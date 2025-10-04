Một trận Pickleball vô thưởng vô phạt cuối cùng lại khiến tôi đổi đời nhờ người đàn ông ấy

Nếu ai hỏi tôi tin vào chữ "duyên" không, tôi sẽ gật đầu ngay lập tức. Bởi chính tôi – một người bình thường, từng trải qua nhiều biến cố, lại bước ngoặt cuộc đời chỉ nhờ một trận Pickleball tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Hơn một năm trước, tôi đang trong giai đoạn bế tắc. Công việc không thuận lợi, dịch vụ kinh doanh nhỏ lẻ của tôi thua lỗ nặng. Vợ chồng mới ly thân, con trai ở với mẹ, còn tôi thì chật vật xoay xở từng ngày. Có những tối về căn phòng trọ bé xíu, nhìn quanh bốn bức tường mà thấy trống rỗng đến ngạt thở.

Một hôm, anh bạn cùng dãy trọ rủ tôi đi đánh Pickleball. Anh nói bộ môn này đang "hot", dễ chơi, vừa xả stress vừa mở rộng quan hệ. Tôi cười nhạt: "Thể thao nào chẳng thế, chắc cũng chẳng hợp mình đâu". Nhưng rồi chiều hôm ấy rảnh rỗi, tôi lại gật đầu đi thử, chỉ với tâm thế chơi cho vui.

Chúng tôi đến một sân Pickleball ở ngoại ô. Không khí ở đó náo nhiệt, khác hẳn sự u ám trong đầu tôi. Người già, trẻ nhỏ, nam nữ đều hào hứng, cười nói rộn ràng. Tôi được ghép cặp đánh đôi với một người đàn ông ngoài 40 tuổi, cao lớn, nhìn rất điềm đạm, lịch sự. Trận đấu không có gì đặc biệt, tôi thì lóng ngóng, anh thì kiên nhẫn nhắc nhở. Thắng thua không quan trọng, chỉ là mồ hôi và tiếng cười, tất cả mọi người cùng thoải mái.

Nhưng bất ngờ đến sau đó. Lúc nghỉ giải lao, anh chủ động bắt chuyện: "Cậu đang làm gì? Sao trông có vẻ buồn buồn thế?". Tôi thoáng ngập ngừng, rồi cũng thật lòng kể vài điều về công việc và cuộc sống. Không ngờ anh lắng nghe chăm chú rồi bảo: "Tôi đang cần một người phụ trách mảng bán hàng online cho công ty truyền thông. Nãy nghe cậu nói chuyện với anh bạn kia thì có vẻ có kinh nghiệm, muốn thử không?".

Tôi bối rối như không tin vào tai mình. Một trận Pickleball vui chơi lại nảy ra cơ hội việc làm. Tôi nghĩ anh chỉ nói xã giao, nào ngờ mấy ngày sau, anh gọi điện thật, mời tôi đến phỏng vấn, nói chính xác hơn là nói chuyện để 2 bên hiểu nhau. Tôi đánh liều đi gặp anh ta và deal được mức lương ngoài kì vọng.

Công việc mới ban đầu nhiều khó khăn nhưng tôi được anh cũng chính là giám đốc công ty tận tình chỉ dẫn. Anh ta khen tôi thông minh, sáng tạo có tầm nhìn. Dần dần, tôi bắt nhịp được, rồi có thành tích, được tin tưởng giao nhiều dự án hơn. Thu nhập khá hơn, tôi ổn định lại cuộc sống, có thể chu cấp cho con đầy đủ. Quan trọng nhất, tôi tìm lại được niềm tin vào bản thân, tự tin cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm chỉ vì gánh nặng kinh tế.

Đến giờ, tôi vẫn ngỡ ngàng khi nghĩ lại: Chỉ vì một trận Pickleball ngẫu nhiên, tôi từ kẻ thất bại đứng dậy, tìm được công việc mơ ước, mối quan hệ tốt đẹp và cả tinh thần mới. Cuộc đời đúng là biết cách thử thách, nhưng cũng có lúc dang tay cứu rỗi chúng ta theo cách không ai ngờ.

Tôi kể câu chuyện này không phải để tô vẽ, mà để nhắc nhở chính mình: Đừng bao giờ coi thường những cơ hội tưởng chừng nhỏ bé. Biết đâu, chỉ một cú vung vợt, một lần dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn, lại mở ra cánh cửa đổi đời.