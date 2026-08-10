Từng có một cuộc hôn nhân khiến cả châu Á chú ý, mỹ nhân Cbiz chứng minh: Phụ nữ không thực dụng, họ chỉ bớt dại dột hơn

Có một nghịch lý khá thú vị về hôn nhân hiện đại: Phụ nữ càng có khả năng tự sống một mình, họ càng khó quyết định bước vào hôn nhân.

Không phải vì họ không còn tin tình yêu. Cũng không phải vì họ chỉ nhìn vào tiền bạc, nhà cửa hay địa vị của một người đàn ông. Đơn giản là khi một người phụ nữ đã có thể tự nuôi mình, tự xây dựng sự nghiệp và tự quyết định cuộc đời, hôn nhân không còn là chiếc vé bắt buộc để có một cuộc sống ổn định.

Nhìn vào câu chuyện của Dương Mịch, có thể thấy rất rõ sự thay đổi ấy.

Dương Mịch từng chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc khi độc thân

Dương Mịch từng kết hôn vì tình yêu, nhưng hôn nhân không phải toàn bộ cuộc đời cô

Dương Mịch và Lưu Khải Uy quen nhau khi cùng đóng phim, đăng ký kết hôn năm 2013 và tổ chức hôn lễ tại Bali vào tháng 1/2014. Cùng năm đó, họ đón con gái đầu lòng. Khi ấy, Dương Mịch đã là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, trong khi Lưu Khải Uy cũng có sự nghiệp riêng.

Cô bước vào hôn nhân khi sự nghiệp đang phát triển chứ không phải khi cần một người đàn ông để tạo dựng cuộc sống. Đó là điểm rất đáng chú ý.

Dương Mịch từng tin vào tình yêu và từng muốn có một gia đình. Vì vậy, không thể nói phụ nữ hiện đại không còn tin vào hôn nhân. Họ chỉ không còn coi hôn nhân là điều kiện để cuộc đời mình trở nên có giá trị.

Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy xác nhận ly hôn sau quá trình cân nhắc. Hai người không tranh chấp tài sản và quyền nuôi con theo thông tin được công bố thời điểm đó; cả hai cho biết sẽ tiếp tục cùng chăm sóc con gái và đối xử với nhau như người thân, bạn bè.

Có một điểm cần nói rõ: nhiều nội dung trên mạng quy kết cuộc hôn nhân tan vỡ vì Lưu Khải Uy ngoại tình. Tuy nhiên, đây không phải nguyên nhân được hai người xác nhận chính thức. Những tin đồn liên quan đến Vương Âu từng gây ồn ào nhưng người trong cuộc phủ nhận, còn nguyên nhân cụ thể của cuộc ly hôn không được công khai.

Còn Lưu Khải Uy đã chia tay bạn gái

Bởi vậy, điều đáng bàn không phải là ai thắng, ai thua hay ai phản bội ai mà là cách họ buông tay nhau.

Điều đáng bàn là một người phụ nữ có thể từng rất tin vào hôn nhân nhưng vẫn giữ được khả năng sống tiếp khi hôn nhân kết thúc.

Sau ly hôn, Dương Mịch tiếp tục làm việc. Năm 2021, khi nói về tình yêu, cô từng chia sẻ rằng tình yêu không quá quan trọng, chỉ là một trong những trải nghiệm của cuộc đời và cô không muốn quá vội vàng tìm kiếm nó.

Câu nói ấy cho thấy một sự thay đổi rất rõ: Tình yêu vẫn có chỗ trong cuộc đời cô, nhưng nó không còn đứng ở vị trí phải quyết định toàn bộ.

Phụ nữ không thực dụng hơn, họ chỉ biết tính cái giá phải trả nếu chọn sai

Ngày trước, một người phụ nữ kết hôn thường có rất ít lựa chọn khác. Hôn nhân đem lại nơi ở, sự ổn định kinh tế, địa vị xã hội và đôi khi là cách duy nhất để một người phụ nữ có một cuộc sống được xã hội công nhận.

Ngày nay, mọi thứ đã khác.

