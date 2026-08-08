Tôi chỉ lỡ mở ngăn kéo của chồng một lần, thứ nhìn thấy khiến 10 năm hôn nhân đảo lộn

Tôi và chồng kết hôn được 10 năm, có hai con. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi khá bình thường. Chồng tôi đi làm đều đặn, mỗi tháng vẫn đưa tiền cho vợ, cuối tuần đưa con đi chơi và chưa bao giờ để tôi bắt gặp chuyện gì quá đáng. Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình có thể không còn nhiều cảm xúc như thời mới cưới, nhưng ít nhất nó vẫn ổn định.

Cho đến một buổi tối cách đây vài tháng, tôi cần tìm sổ bảo hiểm của chồng để làm hồ sơ vay ngân hàng. Anh đi công tác nên bảo tôi vào ngăn kéo bàn làm việc tìm. Tôi mở ngăn kéo đầu tiên không thấy, kéo ngăn thứ hai ra thì nhìn thấy một chiếc phong bì màu nâu được kẹp rất sâu phía trong.

Tôi vốn không có thói quen lục đồ của chồng, nhưng trên phong bì lại ghi tên một người phụ nữ mà tôi hoàn toàn không biết.

Tôi mở ra.

Bên trong là một xấp giấy chuyển khoản. Có tháng 5 triệu, có tháng 8 triệu, tháng cao nhất lên tới 15 triệu. Các giao dịch kéo dài gần hai năm. Người nhận là một phụ nữ tên T., tài khoản đứng tên rõ ràng.

Tôi ngồi bất động trước bàn làm việc.

Điều khiến tôi sốc không chỉ là số tiền. Tôi nhớ rất rõ trong gần hai năm ấy, chồng liên tục nói công ty khó khăn, nhiều tháng còn bảo tôi hạn chế mua sắm vì phải để dành tiền trả nợ.

Tôi chụp lại những giao dịch rồi đặt mọi thứ về đúng chỗ. Tôi không gọi điện chất vấn ngay. Tôi muốn biết người phụ nữ đó là ai trước khi nói chuyện với chồng.

Ảnh minh họa

Hai ngày sau, tôi tìm được tài khoản mạng xã hội của cô ta. Những bức ảnh không có gì đặc biệt, cho đến khi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp một bé trai khoảng 6 tuổi. Phía dưới có người bình luận: "Giống bố quá".

Tôi phóng to bức ảnh và nhận ra chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông đứng cạnh đứa bé. Đó là chiếc đồng hồ chồng tôi từng nói đã làm mất cách đây vài năm.

Tôi không cần điều tra thêm.

Tối hôm ấy, khi chồng vừa về nhà, tôi đặt những bức ảnh giao dịch lên bàn và hỏi: "Đứa bé này là con anh phải không?".

Anh đứng im rất lâu. Sau đó, anh thừa nhận.

Cô T. là người yêu cũ của anh trước khi chúng tôi quen nhau. Hai người từng có một đứa con nhưng khi ấy anh không biết cô ấy mang thai. Sau này, khi biết chuyện, anh đã tìm cách liên lạc và bắt đầu chu cấp cho con.

Tôi hỏi: "Vậy tại sao anh phải giấu tôi?".

Anh nói vì sợ tôi không chấp nhận, sợ tôi đòi ly hôn và sợ hai đứa con hiện tại biết bố có một đứa con khác.

Tôi nghe mà vừa giận vừa buồn. Tôi không thể trách anh vì chu cấp cho con ruột. Nếu anh bỏ mặc đứa trẻ ấy, có lẽ tôi còn thất vọng hơn. Nhưng điều tôi không chấp nhận được là suốt gần hai năm, anh đã lấy tiền của gia đình để giải quyết một trách nhiệm lớn mà không hề cho tôi biết.

Tệ hơn, trong thời gian ấy anh còn nói dối tôi rằng công việc khó khăn và phải thắt chặt chi tiêu.

Tôi hỏi anh một câu cuối: "Nếu hôm nay em không mở ngăn kéo đó, anh định giấu em đến bao giờ?".

Anh không trả lời được.

Đêm ấy, tôi không đòi ly hôn ngay. Tôi cũng không thể giả vờ mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tôi yêu cầu anh đưa cho tôi toàn bộ giấy tờ liên quan đến đứa bé, các khoản tiền đã chuyển và nói rõ tình trạng hiện tại giữa anh với người phụ nữ kia. Nếu đó thực sự chỉ là trách nhiệm với con, tôi có thể ngồi xuống cùng anh giải quyết. Nhưng nếu còn bất kỳ điều gì khác ngoài việc chu cấp, cuộc hôn nhân này sẽ phải có một câu trả lời khác.

Sau 10 năm chung sống, tôi mới hiểu có những bí mật không nhất thiết bắt đầu bằng ngoại tình. Một người có thể không phản bội bạn về tình cảm nhưng vẫn phá vỡ niềm tin bằng những lời nói dối kéo dài hàng năm.

Và đôi khi, thứ đảo lộn một cuộc hôn nhân không phải là việc người thứ ba xuất hiện, mà là khoảnh khắc người vợ nhận ra: người nằm cạnh mình mỗi tối đã có một cuộc đời khác mà mình hoàn toàn không được biết.