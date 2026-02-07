Tết Nguyên đán cận kề rồi, làm ngay món bánh cực xinh yêu đãi khách: Công thức cực dễ, vụng mấy cũng làm được

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, trên khắp phố phường đều trở nên nhộn nhịp đông đúc. Đây được xem là thời điểm sôi động nhất của quá trình chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp tới, đánh dấu sự bắt đầu của các hoạt động như chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm để chế biến đồ ăn năm mới, dọn dẹp nhà cửa và cúng ông Công ông Táo.

Từ thời điểm qua Rằm, bên cạnh các loại bánh mứt kẹo truyền thống, các chị em nội trợ cũng cầu kì sáng tạo những món ăn mới lạ, hấp dẫn và khá bắt mắt để thể hiện tinh thần Tết vui vẻ, sum vầy.

Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn công thức làm những chiếc bánh quy với hình dáng sinh động, vui vẻ. Những chiếc bánh nhỏ xinh này rất ngon, với kết cấu mịn và giòn tan tan chảy trong miệng. Ai thưởng thức cũng phải khen, đặc biệt đứa trẻ nào khi thấy cũng cực kỳ phấn khích! Công thức làm món bánh quy này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cho nguyên liệu vào thố, trộn đều rồi tạo hình là xong. Món bánh này là công thức hoàn hảo để ngay cả những cô nàng "vụng" việc bếp cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Giờ thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm món bánh quy này nhé!

Nguyên liệu làm món bánh quy mèo xinh yêu

100g sữa đặc, 1 lòng đỏ trứng, 125g bột mì, 3g bột nở, bột cacao (tùy chỉnh).

Cách làm món bánh quy mèo xinh yêu

Bước 1: Đổ sữa đặc vào thố sau đó thêm lòng đỏ trứng gà vào rồi trộn đều. Độ ngọt của sữa đặc đã đủ nên bạn không cần phải thêm đường vào khi làm món bánh này. Tiếp theo bạn rây bột mì và bột nở vào thố rồi dùng phới trộn đều cho đến khi tạo thành khối bột đồng nhất.

Bước 2: Sau khi trộn bột xong, bạn lấy khoảng 15g bột để riêng ra. Sau đó thêm bột cacao vào phần bột đó, trộn đều để tạo màu nâu. Tiếp theo chia bột còn lại thành từng phần có khối lượng 10g, vo tròn thành từng viên, rồi dùng ngón tay bóp phần trên để tạo thành những nếp gấp giống hình bánh bao/bánh gối.

Bước 3: Lấy một chút bột từ phần bột vị cacao tạo hình thành hai chiếc chân nhỏ gắn vào phía dưới, vậy là bánh bánh quy hình chú mèo đáng yêu đã hoàn thành! Xếp bánh lên khay nướng. Tiếp theo bạn bật lò nướng ở nhiệt độ 165 độ C, đặt khay bánh vào rồi nướng set thời gian khoảng 20 phút. Khi nướng được một nửa thời gian thì bạn lấy miếng giấy bạc, đậy lên trên bánh. Tiếp tục nướng đến khi hết thời gian.

Sau khi nướng bánh xong, để nguội rồi bạn hãy vẽ những khuôn mặt đánh yêu lên từng chiếc bánh Chúng siêu dễ thương và ngon miệng, hoàn hảo để gia đình thưởng thức và tiếp khách trong dịp Tết Nguyên đán. Những đứa trẻ khi thấy những chiếc bánh này chắc chắn chúng sẽ thích mê!

Thành phẩm món bánh quy mèo xinh yêu

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, thể hiện khát vọng và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của mọi người. Trong thời khắc đấy hãy cùng nhau làm những chiếc bánh quy nhỏ xinh và ngon miệng này thưởng thức cùng tách trà ấm nhé!

Chúc các bạn thành công và đón một năm mới bình an, hạnh phúc!