Một cô gái có thể tự kiếm tiền, tự thuê nhà, mua nhà, xây dựng sự nghiệp, đi du lịch, sống một mình và chăm sóc bản thân. Vì vậy, nếu cô ấy vẫn lựa chọn kết hôn, người đàn ông bước vào cuộc đời cô ấy phải đem lại nhiều hơn một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Đây chính là lý do nhiều người nhìn phụ nữ hiện đại và nói: "Ngày càng thực dụng".

Tôi lại nghĩ khác. Họ không thực dụng hơn. Họ chỉ bớt ngây thơ hơn.

Khi một cô gái hỏi người yêu về thu nhập, công việc, quan điểm nuôi con, cách đối xử với bố mẹ hai bên hay khả năng chia sẻ việc nhà, cô ấy không nhất thiết đang "định giá" một người đàn ông.

Cô ấy đang đánh giá cuộc sống mà mình sẽ phải sống sau khi kết hôn.

Đó là một phép tính hoàn toàn hợp lý.

Bởi phụ nữ ngày nay đã nhìn thấy quá nhiều cuộc hôn nhân mà sau đám cưới, tình yêu biến thành nghĩa vụ, sự chăm sóc biến thành trách nhiệm một chiều và người từng nói "anh sẽ lo cho em" cuối cùng lại trở thành người mà cô ấy phải lo cả đời.

Không phải phụ nữ sợ kết hôn. Họ sợ kết hôn với sai người rồi phải dùng cả đời để trả giá cho một quyết định chỉ mất vài phút để đưa ra.

Và đây cũng là lý do hôn nhân ngày nay có thể "dễ ly hôn" hơn.

Không hẳn vì con người bạc tình hơn thế hệ trước. Một phần vì phụ nữ có nhiều khả năng bước ra hơn.

Thế hệ trước có thể ở lại vì không có tiền, không có nghề nghiệp, sợ điều tiếng, sợ bố mẹ, sợ hàng xóm hoặc sợ một mình nuôi con.

Thế hệ sau có thêm một lựa chọn: nếu cuộc hôn nhân thực sự không thể cứu vãn, họ có thể sống tiếp.

Dương Mịch chính là một ví dụ đáng để nhìn từ góc độ đó. Sau khi ly hôn, cô không phủ nhận quá khứ. Cô từng nói những chuyện tốt hay xấu đã qua đều là chuyện của ngày hôm qua và bản thân vẫn muốn sống theo cách của mình.

Đó không phải thái độ của một người phụ nữ hết tin vào tình yêu.

Đó là thái độ của một người hiểu rằng tình yêu có thể là một phần rất đẹp của cuộc đời, nhưng không nên là toàn bộ cuộc đời.

Hôn nhân càng không bắt buộc, nó càng phải đáng để lựa chọn

Có lẽ đây mới là nghịch lý lớn nhất của hôn nhân hiện đại.

Ngày trước, nhiều người kết hôn vì "đến tuổi thì phải cưới".

Ngày nay, một người phụ nữ có thể hỏi: "Tại sao tôi phải cưới?".

Và người đàn ông muốn có câu trả lời tốt đẹp cho câu hỏi ấy không thể chỉ nói "vì anh yêu em".

Anh phải cho cô ấy thấy rằng cuộc sống có anh sẽ tử tế hơn cuộc sống một mình.

Một cuộc hôn nhân tốt không khiến phụ nữ mất đi sự độc lập. Nó khiến hai người độc lập nhưng vẫn tự nguyện lựa chọn nhau mỗi ngày.

Vì vậy, đừng vội mắng phụ nữ ngày nay thực dụng khi họ cân nhắc trước hôn nhân.

Khi một người có đủ khả năng sống một mình, việc họ vẫn chọn sống cùng bạn mới thực sự có ý nghĩa.

Hãy yêu thật lòng nhưng đừng biến một người thành toàn bộ tương lai của mình. Bởi nếu hôn nhân là lựa chọn, hãy chọn một người xứng đáng.

Còn nếu một ngày lựa chọn ấy không còn đúng nữa, người phụ nữ vẫn phải đủ vững để bước ra mà không đánh mất chính mình.