Mùa xuân đến, hãy ăn nhiều hơn 4 món này để tăng cường dương khí, bổ tỳ vị, giúp cơ thể khỏe mạnh cả năm

Khi mùa xuân đến, dương khí bắt đầu dâng cao, tỳ vị dần chuyển từ trạng thái "ngủ đông" sang "phát triển xuân". Ăn đúng loại thực phẩm vào thời điểm này không chỉ bổ sung dương khí theo mùa mà còn nuôi dưỡng tỳ vị, tạo nền tảng sức khỏe cho cả năm. Để làm điều đó, bạn không nhất thiết phải tốn quá nhiều tiền; vấn đề là bạn chỉ cần dùng những nguyên liệu thông dụng, có thể mua ở bất cứ chợ dân sinh nào. Sau đó chỉ cần làm theo các bước đơn giản mà chúng tôi hướng dẫn dưới đây, bạn chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả dễ dàng. Cho nên đừng nói rằng giàu hay nghèo, bạn đều có thể dễ dàng giúp bản thân và gia đình khỏe mạnh ngay từ đầu mùa xuân này. Hãy theo dõi ngay dưới đây nhé!

1. Món đầu tiên: Rau hẹ - Trứng xào hẹ

Ăn rau hẹ vào mùa xuân rất tốt cho việc làm ấm cơ thể và kích thích sự thèm ăn. Lá hẹ hay rau hẹ được biết đến như là "một loại rau tươi mơn mởn đầu mùa xuân". Vào thời điểm này, rau hẹ sẽ mềm mướt và thơm, tính ấm của nso có tác dụng bổ dướng, thúc đẩy tiêu hóa, tốt cho tỳ vị, giảm mệt mỏi trong giai đoạn mùa xuân và kích thích cảm giác ngon miệng.

Cách làm món trứng xào hẹ

Bước 1: Rửa sạch và cắt hẹ thành khúc ngắn vừa phải. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và nước ấm, rồi đánh đều cho hòa quyện. Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào. Khi trứng đông lại thì dùng phới dẹt đảo đều cho đến khi tách thành các miếng nhỏ. Lấy trứng ra khỏi chảo và để riêng.

Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo, sau đó thêm hẹ vào rồi xào nhanh trong 30 giây. Tiếp đó cho trứng đã chiên trước đó vào, thêm chút muối vừa khẩu vị, đảo đều là có thể cho ra đĩa và sẵn sàng để thưởng thức. Lưu ý khi xào nên đảo trên lửa lớn trong suốt quá trình để giữ được độ tươi ngon.

2. Món thứ hai: Củ mài - Cháo củ mài và kê

Củ mài là loại nguyên liệu có thể giúp tăng cường chức năng tỳ vị, nhẹ nhàng bồi bổ cơ thể. Củ mài có tính trung tính và vị ngọt. Nó không lạnh cũng không nóng, nên là một "lựa chọn nhẹ nhàng" để bồi bổ tỳ vị vào đầu mùa xuân. Cho dù bạn có tỳ vị yếu hoặc tiêu hóa kém, củ mài đều phù hợp để ăn. Nó cũng giúp bổ sung dương khí, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Cách nấu cháo củ mài và kê

Bước 1: Gọt vỏ và cắt củ mài thành từng khúc; rửa sạch kê và ngâm trong 10 phút. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm kê rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn nấu nhỏ lửa trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau khi đun sôi được 15 phút, cho củ mài đã cắt miếng vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 20 phút. Nấu đến khi cháo sánh lại và củ mài mềm, dẻo thì thêm một chút đường phèn cho vừa ăn. Với món cháo củ mài và kê, nếu bạn ăn một bát vào buổi sáng sẽ giúp tỳ vị cảm thấy dễ chịu hơn.

3. Món thứ 3: Măng xuân - Măng luộc

Loại nguyên liệu này khi ăn điều độ có thể giúp làm dịu gan và lá lách, giảm béo bụng và hỗ trợ tiêu hóa. Măng xuân - măng vầu/măng nứa non, khi vào mùa xuân sẽ mềm và mọng nước, có tác dụng làm dịu gan, điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị, thanh lọc ruột, giảm khó chịu đường tiêu hóa sau khi ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ vào mùa đông; và đáp ứng nhu cầu "làm dịu gan, tăng cường chức năng tỳ vị" vào mùa xuân.

Cách làm món măng xuân luộc

Bước 1: Bóc vỏ măng và thái mỏng (nếu cây nhỏ thì có thể để nguyên). Ngâm măng trong nước muối loãng khoảng 10 phút để khử vị đắng. Đun sôi nước trong nồi, thêm một ít muối và vài giọt dầu ăn, sau đó thả măng vào.

Bước 2: Đun sôi trên lửa lớn, luộc măng 2-3 lần, mỗi lần khoảng 10-15 phút. rong khi luộc, có thể cho thêm ớt bỏ hạt để khử mùi hăng và làm măng giòn, trắng. Luộc mở vung để độc tố bay hơi. Sau khi luộc xong, vớt ra để ráo và bày lên đĩa. Rưới một chút nước tương, rắc hành lá thái nhỏ lên trên. Món ăn này nhẹ nhàng, tươi mát và ngon miệng. Hoặc đơn giản là bạn có thể luộc xong rồi chấm với muối vừng cũng rất ngon.

Món thứ 4: Táo đỏ - Nước táo đỏ, nhãn và kỷ tử

Đầu xuân, việc bổ sung dương khí rất quan trọng. Tỳ vị cần có đủ khí để hỗ trợ. Táo đỏ có tính ấm, có thể bổ sung khí huyết, làm ấm tỳ vị. Khi ăn kèm với các nguyên liệu khác, chúng có thể trung hòa hàn khí, giúp hiệu quả bổ dương và tăng cường chức năng tỳ vị được ổn định hơn.

Cách nấu nước táo đỏ, nhãn và kỷ tử

Bước 1: Bỏ hạt 5 quả táo đỏ và cắt phần thịt táo làm đôi; bóc vỏ nhãn; rửa sạch 10g kỷ tử và để riêng. Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm táo đỏ và nhãn vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa.

Bước 2: Đun nhỏ lửa trong 10 phút rồi tắt bếp. Sau đó cho kỷ tử vào và ngâm trong khoảng 2 phút nữa. Uống sau khi nước đã nguội bớt. Bạn cũng có thể ăn phần táo đỏ và nhãn còn lại. Đây là loại trà tiện lợi dùng hàng ngày để bổ khí và tăng cường chức năng tỳ vị.

Mẹo sức khỏe nhân dịp Xuân phân

1. Nhiệt độ thường khó dự đoán sau khi mùa xuân bắt đầu, vì vậy đừng chủ quan mặc mong manh quá để tránh cảm lạnh xâm nhập vào lá lách và dạ dày.

2. Khi ăn những thực phẩm này, hãy tập trung vào các lựa chọn "nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa", tránh đồ chiên rán và đồ quá mặn.

3. Kết hợp các yếu tố trên với các bài tập nhẹ nhàng, chẳng hạn như đi bộ, có thể thúc đẩy sự gia tăng khí Dương và giúp tỳ vị cảm thấy thoải mái hơn.

Bí quyết giữ gìn sức khỏe vào đầu mùa xuân không nằm ở những nguyên liệu đắt tiền, mà chính là những hương vị quen thuộc phù hợp với mùa. Luân phiên ăn 4 món ngon từ các loại thực phẩm này sẽ bồi bổ tỳ vị, tăng cường dương khí và giúp bạn khỏe mạnh suốt cả năm. Thật đơn giản, thiết thực và bạn nhất định nên thử!