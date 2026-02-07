Người Việt mình có câu "Cỗ nào chẳng có thịt gà", nhất là trong những ngày Tết cổ truyền, đĩa gà luộc vàng ươm đặt trang trọng giữa mâm cỗ cúng gia tiên không chỉ là món ăn, mà còn là lời cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, phúc lộc đầy nhà. Thế nhưng, nỗi đau đầu của các chị em nội trợ mỗi dịp 30 Tết thường là: Gà thì nhiều, nhưng chọn loại nào mới ngon?

Mua gà gì để da giòn sần sật mà thịt không bị bở? Nếu bạn đang muốn "nâng cấp" mâm cỗ năm nay, thay vì những lựa chọn quen thuộc, hãy thử lướt qua danh sách 7 giống gà đặc sản trứ danh dưới đây. Từ những giống gà "tiến vua" sang chảnh đến những loại gà dân dã ngọt lịm tim, tất cả sẽ là gợi ý tuyệt vời để bạn trổ tài khéo léo dịp Tết này.

Nhóm "Quý tộc": Gà Đông Tảo và gà Hồ – Đẳng cấp của sự sang trọng

Nếu năm nay kinh tế dư dả và bạn muốn mâm cỗ cúng Giao thừa hay mùng 1 phải thật sự hoành tráng, hãy nghĩ ngay đến gà Đông Tảo. Được mệnh danh là "vua của các loại gà", giống gà Hưng Yên này nổi bật với đôi chân to xù xì, thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ nhưng lại là phần ngon nhất. Da gà Đông Tảo dày, khi luộc lên giòn sần sật như sụn, thịt đỏ au, săn chắc và ngọt đậm đà chứ không hề khô. Một đĩa gà Đông Tảo trên mâm cỗ không chỉ là món ngon mà còn thể hiện sự phú quý của gia chủ.

Ảnh: BHX

Bên cạnh đó, gà Hồ từ vùng đất Kinh Bắc (Bắc Ninh) cũng là một lựa chọn "tiến vua" nức tiếng xa xưa. Gà Hồ có vóc dáng bệ vệ, oai phong, lông tía mận hoặc đen bóng. Điểm đặc biệt là thịt gà Hồ rất thơm, ngọt thanh và ít mỡ. Khi luộc, da gà căng bóng, vàng ươm rất đẹp mắt. Cắn một miếng thịt gà Hồ chấm muối tiêu chanh, cảm nhận vị ngọt thấm dần nơi đầu lưỡi, bạn sẽ hiểu vì sao ngày xưa chỉ có vua chúa mới được thưởng thức món này.

Ảnh: Trần Thanh Giang/VNA

Nhóm "Quốc dân": Gà Ri và gà Mía – Hương vị của ký ức

Nếu không quá cầu kỳ về sự "độc lạ" mà ưu tiên hương vị truyền thống, thân thuộc, thì gà Ri và gà Mía là hai cái tên không bao giờ làm bạn thất vọng. Gà Ri tuy nhỏ con, chỉ tầm hơn 1kg nhưng "nhỏ mà có võ". Gà Ri nuôi thả vườn, chạy bộ nhiều nên thớ thịt săn chắc, xương nhỏ, thịt trắng và thơm nức mũi. Đây là lựa chọn an toàn và hoàn hảo nhất cho những bữa cơm thân mật, khi cả nhà quây quần xé phay con gà, trộn chút lá chanh thái chỉ, đơn giản mà ngon quên lối về.

Người anh em thân thiết của gà Ri chính là gà Mía – niềm tự hào của vùng đất Sơn Tây (Hà Nội). Tương truyền cái tên "gà Mía" xuất phát từ việc thịt gà ngọt như mía lùi. Gà Mía khi luộc chín, da sẽ chuyển sang màu vàng nhạt mỡ màng, thịt dai vừa phải, không bở cũng không quá cứng. Đặc biệt, da gà Mía rất giòn, ăn không bị ngấy, rất hợp khẩu vị của cả người già và trẻ nhỏ trong dịp Tết.

