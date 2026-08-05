Không cưới thì khó mua nhà, có nhà rồi mà bỏ nhau là mất: Hôn nhân trở thành khoản đầu tư không ai chịu lỗ?

Kết hôn vì tình yêu và ly hôn vì “không còn phù hợp” là sự thật mà nhiều người đã biết. Tuy nhiên trong bối cảnh thu nhập bấp bênh, giá nhà và các chương trình ưu đãi mua nhà ngày càng khắt khe, quyết định về chung 1 nhà hay đường ai nấy đi, lại trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Cảm xúc? Vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố khiến 1 cặp đôi hay 1 cặp vợ chồng đưa ra quyết định. Với không ít người ở Hàn Quốc, hôn nhân bây giờ là câu chuyện về tài chính nhiều hơn. Có người vội cưới để đủ điều kiện vay mua nhà, nhưng khi căn nhà trở thành tài sản chung, nó lại trở thành rào cản khiến họ không thể bước ra khỏi 1 cuộc hôn nhân đã không còn hạnh phúc.

Không ly hôn vì sợ… mất nhà

Kwon (35 tuổi) - Một nhân viên văn phòng đã kết hôn được 5 năm, từng nghĩ đến chuyện ly hôn vào năm ngoái sau nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với bạn đời vì khác biệt tính cách. Tuy nhiên, sau cùng, Kwon quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân này. Một trong những lý do lớn nhất là cô không chắc bản thân có thể độc lập về tài chính nếu hai người đường ai nấy đi.

“Nếu ly hôn, căn nhà chúng tôi đã mua sẽ phải chia đôi và điều đó tạo ra áp lực lớn cho cả 2. Một người sẽ rất khó mua nhà, ngay cả việc thuê nhà cũng là 1 gánh nặng” - Kwon chia sẻ. Với suy nghĩ đó, cô cho rằng tiếp tục ở bên nhau vẫn là lựa chọn tốt hơn nên đành chịu đựng.

Câu chuyện của Kwon cho thấy một nghịch lý đang xuất hiện ngày càng rõ trong đời sống hôn nhân tại Hàn Quốc: Nhà ở có thể là lý do khiến người trẻ quyết định kết hôn và cũng trở nguyên nhân khiến họ không dễ dàng ly hôn.

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Trước đó, một nữ nhân viên văn phòng 30 tuổi họ Do cũng từng đưa ra quyết định kết hôn sớm vì mục tiêu mua 1 căn hộ tại Seoul. Ban đầu, cô dự định tổ chức đám cưới vào năm sau nhưng sau đó đẩy lịch lên tháng 9/2026. Lý do rất thực tế: Sau khi đăng ký kết hôn, thu nhập của hai người được tính chung, giúp họ đủ điều kiện vay khoản thế chấp 600 triệu won (khoảng 10,9 tỷ đồng) và mua căn hộ theo hình thức đồng sở hữu. Nếu chỉ dựa vào thu nhập cá nhân, Do ước tính mình chỉ có thể vay khoảng 350 triệu won (khoảng 6,4 tỷ đồng).

“Nếu chỉ dựa vào thu nhập của mình, có lẽ tôi chỉ có thể vay khoảng 350 triệu won (khoảng 6,4 tỷ đồng). Nhưng khi cộng thêm thu nhập của chồng, chúng tôi có thể mua căn nhà mình muốn sớm hơn rất nhiều” - Do nói.

Những trường hợp như Do và Kwon cho thấy hôn nhân đang trở thành một “đòn bẩy” tài chính chứ không là câu chuyện cảm xúc đơn thuần. Khi giá nhà và chi phí thuê nhà tăng cao, việc hai người cùng đứng tên vay, cộng gộp thu nhập và tiếp cận các chương trình ưu đãi có thể rút ngắn đáng kể hành trình sở hữu một căn nhà.

Nhưng mặt khác, một khi nhà ở, khoản vay và chi phí nuôi con đã gắn chặt với cuộc hôn nhân, chuyện ly hôn cũng trở thành quyết định đắt đỏ.

Tỷ lệ ly hôn giảm vì áp lực tài chính

Tại Hàn Quốc, tỷ lệ ly hôn đang giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 thập kỷ.

Theo Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, có 88.100 cặp vợ chồng ly hôn trong năm 2025, giảm 3,3% so với một năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1997. Đáng chú ý, mức giảm mạnh nhất xuất hiện ở những cuộc hôn nhân còn tương đối mới. Số vụ ly hôn trong nhóm kết hôn từ 5-9 năm giảm 7,2%, trong khi nhóm kết hôn từ 4 năm trở xuống giảm 5,6%.

Các chuyên gia cho rằng yếu tố kinh tế đóng vai trò đáng kể trong những số liệu này. Lee Sam-sik, Giáo sư nghiên cứu chính sách tại Đại học Hanyang, nhận định các chính sách khuyến khích kết hôn của chính phủ, vốn được triển khai một phần nhằm cải thiện tỷ lệ sinh, đang khiến hôn nhân mang lại nhiều lợi ích tài chính hơn trước.

“Các cặp vợ chồng hiện nhận được nhiều lợi ích hơn như hỗ trợ về nhà ở. Trong khi đó, chi phí liên quan đến ly hôn, bao gồm nuôi con, sinh hoạt và nhà ở, là rất lớn, nên nhiều cặp đôi lựa chọn tiếp tục ở bên nhau” - Ông Lee nhận định.

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Nói cách khác, nếu trước đây câu hỏi đặt ra là “kết hôn rồi có mua nổi nhà không?”, thì với một số người Hàn Quốc hiện nay, câu hỏi tiếp theo cần tính đến là “nếu ly hôn thì bao giờ mới mua được nhà?”.

Thế nên có lẽ cũng không có gì khó hiểu khi cách họ nhìn nhận hôn nhân ngày càng trở nên thực tế: Kết hôn có thể giúp hai người chia sẻ chi phí, cộng gộp thu nhập, tiếp cận các chính sách hỗ trợ và tiến gần hơn tới mục tiêu sở hữu nhà. Nhưng cũng chính vì căn nhà, khoản vay và mức sống được xây dựng dựa trên nền tảng tài chính chung, quyết định rời khỏi cuộc hôn nhân đôi khi không còn đơn giản là chuyện “hết yêu thì chia tay”.

Hôn nhân vì thế đang trở thành một bài toán tài chính hai mặt. Với người độc thân, kết hôn có thể mở ra cánh cửa đến căn nhà mà một mình họ khó với tới. Nhưng với người đã có gia đình, căn nhà ấy đôi khi lại trở thành một trong những lý do khiến họ phải chấp nhận sự bí bách về mặt cảm xúc, chỉ để được… ở lại trong căn nhà của mình theo đúng nghĩa đen.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)