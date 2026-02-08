Cuối tuần cận Tết nấu bữa tối 5 món, giá cả phải chăng nhưng "đầy ắp" lại ngon miệng, cả nhà đều tấm tắc khen

Vào những cận Tết, không khí mua sắm ngày càng nhộn nhịp dễ khiến chúng ta bị "cuốn" vào và dễ ăn uống "qua loa cho xong bữa". Chính điều này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe trong giai đoạn ai ai cũng tăng nhịp độ lao động, làm việc. Do đó dù thế nào bạn cũng không được bỏ bữa. Dẫu chỉ là một bữa cơm với các món đơn giản nhưng hãy duy trì để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình sẵn sàng đón năm mới đến. Đừng nghĩ một bữa ăn cần phải cầu kỳ, phức tạp. Hãy đi chợ mua những nguyên liệu thông dụng và vào bếp nấu vài món ăn đơn giản kiểu nhà làm. Món nào cũng tươi ngon, thơm phức và đậm đà hương vị. Sau khi nấu xong và dọn ra, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ấm cúng và ngon miệng. Nhìn thấy bữa ăn nhà làm ấm lòng như vậy chắc chắn tất cả các thành viên trong gia đình bạn đều rất phấn khích. Dưới đây chúng tôi gợi ý cho bạn thực đơn với 5 món cho bữa cơm tối ngày cuối tuần nhé!

1. Món trứng xào cà chua

Món ăn này hầu như tất cả mọi người đều thích đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Món ăn này làm rất đơn giản và nhanh. Bạn chỉ cần chuẩn bị 2 quả cà chua, 3-4 quả trứng. Sau khi rửa sạch cà chua thì cắt miếng cau, trứng đập vào bát, đánh đều. Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn vào đun nóng. Sau đó cho trứng vào chiên, khi mặt bên dưới đông đặc lại thì dùng phới dẹt đảo đều để trứng chín và tạo thành các miếng nhỏ. Lấy trứng ra đĩa, để riêng. Tiếp theo thêm chút dầu ăn vào chảo, cho cà chua vào xào đến khi tiết nước. Sau đó nêm chút muối, nước tương, đường vào rồi trút trứng đã chiên vào. Xào đều để trứng ngấm gia vị. Khi ăn cùng cơm, vị chua ngọt của món ăn rất kích thích vị giác, càng thêm ngon miệng.

2. Nem cuốn thịt heo và củ năng

Những chiếc nem cuốn này hơi khác với vị truyền thống vì sẽ cho củ năng (củ mã thầy) vào cuốn cùng. Những chiếc nem sau khi chiên sẽ giòn tan, ngon tuyệt và thơm lừng mùi thịt. Bạn cần chuẩn bị khoảng 250g thịt băm, 10 vỏ cuốn chả giò, một ít cà rốt bào sợi, củ năng thái sợi, bột tiêu, một chút bột bắp, gia vị, 1 quả trứng đánh đều rồi đem chiên thành lớp mỏng sau đó thái sợi - để riêng. Đầu tiên bạn cho thịt băm, cà rốt, củ năng thái sợi, bột tiêu, bột bắp và chút gia vị vào trộn đều để được phần nhân. Sau đó, bạn lấy từng chiếc vỏ cuốn chả giò ra, lấy một lượng nhân vừa phải rồi dàn đều vào giữa. Tiếp đó thêm một ít trứng thái sợi vào. Sau đó cuốn chặt lại. Hãy chuẩn bị một bát nước lạnh nhỏ và thoa nước lên các mép vỏ chả giò để giúp chúng được dán kín hơn. Sau khi cuốn nem xong thì đem đi chiên trong dầu nóng khoảng 80% đến khi vàng nâu. Món ăn hoàn thành với vỏ nem giòn thơm, nhân thịt và củ năng ngọt giòn thanh mát rất được cả trẻ em và người lớn yêu thích.

3. Thịt bò xào ngồng tỏi

Hãy tận dụng thời điểm cuối vụ của loại rau theo mùa này làm món ăn thơm ngon, tốt cho sức khỏe rồi cùng gia đình thưởng thức. Ngồng tỏi ngọt và mềm nấu với thịt bò chắc chắn rất đáng để thử! Thịt bò sau khi mua về đem thái mỏng sau đó thêm chút bột bắp, 1 lòng trắng trứng gà, một chút nước tương, gia vị vào trộn đều. Thêm chút dầu ăn, trộn đều một lần nữa để khóa ẩm cho thịt. Thịt bò được ướp như vậy sẽ không bị dai dù xào kiểu gì. Ngồng tỏi rửa sạch sau đó thái thành miếng ngắn khoảng 1.5cm. Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn rồi đun nóng. Cho thịt bò vào xào đến khi chuyển màu, đạt độ mềm ưa thích thì lấy ra bát, để riêng. Tiếp đó tận dụng dầu ăn còn lại trong chảo, cho ngồng tỏi vào xào đến khi chín tới. Thêm ớt vào nếu thích ăn cay rồi trút thịt bò vào đảo cùng đến khi chín đều. Món ăn này làm nhanh, thơm lừng và rất hợp với cơm.

4. Cải thảo xào

Mùa này, cải thảo rất rẻ, bạn hãy mua về sơ chế đơn giản là rửa sạch rồi thái miếng nhỏ. Sau đó băm nhỏ tỏi rồi phi thơm trong chảo có chút dầu ăn. Khi tỏi đã dậy mùi thơm thì cho cải thảo đã thái nhỏ vào, đảo đều đến khi chín. Cuối cùng, nêm thêm chút đường và muối cho vừa ăn là xong.

5. Canh củ sen hầm sườn heo

Khi thời tiết trở lạnh, một bát canh củ sen hầm sườn heo là vô cùng hoàn hảo ăn cùng cơm. Củ sen mềm, nước dùng trong, đậm đà và giàu dinh dưỡng, giúp làm ấm cơ thể và dạ dày - món ăn được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là 1 củ sen (khoảng 750g), 600g sườn heo, 1 miếng gừng nhỏ, dầu ăn vừa đủ. Với gia đình đông người hơn, bạn có thể tăng lượng sườn heo và sen. Sau khi chần sườn sạch và cắt củ sen thành các miếng vừa phải bạn cho vào nồi hầm. Tiếp đó đổ một lượng nước đủ vào. Nước phải ngập các nguyên liệu. Đậy nắp nồi và bắt đầu hầm trong khoảng 45-60 phút. Sau khi canh củ sen hầm sườn heo chín, mở nắp nồi rồi thêm lượng muối vừa đủ và khuấy đều. Lấy canh ra tô thêm hành lá cắt nhro vào là có thể thưởng thức. Củ sen ngọt mềm, sườn heo đậm đà thơm ngon - rất hấp dẫn.

Bữa ăn gia đình bổ dưỡng với 5 món này có giá cả phải chăng, nhưng chắc chắn cả nhà đều rất hài lòng vì đủ chất và rất ngon miệng. Bạn hãy tham khảo gợi ý thực đơn này rồi nấu cho gia đình thưởng thức nhé!