Nhóm "Đổi gió": Gà Ác, gà H'Mông và gà Chín Cựa – Nét chấm phá lạ miệng

Tết ăn nhiều thịt thà dễ ngán, vậy sao không thử đổi vị với những giống gà lạ miệng hơn? Gà Ác (gà đen) tuy nhỏ xíu nhưng lại là bài thuốc quý. Một bát gà ác tần thuốc bắc hay hầm hạt sen vào bữa sáng mùng 2, mùng 3 Tết sẽ giúp cả nhà phục hồi sức khỏe sau những ngày tiệc tùng.

Ngược lên vùng cao Tây Bắc, chúng ta có gà H'Mông. Giống gà này sống nơi núi cao, bay nhảy tự nhiên nên thịt chắc nịch, ít mỡ vô cùng. Thịt gà H'Mông cũng có màu đen hoặc tối sẫm, khi ăn có vị ngọt đậm rất riêng của núi rừng, mang lại cảm giác mới lạ cho mâm cơm khách khứa.

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến gà Chín Cựa – giống gà tưởng chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Thực tế, gà chín cựa (thường là giống gà nhiều cựa ở vùng Phú Thọ) là loại gà cúng cực kỳ linh thiêng và ý nghĩa. Tuy khó tìm được con đủ 9 cựa, nhưng gà 6-8 cựa cũng đã rất quý. Dâng cúng một con gà nhiều cựa thể hiện lòng thành kính và ước mong cầu được ước thấy, vạn sự như ý trong năm mới.

Bí kíp chọn và luộc gà "bất bại" cho nàng dâu đảm

Dù chọn giống gà nào, khâu chọn mua và chế biến vẫn là yếu tố quyết định. Khi ra chợ hay đặt hàng tại các nông trại, hãy nhớ kỹ: "Nhất dáng, nhì da". Với gà sống, hãy chọn những chú gà nhanh nhẹn, mắt sáng, mào đỏ tươi dựng đứng, lông mượt. Vạch lông lên thấy da mỏng, ức đầy đặn, chân không bị khô héo. Tuyệt đối tránh những con gà ủ rũ, mào tím tái hay chảy nhớt ở mỏ.

Nếu mua gà làm sẵn, hãy cảnh giác với những con gà da vàng đều một cách bất thường – đó có thể là gà nhuộm phẩm màu. Gà ngon tự nhiên chỉ vàng đậm ở phần ức, cánh và lưng, còn lại là vàng nhạt mỡ gà. Dùng tay ấn vào lườn hoặc đùi để kiểm tra độ đàn hồi, thịt phải săn, không bị trũng hay phù nước.

Và cuối cùng, để có đĩa gà luộc "thần thánh" cúng Giao thừa, đừng quên mẹo nhỏ này: Khi luộc, hãy cho vào nồi nước một củ gừng nướng, vài củ hành tím đập dập và chút muối. Luộc lửa nhỏ liu riu để da không bị nứt. Quan trọng nhất, khi gà chín tới, hãy tắt bếp và ngâm gà trong nồi nước nóng thêm khoảng 10-15 phút. Cách này giúp gà chín đều từ bên trong mà thịt vẫn ngọt mềm, không bị đỏ xương. Khi vớt ra, nhúng ngay vào thau nước đá lạnh sạch, rồi dùng mỡ gà thắng với nghệ phết nhẹ lên da. Đảm bảo bạn sẽ có ngay một "tác phẩm" gà luộc da vàng óng, căng bóng, nhìn là muốn ăn ngay.

Để gà cúng có dáng "cánh tiên" đẹp chuẩn spa, khi sơ chế, bạn nhớ khứa nhẹ 2 đường phía dưới cổ gà rồi luồn 2 cánh qua đường khứa đó về phía miệng. Cách này giúp đầu gà ngẩng cao kiêu hãnh, cánh xòe đẹp mắt, đặt lên mâm cúng trông cực kỳ thần thái và sang trọng.

Tết này, hãy để mâm cỗ gia đình thêm phần ấm cúng và tinh tế với những lựa chọn gà ngon trứ danh này nhé. Chúc các bạn chọn được chú gà ưng ý để rước tài lộc vào nhà!