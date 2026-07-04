Nhiều người đi chợ dù cầu kỳ vẫn không biết 4 loại cá rất tốt cho người trung niên và cao tuổi: Công thức nấu 4 món ngon nhất

Khi con người già đi, họ thường thích những bữa ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, ít chất béo và giàu chất dinh dưỡng, và cá là một lựa chọn đặc biệt phù hợp. Nhiều người chỉ nghĩ đến cá vược khi ăn cá, nhưng thực tế có 4 loại cá khác phù hợp hơn cho người trung niên và người cao tuổi.

Tất cả đều ít xương và thịt mềm, ít chất béo và giàu protein, lại nấu các món ăn tại nhà. Ngay cả người không chăm chỉ nấu ăn cũng có thể dễ dàng làm được. Chúng bổ dưỡng và ngon miệng, vì vậy nếu trong nhà có người già, bạn nhất định nên làm chúng thường xuyên.

1. Cá đù vàng lớn - Món ăn gợi ý: Cá đù vàng hấp

Cá đù vàng có thịt dày và ít xương, rất dễ ăn. Hấp là cách tốt nhất để giữ độ tươi ngon, tạo nên món ăn thơm ngon và đậm đà hương vị. Ăn một lượng nhỏ cá đù vàng thường xuyên là một lựa chọn nhẹ nhàng và lành mạnh. So với việc ăn thịt đỏ thường xuyên, nó ít gây áp lực lên cơ thể hơn và rất phù hợp cho bữa ăn gia đình.

Nguyên liệu: 1 con cá đù vàng lớn, gừng, hành lá, một muỗng canh rượu nấu ăn, một muỗng canh nước tương cá hấp và một nhúm muối.

Cách làm món cá đù vàng hấp

Làm sạch cá đù vàng, khía vài đường trên thân cá, xoa một ít muối, rưới rượu nấu ăn, đặt hành lá và gừng lên thân và bụng cá, rồi ướp trong 15 phút để các hương vị ngấm; đặt cá vào đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp, cho cá đù vàng vào nồi và hấp ở lửa lớn trong 8-10 phút. Điều chỉnh thời gian tùy theo kích thước của cá. Sau khi hấp xong, đổ hết nước trong đĩa ra, gắp hành lá đã hấp ra, thay bằng hành lá tươi thái nhỏ, rưới nước tương cá hấp, rồi chan một thìa dầu nóng để kích thích mùi thơm.

2. Cá basa - Món ăn gợi ý: Phi lê cá basa áp chảo

Đối với những người trung niên và lớn tuổi trong gia đình sợ xương cá hoặc có răng yếu, cá basa là sự lựa chọn hàng đầu. Phi lê cá nguyên con không có xương nhỏ, nên rất an toàn để ăn. Chỉ cần áp chảo cho đến khi bên ngoài hơi giòn và bên trong mềm. Đây là món ăn mà cả người già và trẻ em đều yêu thích. Công thức rất đơn giản và dễ làm.

Nguyên liệu: 2 miếng phi lê cá basa, 2 lát gừng, 1 củ hành lá, một nhúm muối, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh nước tương, một nhúm tiêu.

Cách làm món phi lê cá basa áp chảo

Rửa sạch phi lê cá basa sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước rồi cắt thành từng lát dày, thêm gừng thái lát, hành lá cắt khúc và tất cả các gia vị, trộn đều rồi ướp trong 10 phút. Cho một ít dầu vào chảo, khi dầu nóng thì cho phi lê cá vào áp chảo, chiên từ từ trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu rồi mới lật. Không nên lật quá thường xuyên. Khi cả hai mặt đã chín, lấy ra khỏi chảo. Hương vị nguyên bản sẽ rất ngon.

3. Cá tráp biển - Món ăn gợi ý: Phê cá tráp biển xào tỏi

Phi lê cá tráp biển cũng là loại thịt cá không xương, có thịt chắc và mềm, không bị khô cũng không bị dai. Chỉ cần xào với tỏi là bạn đã có một bữa ăn ngon và thơm. Món ăn có hương vị nhẹ nhàng, không béo, là lựa chọn lành mạnh hơn khi chỉ sử dụng ít dầu mỡ. Ngay cả người già có răng yếu cũng có thể dễ dàng nhai được.

Nguyên liệu: 1 miếng phi lê cá tráp biển, 3 tép tỏi, hành lá, một nhúm muối, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1/2 muỗng canh nước tương, một nhúm bột bắp.

Cách làm món phi lê cá tráp biển xào tỏi

Cắt cá thành từng lát mỏng, thêm muối, rượu nấu ăn và tinh bột bắp, trộn đều và ướp trong 5 phút để giữ được độ tươi ngon và mềm mại của cá. Cho một ít dầu ăn vào chảo, sau đó thêm tỏi băm vào xào đến khi thơm. Cẩn thận đừng để tỏi bị cháy. Cho phi lê cá vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi cá đổi màu. Thêm một chút nước tương để tăng hương vị, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, trộn đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Cá tuyết - Món ăn gợi ý: Cá tuyết hấp

Đây là loại cá đặc biệt thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi ăn hàng ngày. Thịt cá mềm và ngon, hầu như không có xương cứng. Có thể hấp trong vài phút và có kết cấu mềm, dễ nuốt. Người có dạ dày yếu hoặc những người thích ăn nhẹ có thể ăn mà không cần lo lắng.

Nguyên liệu: 200g cá tuyết, 2 lát gừng, các đoạn hành lá, 1/2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1/2 muỗng canh nước tương cá hấp.

Cách làm món cá tuyết hấp

Rửa sạch và thấm khô cá tuyết bằng khăn bếp. Sau đó bạn có thể cắt cá tuyết thành các khúc hoặc để nguyên con sẽ cho kết cấu tốt hơn. Xếp các lát gừng và hành lá cắt khúc lên đĩa, cho các miếng cá tuyết vào, rồi rưới một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Khi nước sôi, hấp trong 8 đến 8 phút. Lưu ý không nên hấp quá lâu để tránh cá bị dai. Chắt bỏ phần nước đọng lại trong đĩa sau khi hấp, rưới một ít nước tương cá hấp lên trên. Cách ăn nhẹ nhàng và đơn giản là bổ dưỡng nhất.

Cá tuyết rất bổ dưỡng và dễ hấp thụ, lại có hàm lượng chất béo rất thấp. Đây là món ăn được người cao tuổi ưa chuộng vì dễ tiêu hóa, tốt cho dạ dày và rất dễ ăn.