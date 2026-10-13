Những phụ nữ lão hóa chậm thường ăn 3 món này để bổ sung collagen, giúp da săn chắc và có vẻ ngoài tươi tắn

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, nỗi lo lớn nhất là da chảy xệ, da xỉn màu, các nếp nhăn sâu quanh mắt và miệng. Nhiều người chi rất nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da, nhưng lại bỏ qua điểm cơ bản nhất - chìa khóa để có làn da săn chắc là liệu có đủ collagen hay không.

Collagen là "lò xo" của da; khi có đủ collagen, da sẽ căng mịn và săn chắc; khi lượng collagen giảm nhanh, da mặt sẽ dễ bị chảy xệ. Thay vì bôi collagen lên da, nuôi dưỡng từ bên trong sẽ tốt hơn. Một số nguyên liệu phổ biến trên bàn ăn thực sự là những "chất hỗ trợ collagen" tuyệt vời, và những phụ nữ muốn lão hóa chậm đang bí mật sử dụng chúng.

1. Canh bong bóng cá và thịt gà

Bong bóng cá là phần bong bóng đã được phơi/sấy khô của cá, và hàm lượng collagen của nó thuộc hàng cao nhất trong tất cả các loại thực phẩm. Khi được ninh nhỏ lửa với thịt gà, nước dùng sẽ có màu vàng trong, với độ sánh nhẹ. Thường xuyên tiêu thụ có thể giúp phụ nữ duy trì làn da săn chắc và đàn hồi.

Nguyên liệu: 2 cái bong bóng cá, 1 phần má đùi gà (hoặc nửa con tùy khẩu phần ăn), 3 lát gừng, 6 quả táo đỏ, một nắm nhỏ kỷ tử và lượng muối vừa đủ.

Cách nấu canh bong bóng cá và thịt gà

Bước 1: Ngâm bong bóng cá trong nước lạnh qua đêm cho đến khi mềm, sau đó cắt thành từng miếng. Sơ chế sạch rồi chặt thịt gà thành các miếng nhỏ. Chần sơ thịt gà, sau đó vớt ra và rửa sạch.

Bước 2: Cho thịt gà, bong bóng cá, táo đỏ và gừng thái lát vào nồi hầm (bạn có thể thêm một ít long nhãn), rồi thêm lượng nước vừa đủ. Hầm cách thủy trong 2 tiếng, cho đến khi bong bóng cá mềm và thịt gà chín mềm. Thêm muối, sau đó đun nhỏ lửa thêm 10 phút rồi cho kỷ tử vào khi đã tắt bếp. Món canh sẽ thanh mát và đậm đà hương vị, bong bóng cá mềm mịn, giàu collagen.

2. Chè nấm tuyết và nhựa đào

Sau khi nấu chín, nấm tuyết trở nên đặc sệt, mịn màng với kết cấu giống thạch. Nhựa đào, một loại nhựa do cây đào tiết ra, trở nên trong suốt và dai sau khi ngâm. Nấu hai nguyên liệu này với nhau tạo nên một món ăn ngọt ngào và thanh mát, một bát đầy collagen thực vật. Uống món này vào mùa thu sẽ giúp giữ cho làn da của bạn luôn đủ độ ẩm và mềm mại.

Nguyên liệu: 1 cây nấm tuyết, 15g nhựa đào, 6 quả táo đỏ, một ít kỷ tử và đường phèn tùy khẩu vị.

Cách nấu chè nấm tuyết và nhựa đào

Bước 1: Trước tiên, ngâm riêng nấm tuyết và nhựa đào trong nước lạnh. Loại bỏ phần rễ vàng của nấm tuyết và xé nhỏ. Nhặt sạch tạp chất trong nhựa đào và rửa sạch. Cho đủ nước vào nồi, thêm nấm tuyết và nhựa đào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1 giờ cho đến khi hỗn hợp đặc lại và sánh như thạch.

Bước 2: Thêm táo đỏ và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút. Thêm đường phèn và kỷ tử, rồi nấu thêm 5 phút nữa. Để nguội một chút trước khi ăn; món này ngọt, mịn, và một bát như thế này giống như cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho làn da của bạn.

3. Canh chân gà và đậu phộng

Chân gà giàu collagen, lại rẻ hơn chân giò heo, và nước dùng thì không béo ngậy. Đậu phộng bổ máu, táo đỏ bổ khí; hầm ba nguyên liệu này với nhau tạo nên một món canh thơm ngon đậm đà. Chân gà sẽ mềm rời khỏi xương. Phụ nữ thường xuyên uống món canh này sẽ có làn da hồng hào và săn chắc.

Nguyên liệu: 8 chân gà, 50g đậu phộng, 6 quả táo đỏ, 3 lát gừng, một ít kỷ tử và muối vừa đủ.

Cách làm món canh chân gà và đậu phộng

Bước 1: Cắt bỏ móng ở chân gà, chần qua nước rồi rửa sạch. Ngâm đậu phộng trong nửa tiếng trước khi nấu. Cho chân gà, đậu phộng, táo đỏ và gừng thái lát vào nồi đất, thêm nước vừa đủ.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 1 giờ. Đun nhỏ lửa cho đến khi chân gà mềm và đậu phộng chín mềm, sau đó cho kỷ tử và muối vào, nấu thêm 5 phút nữa. Món súp có màu trắng sữa, chân gà tan chảy trong miệng, giàu collagen, và bạn sẽ cảm thấy sảng khoái sau khi uống.

Ba công thức món ăn ngon, dễ làm được giới thiệu trên đây không chỉ kích thích vị giác mà còn là "mỏ vàng" dưỡng chất quý giá cho làn da. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu giàu collagen tự nhiên cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp kích thích quá trình tái tạo tế bào, tăng độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và giữ cho da luôn căng bóng, rạng rỡ từ sâu bên trong. Duy trì một chế độ ăn uống khoa học, luân phiên thưởng thức 3 món ăn này điều độ mỗi tuần sẽ giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất, vừa cải thiện vóc dáng vừa bảo vệ sức khỏe toàn diện.