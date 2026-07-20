Mua cá thu, nhìn ngay 6 dấu hiệu để tránh cá ươn, cấp đông lâu ngày

Cá thu có thịt chắc, ít xương, giàu omega-3 và rất được ưa chuộng trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn, bạn rất dễ mua phải cá đã để lâu hoặc cấp đông nhiều ngày, khiến thịt bở, giảm vị ngọt và hao hụt dinh dưỡng. Chỉ cần quan sát 6 đặc điểm dưới đây, bạn sẽ dễ dàng chọn được cá thu tươi ngon.

Cá thu từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình nhờ phần thịt dày, săn chắc, ít xương dăm và hương vị thơm ngọt tự nhiên. Không chỉ dễ chế biến thành nhiều món ngon như kho tiêu, áp chảo, nướng, chiên nước mắm hay sốt cà chua, loại cá này còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng.

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Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá thu là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời chứa nhiều axit béo omega-3 có lợi cho tim mạch, não bộ và thị lực. Ngoài ra, cá còn giàu vitamin nhóm B như B2, B12, niacin cùng các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm và phốt pho, góp phần tăng cường chuyển hóa, hỗ trợ tạo máu và nâng cao sức khỏe.

Tuy nhiên, để món ăn giữ được độ thơm ngon và đảm bảo an toàn, điều quan trọng nhất là phải chọn được cá còn tươi hoặc cá cấp đông đúng tiêu chuẩn.

Nhìn vào mắt cá để biết độ tươi

Cá thu tươi thường có mắt trong, sáng, hơi lồi tự nhiên và đồng tử rõ nét. Trong quá trình đánh bắt, cá có thể bị va chạm khiến một bên mắt đỏ, nhưng nếu mắt vẫn trong và không bị đục thì chất lượng cá vẫn đảm bảo.

Ngược lại, nếu mắt lõm sâu, đục trắng hoặc cả hai mắt đều đỏ sẫm thì rất có thể cá đã để lâu hoặc trải qua thời gian cấp đông kéo dài.

Da cá phải sáng bóng và bám chắc vào thịt

Cá thu tươi có da căng bóng, màu sắc tự nhiên, bám chặt vào phần thịt và chỉ có một lớp nhớt mỏng đặc trưng. Khi cầm lên, thân cá vẫn săn chắc, không chảy nước.

Nếu da bị xỉn màu, bong tróc hoặc tiết nhiều dịch nhớt bất thường, bạn nên cân nhắc vì đây là dấu hiệu cá đã xuống chất lượng.

Mang đỏ hồng là dấu hiệu của cá mới .

Mang cá tươi thường có màu đỏ hồng hoặc đỏ tươi, sạch và không có mùi hôi. Nếu mang chuyển sang màu nâu, xám hoặc phủ nhiều nhớt thì cá không còn tươi.

Riêng với cá cấp đông, màu mang có thể thay đổi do quá trình bảo quản. Vì vậy, nên kết hợp quan sát thêm mắt, da và độ đàn hồi của thịt để đánh giá chính xác hơn.

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Kiểm tra độ đàn hồi của thịt

Một mẹo đơn giản là dùng ngón tay ấn nhẹ vào thân cá.

Nếu phần thịt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, chứng tỏ cá còn tươi và săn chắc.

Ngược lại, nếu thịt mềm nhũn, bở hoặc vết lõm tồn tại lâu sau khi ấn thì không nên mua vì cá đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Đừng bỏ qua mùi của cá

Cá thu tươi chỉ có mùi đặc trưng của hải sản, nhẹ và dễ chịu. Nếu xuất hiện mùi chua, mùi khai hoặc mùi hôi nồng thì tuyệt đối không nên mua vì cá đã bắt đầu phân hủy.

Lưu ý, sau khi mua về, nếu chưa chế biến ngay, nên làm sạch và bảo quản cá trong ngăn đông ở nhiệt độ phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần vì quá trình này sẽ làm thịt cá mất nước, giảm độ săn chắc, hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng.

Chỉ cần dành vài phút quan sát kỹ mắt, da, mang, màu thịt, độ đàn hồi và mùi của cá trước khi quyết định mua, bạn sẽ dễ dàng chọn được cá thu tươi ngon, giữ trọn vị ngọt tự nhiên và đảm bảo chất lượng cho bữa cơm gia đình.

Cách chế biến cá thu sốt cà chua và dứa ngon tuyệt cho bữa cơm gia đình

Nguyên liệu:

+ 300gr cá thu (1 khúc to vừa phải)

+ 3 – 4 quả cà chua

+ Dứa 1 thanh nhỏ

+ 1 củ hành tây

+ Rau thì là, hành khô, hành lá

+ Gia vị gồm: Muối, nước mắm, hạt tiêu, hạt nêm, ớt.

Cách làm:

Làm sạch cá, để ráo nước và tẩm ướp với 1 thìa cà phê hạt nêm và 1/2 thìa cà phê tiêu. Để khoảng 30 phút cho gia vị ngấm vào cá.

Băm nhỏ hành khô, thái nhỏ hành lá, rau mùi và cà chua thái nhỏ. Cho cá vào rán vàng đều 2 mặt, sau đó để riêng.

Phi thơm hành khô, cho cà chua, dứa đã thái vào, đun cùng với chút nước và nêm gia vị vừa ăn. Khi nước sốt sôi, cho cá vào om khoảng 10 phút, thỉnh thoảng rưới sốt lên miếng cá để cho mặt cá thấm đều gia vị.

Cuối cùng cho cá ra đĩa, rưới nước sốt cà chua lên và trang trí lên trên đó chút hành tươi và thì là đã được thái nhỏ cho đẹp mắt. Món ăn có vị chua ngọt nhẹ, rất hợp dùng với cơm nóng.