4 công thức nước uống giúp làm sạch ruột, "đẩy bay" chứng táo bón trong mùa thu

Khi mùa thu đến, nhiều người cảm thấy việc đi vệ sinh trở nên khó khăn. Thời tiết khô hanh khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, và ruột dường như "hoạt động chậm lại", dẫn đến phân khô và cứng. Ngồi trong nhà vệ sinh lâu cũng không hiệu quả, tình trạng đầy hơi và khó chịu, bụng dưới ngày càng to ra, thậm chí khiến da mặt trở nên xỉn màu. Trong những lúc như vậy, thay vì lục lọi tủ thuốc, tốt hơn hết là nên mở tủ lạnh trước. Có một vài loại trái cây theo mùa có tác dụng "làm sạch ruột", nhẹ nhàng và dễ ăn. Nếu thường xuyên sử dụng, việc đi đại tiện sẽ trở nên dễ dàng hơn một cách tự nhiên.

Ứng cử viên hàng đầu là quả mận khô. Đừng để kích thước nhỏ bé của nó đánh lừa bạn; nó cực kỳ hiệu quả. Chất sorbitol có trong mận khô có khả năng hút nước vào ruột, làm mềm phân cứng và giúp việc đi tiêu dễ dàng hơn. Kết hợp nó với một quả lê mùa thu mọng nước sẽ làm tăng hiệu quả hơn nữa. Cách làm vô cùng đơn giản: Ngâm mận khô trong nước muối 10 phút, rửa sạch, bỏ hạt và cắt thành từng miếng. Gọt vỏ và bỏ lõi lê, sau đó cũng cắt thành từng miếng. Cho tất cả vào máy xay sinh tố, thêm nước vừa đủ ngập các nguyên liệu và xay trong một phút bằng chế độ xay rau củ quả. Để có kết cấu mịn hơn, bạn có thể lọc, sau đó thêm một chút mật ong. Thưởng thức một ly khi bụng đói hoặc vào buổi chiều - nó sẽ làm dịu cổ họng và làm dịu đường ruột của bạn. Lê từ lâu đã được biết đến với đặc tính dưỡng ẩm, khiến chúng trở thành một phương thuốc hoàn hảo cho tình trạng khô da của mùa thu.

Thứ hai là thanh long, đặc biệt là loại ruột đỏ. Vũ khí bí mật của nó là hàm lượng chất xơ cao. Khi vào ruột, nó hoạt động như một chiếc chổi nhỏ, cuốn trôi chất thải. Cắt đôi một quả thanh long và kết hợp với một quả táo. Chất pectin trong táo giúp điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột, làm cho phân mềm và dễ tiêu hóa hơn. Xay nhuyễn chúng thành hỗn hợp sinh tố - đừng lọc! Chất xơ chỉ phát huy tác dụng khi nằm trọn trong nước ép. Uống ngay sau khi xay; nếu không, nó sẽ bị oxy hóa và mất đi giá trị dinh dưỡng. Đối với những người ngồi cả ngày và bị táo bón, đây là thức uống không thể thiếu.

Thức uống thứ ba dành cho những người có dạ dày nhạy cảm: Xay kiwi và chuối với 200ml sữa ấm thành sinh tố đặc. Chất xơ và protease trong kiwi giúp làm sạch ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Hãy chọn chuối chín có đốm (chuối chín trứng cuốc); chuối chưa chín có thể chát và phản tác dụng. Sử dụng sữa ở nhiệt độ phòng; sữa lạnh có thể gây khó chịu cho dạ dày. Sinh tố này có vị ngọt và phù hợp cho cả người già và trẻ em. Một ly vào buổi sáng cho bữa sáng vừa giúp no bụng vừa hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn! Như người ta vẫn nói, "mài rìu không làm chậm công việc", vì vậy hãy đảm bảo hệ tiêu hóa của bạn thoải mái trước khi dùng đến các phương pháp mạnh để giảm táo bón.

Món cuối cùng là sự kết hợp sảng khoái nhất: Lê và cam. Chất xơ trong cam thúc đẩy quá trình trao đổi chất, trong khi lê cung cấp nước và dưỡng ẩm. Cả hai đều rất mọng nước, vì vậy bạn không cần thêm đường; vị ngọt tự nhiên của chúng đã đủ. Đây là lựa chọn an toàn nhất cho những người có dạ dày nhạy cảm hoặc những người không thích đồ ăn lạnh. Việc bạn cần làm là gọt vỏ, bỏ lõi quả lê, cắt thành các miếng nhỏ. Gọt bỏ, bỏ hạt cam, đừng gọt bỏ quá nhiều phần cùi trắng của cam; đó là một nguồn chất xơ tốt. Cho 2 nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay đến khi nhuyễn, rót ra cốc và thưởng thức.

Tất nhiên, phải nói rằng ngay cả loại trái cây hiệu quả nhất cũng không phải là thuốc thần kỳ. Chỉ ăn vài miếng trái cây mà không uống nước hoặc tập thể dục sẽ không cứu được đường ruột của bạn. Uống đủ nước mỗi ngày, bổ sung nhiều ngũ cốc nguyên hạt và rau củ vào bữa ăn, và đi bộ sau bữa ăn đều rất cần thiết. Chỉ khi đó, trái cây mới thực sự có thể cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn. Nếu táo bón kéo dài hơn một tuần, kèm theo đau bụng và chảy máu trực tràng, đừng cố chịu đựng; đến bệnh viện ngay lập tức là điều đúng đắn cần làm.

Mùa thu này, thay vì phải chịu đựng chứng táo bón, hãy để những công thức nước uống kết hợp từ những loại trái cây này giúp bạn. Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và làn da cũng rạng rỡ hơn.