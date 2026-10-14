Mùa này phải ăn 3 loại cá thịt chắc, thơm ngon lại ít xương: 3 công thức nấu hoàn hảo cho mọi bữa cơm

Như câu tục ngữ xưa vẫn nói, "Gió thu thổi, cá béo lên". Khi nước biển giảm nhiệt độ, cá biển bắt đầu tích mỡ để chuẩn bị cho mùa đông, khiến thịt cá săn chắc và ngon hơn so với mùa hè. Khi mua cá vào mùa này, đừng chỉ tập trung vào lươn và cá chạch. 3 loại cá biển này ở chợ mới thực sự là hàng hóa theo mùa: chúng có thịt dày, ít xương và giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của mọi gia đình.

1. Cá mú: Mệnh danh là "gà biển"

Cá mú là một loại hải sản nổi tiếng, có thịt mềm và dày, lớp da dai và mịn. Người dân sống ven biển gọi nó là "gà biển". Ưu điểm lớn nhất của loại cá này là rất ít xương, về cơ bản chỉ có một xương chính, vì vậy bạn có thể dễ dàng cầm nắm một miếng. Điều này đặc biệt thuận tiện cho các gia đình có người già hoặc trẻ em.

Về mặt dinh dưỡng, cá mú là loại cá điển hình giàu protein, ít chất béo. Cứ 100g thịt cá chứa từ 17 đến 21g protein và chỉ từ 0,5 đến 1,8g chất béo. Cá mú cũng giàu khoáng chất như canxi, sắt và kẽm, cũng như các axit béo Omega-3 như DHA và EPA. Thịt cá mềm, không bị khô và dễ tiêu hóa. Nếu bạn muốn bổ sung dưỡng chất cho cơ thể vào mùa thu nhưng lại ngại ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, cá mú là một lựa chọn rất phù hợp.

Món ăn gợi ý: Cá mú hấp

Hấp là phương pháp an toàn nhất để chế biến cá ngon, giữ được hương vị ban đầu và tránh lãng phí.

Bước 1: Loại bỏ vảy và nội tạng cá mú, rửa sạch cả bên trong lẫn bên ngoài, và khía hai hoặc ba đường trên mỗi bên thân cá để giúp cá ngấm gia vị tốt hơn. Xoa một lớp muối mỏng lên cá, nhét các lát gừng và khúc hành lá vào bên trong, rưới một thìa rượu nấu ăn và ướp khoảng 15 phút. Đổ bỏ nước tiết ra trong quá trình ướp; đừng bỏ qua bước này, vì phần lớn mùi tanh của cá đến từ nước này.

Bước 2: Đặt vài lát gừng và vài đoạn hành lá xuống đáy đĩa, sau đó đặt cá lên trên. Sau khi nước trong nồi hấp sôi, hấp ở lửa lớn trong 8 đến 10 phút. Nếu cá nhỏ, 7 phút là đủ. Tắt bếp và để cá hấp thêm 2 phút nữa. Sau khi hấp xong, đổ phần nước trong đĩa ra, rồi rắc hành lá và ớt chuông đỏ thái nhỏ lên trên. Cho hai muỗng dầu ăn vào chảo riêng, đun nóng rồi đổ lên hành lá cho đến khi nghe thấy tiếng xèo xèo. Cuối cùng, rưới một ít nước tương cá hấp lê trên là có thể thưởng thức.

2. Cá chai neo: Hình thức xấu nhưng thực sự rất ngon

Cái tên cá chai neo đặc biệt phù hợp, vì nó có đầu to và đuôi nhỏ, với đầu giống như một chiếc mỏ neo. Ở một số nơi, nó được gọi là cá đồng đen hoặc cá mỏ neo, nghe không hấp dẫn lắm, nhưng những người đã từng ăn nó đều biết rằng đây là một loại cá thực sự đáng giá.

Thịt cá chai neo có hình dạng như tép tỏi, chắc và không bị vụn. Ngoại trừ xương sống, hầu như không có xương nhỏ nào khác, vì vậy bạn có thể ăn mà không cần lo lắng. Về mặt dinh dưỡng, cứ 100g cá chứa khoảng 18,5g protein và khoảng 2g chất béo, khiến nó trở thành một loại cá biển giàu protein, ít chất béo, chất lượng cao. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng như axit folic, canxi, phốt pho và sắt. Cá chai neo vào mùa thu đặc biệt giàu collagen; sau khi om, nước dùng trở nên sánh mịn, rất thích hợp để ăn kèm với cơm và khiến bạn muốn ăn thêm một bát nữa.

