hoàn toàn không có ý định kết thúc cuộc hôn nhân. Nhưng khi những câu nói này xuất hiện quá thường xuyên, nó sẽ làm mất cảm giác an toàn trong mối quan hệ.

Mỗi lần cãi nhau, một người lại đem ly hôn ra làm điều kiện, người còn lại sẽ dần hình thành tâm lý phòng thủ. Thay vì tập trung giải quyết vấn đề, cả hai bắt đầu lo lắng xem cuộc hôn nhân này còn tồn tại được bao lâu.

Hơn nữa, việc liên tục nhắc đến ly hôn có thể khiến những vấn đề vốn có thể giải quyết trở nên nghiêm trọng hơn. Khi niềm tin bị bào mòn, ngay cả những cuộc tranh luận về tiền bạc, con cái hay việc nhà cũng dễ bị đẩy đến cực đoan.

Nếu thực sự có vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân, hai vợ chồng cần nghiêm túc ngồi xuống để nói về nó. Nhưng nếu chỉ đang tức giận vì một chuyện nhỏ, tốt nhất không nên dùng một quyết định lớn như ly hôn để gây áp lực cho đối phương.

3. Đừng kéo bố mẹ hai bên vào cuộc để tìm người đứng về phía mình

Khi cãi nhau, nhiều người có xu hướng gọi điện cho bố mẹ để kể hết câu chuyện và mong nhận được sự bênh vực. Một người có thể kể rằng chồng mình tệ thế nào, người kia lại lập tức gọi cho bố mẹ vợ để kể những điều mình chịu đựng.

Cách làm này có thể giúp một người cảm thấy được an ủi trong thời điểm tức giận, nhưng lại khiến mâu thuẫn vợ chồng trở thành mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Bố mẹ thường có xu hướng bảo vệ con mình. Khi họ đã nghe một câu chuyện được kể từ góc nhìn của một phía, rất khó để họ hoàn toàn khách quan. Một cuộc cãi nhau giữa hai người vì thế có thể để lại sự khó chịu cho rất nhiều người khác, ngay cả khi vợ chồng đã làm hòa.

Đương nhiên, với những vấn đề nghiêm trọng như bạo lực, kiểm soát, ngoại tình hoặc những hành vi gây nguy hiểm, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và người đáng tin cậy là điều cần thiết. Nhưng với những mâu thuẫn thông thường, hai vợ chồng nên cố gắng giải quyết trong phạm vi của mình trước khi đưa người ngoài vào.

Một cuộc hôn nhân trưởng thành không phải là cuộc hôn nhân không bao giờ cãi nhau. Đó là cuộc hôn nhân mà sau khi tức giận, cả hai vẫn nhớ rằng mình đang cùng xây dựng một gia đình.

Tiền bạc trong nhà cũng vậy. “Tài lộc không hao” không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa phong thủy. Khi vợ chồng không ngừng xung đột, những quyết định tài chính dễ bị đưa ra trong lúc nóng giận, công việc cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và năng lượng của mỗi người bị tiêu hao vào những cuộc tranh cãi không đáng có.

Vì vậy, khi vợ chồng đang nóng giận, phụ nữ càng nên nhớ: Đ ừng dùng tiền bạc để làm tổn thương nhau, đừng lấy ly hôn làm lời đe dọa và đừng biến bố mẹ hai bên thành trọng tài.

Có những cuộc cãi vã không cần phân thắng thua. Điều quan trọng hơn là sau khi bình tĩnh, hai người vẫn có thể ngồi xuống và nói với nhau: “Chuyện này chúng ta giải quyết thế nào để lần sau không lặp lại?” Khi làm được điều đó, hôn nhân mới thực sự có cơ hội bền lâu.