Nhiều người nấu cơm sai cách: Đây là 7 cách biến cơm trắng thông thường thành "cơm vàng bổ dưỡng"!

Cơm trắng, món ăn không thể thiếu trong mỗi gia đình, lại thường bị nhiều người nấu sai cách. Gạo trắng tinh chế trên thị trường hiện nay trải qua nhiều lần xay xát và bóc vỏ, loại bỏ toàn bộ cám và mầm. Những gì bạn ăn chủ yếu là tinh bột hấp thụ nhanh - nó làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng, khiến bạn nhanh đói và ăn quá nhiều dễ dẫn đến tăng cân.

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp không tốn kém, không khó: Chỉ cần thêm một nguyên liệu thông thường khi nấu cơm, và cơm trắng bình thường sẽ ngay lập tức biến thành "cơm vàng bổ dưỡng" ngon đến mức bạn sẽ muốn ăn thêm một bát nữa, và nó cũng rất tốt cho sức khỏe của bạn!

Nấu cơm theo cách này, bạn sẽ có làn da khỏe mạnh!

1. Gạo trắng xay xát + gạo lứt

So với gạo trắng tinh luyện "có vỏ ngoài sáng bóng và đẹp mắt", gạo lứt trông kém hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên, chính vì giữ lại lớp cám, mầm và lớp aleurone hơi vàng, gạo lứt rất giàu chất xơ và khoáng chất, giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm quá trình chuyển hóa đường và tăng cảm giác no.

Thêm một ít gạo lứt khi nấu cơm có thể giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm cân.

2. Gạo trắng + gạo tím/gạo đen

Chán ngán với cơm trắng đơn điệu? Hãy thêm chút màu sắc! Gạo tím và gạo đen đều là những loại ngũ cốc quý giá, giàu chất dinh dưỡng. Gạo tím có tác dụng bổ máu và làm ấm dạ dày; nấu thành cháo hoặc cơm có thể bổ âm và thận, tốt cho da và tóc. Gạo đen thường được dùng như một loại thực phẩm bổ sung giúp cơ thể phục hồi sức khỏe.

3. Gạo trắng + yến mạch

Yến mạch rất giàu chất xơ và nhiều loại vitamin, có thể giúp giảm hiệu quả mức cholesterol trong máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông.

Đối với người trung niên và người cao tuổi, việc thay thế một phần gạo bằng yến mạch khi nấu cơm sẽ giúp cơm dẻo và mềm, không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn bảo vệ sức khỏe mạch máu.

4. Gạo trắng tinh luyện + đậu đỏ

Thêm một ít đậu đỏ khi nấu cơm sẽ làm cho món cơm đậu đỏ nấu chín thơm ngon và ngọt ngào hơn rất nhiều! Đậu đỏ có tác dụng lợi tiểu và giảm phù nề tuyệt vời, đồng thời có thể giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu, điều hòa đường huyết và ngăn ngừa sỏi thận.

5. Gạo trắng tinh luyện + khoai lang

Khoai lang rất giàu chất xơ, có thể kích thích nhu động ruột và giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Nếu bạn bị táo bón mãn tính, bạn có thể thử thêm vài miếng khoai lang khi nấu cơm. Sau khi được nấu chín và ăn kèm với cơm, điều này sẽ giúp bạn no bụng mà không lo tiêu thụ quá nhiều đường, đồng thời giúp cải thiện hiệu quả trao đổi chất của cơ thể.

6. Gạo trắng + bí ngô

Theo Đông y, "Bí ngô có tính ấm, vị ngọt, tác động lên kinh tỳ vị." Nó có tác dụng bổ khí, dưỡng phổi, tiêu đờm, giảm viêm và giảm đau. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, bí ngô còn có nhiều công dụng chữa bệnh, rất có lợi cho việc cải thiện tình trạng khô miệng mùa thu. Vì vậy, nó được gọi là "quả dưa đầu mùa thu".

7. Gạo trắng + củ mài

Ngoài việc dùng trong các món canh, củ mài cũng rất ngon khi hấp hoặc luộc. Cắt củ mài thành miếng nhỏ và nấu cùng cơm có thể bổ tỳ vị, bồi bổ thận. Củ mài có kết cấu mềm, dẻo và dễ tiêu hóa, nên rất tốt cho người có dạ dày nhạy cảm, giúp giảm đau dạ dày và loét dạ dày. Choline và lecithin có trong củ mài giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe não bộ.

Mẹo nấu cơm ngon

1. Ngâm gạo

Thông thường khi nấu cơm ở nhà, bạn chỉ vo gạo qua loa, cho nước vào rồi nấu ngay không? Chẳng trách cơm không được tơi xốp!

Bạn có thể thử cách này: Dùng tay xoa đều gạo để loại bỏ tạp chất trên bề mặt, sau đó ngâm trong nước muối loãng ít nhất 10 phút (lý tưởng nhất là 1 tiếng). Vì gạo được phơi khô, để gạo ngon hơn và căng mọng hơn, hãy để gạo hấp thụ đủ độ ẩm tự nhiên để phục hồi hình dạng ban đầu.

Gạo chứa tinh bột, chất tạo nên vị ngọt của nó. Như người ta vẫn nói, "Càng ngọt thì càng ngon", việc ngâm gạo trong nước có pha chút muối trước khi nấu sẽ làm cho gạo ngọt hơn nữa.

2. Thêm dầu và giấm

Không chỉ nên thêm dầu và giấm khi xào rau, bạn cũng có thể thêm chúng khi nấu cơm. Sau khi ngâm gạo và thêm nước, bạn có thể cho vài giọt giấm trắng và dầu mè/dầu lạc hoặc mỡ lợn rồi trộn đều.

Giấm trắng có thể làm tăng hương thơm của cơm, giúp cơm thơm hơn, đồng thời cơm nấu với giấm trắng cũng dễ bảo quản hơn và ít bị hư hỏng. Việc thêm dầu ăn giúp hạt cơm tơi xốp, căng mọng và bóng mượt sau khi nấu.