Công thức gợi ý: Cá chai neo kho

Cá chai neo ngon nhất khi được nấu với nước sốt đậm đà, màu sẫm, vì hương thơm của nước sốt sẽ làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của cá.

Bước 1: Làm sạch cá chai neo bằng cách loại bỏ vảy và nội tạng, sau đó cắt thành hai phần. Lưu ý rằng có những gai cứng trên vây lưng của cá; tốt nhất nên cắt bỏ chúng bằng kéo trước khi cầm để tránh bị gai đâm. Làm nóng dầu trong chảo và dùng lát gừng chà xát đáy chảo để chống dính. Cho các miếng cá vào chảo và chiên trên lửa vừa nhỏ. Khi một mặt đã chín vàng, lật mặt và chiên cho đến khi cả hai mặt đều vàng nâu.

Bước 2: Xào hành lá, gừng thái lát và tỏi cho thơm. Thêm một thìa rượu nấu ăn hoặc rượu vang trắng để khử mùi tanh. Thêm hai thìa nước tương, nửa thìa nước tương đen, một thìa nhỏ đường trắng và vài giọt giấm. Đổ nước sôi vào, đủ để ngập một nửa con cá. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm xuống lửa vừa và ninh trong 15 đến 20 phút. Cuối cùng, tăng lửa để làm đặc nước sốt, thêm chút bột tiêu vào cho dậy mùi. Không nên làm đặc nước sốt quá mức; để lại một ít để trộn với cơm.

3. Cá chim bạc: Loại cá ít xương, thịt mềm thơm ngon

Cá chim bạc có thân dẹt và tròn, giống như một chiếc gương bạc nhỏ, trông rất sạch sẽ. Nó có rất ít xương - chỉ có một xương chính ở giữa, và phần thịt ở cả hai bên có thể được tách ra thành từng miếng lớn mà không cần phải gỡ xương, khiến cho việc ăn cá trở nên đặc biệt ngon miệng.

Về mặt dinh dưỡng, cá chim bạc chứa khoảng 19,2g protein trên 100g và giàu axit béo không bão hòa, trong đó EPA và DHA chiếm tỷ lệ cao. Thịt cá mềm, da cá giòn mỏng sau khi chiên, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm, tạo nên kết cấu rất hấp dẫn. Khi nhiệt độ nước giảm vào mùa thu, hàm lượng axit béo không bão hòa trong cá chim bạc tăng lên, khiến đây là thời điểm lý tưởng để thưởng thức loại cá này.

Món ăn gợi ý: Cá chim bạc áp chảo

Chiên cá chim bạc trông có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người thấy da cá bị rách khi thử. Mấu chốt nằm ở hai điều: Đảm bảo cá khô ráo và kiên nhẫn khi lật cá.

Bước 1: Làm sạch cá chim bạc bằng cách loại bỏ mang và nội tạng, sau đó dùng giấy bếp thấm khô kỹ cả bên trong và bên ngoài. Khía hai đường trên mỗi bên thân cá, xoa đều muối, rượu nấu ăn và tiêu trắng lên cá, rồi ướp trong 15 phút. Sau khi ướp, phủ một lớp tinh bột khô mỏng lên bề mặt cá. Lớp tinh bột này đóng vai trò như "lớp bảo vệ" giúp da cá không bị rách, vì vậy đừng bỏ qua bước này.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo đến khi đạt khoảng 50-60% nhiệt độ tối đa. Cho cá chim vào và chiên trên lửa vừa nhỏ. Chiên một mặt cho đến khi vàng nâu và để yên trước khi lật. Không nên lật cá ngay lập tức. Bạn có thể đậy nắp chảo và đun nhỏ lửa trong một thời gian ngắn trong khi chiên để đảm bảo cá chín đều. Khi cả hai mặt đã vàng giòn, vớt ra khỏi chảo. Rắc thêm muối, tiêu hoặc bột thì là và ăn khi còn nóng. Da cá giòn tan và thịt cá vẫn mọng nước.

Khi đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn vào mùa thu, cá ngon không nhất thiết phải đắt tiền. Cá mú rất thích hợp để hấp, cá chai neo thì lý tưởng để làm món kho, còn cá chim bạc có thể chiên áp chảo và dùng ngay. Mỗi loại cá trong 3 loại này đều có ưu điểm riêng, và chúng đều có chung đặc điểm là ít xương, thịt dày và đúng mùa. Nếu bạn bắt gặp cá tươi, đừng ngần ngại mua về nấu cho gia đình; điều đó đáng giá hơn bất cứ điều gì khác.