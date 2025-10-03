CĂNG: Lý Hoàng Nam chỉ tay thẳng mặt, Trương Vinh Hiển được mọi người can ra trong hậu trường giải đấu

Sự việc đang gây xôn xao giới pickleball nói riêng và cộng đồng mạng nói chung là trận pickleball tranh cãi giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Nhiều người theo dõi trận đấu cho rằng Lý Hoàng Nam thua oan vì Vinh Hiển thiếu fair-play. Ngay trên sân đấu, Hoàng Nam liên tục tỏ ra bất bình, không đồng tình với kết quả bóng trong - ngoài sân.

Lý Hoàng Nam bất bình với quyết định bóng rơi ngoài sân, anh cho rằng bóng ở trong sân (Ảnh chụp màn hình)

Không dừng lại ở đó, 2 bên tiếp tục có lời qua tiếng lại ở khu vực nghỉ ngơi sau khi trận đấu kết thúc.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ trên MXH, phía Hoàng Nam và team Vinh Hiển đều có thái độ bực bội. Lý Hoàng Nam khá lớn tiếng, có gọi “mày” và thẳng tay chỉ về phía Vinh Hiển. Trương Vinh Hiển cũng định quay lại để đối mặt nhưng được mọi người xung quanh đẩy đi chỗ khác.

Xung quanh 2 tay vợt này, mọi người liên tục tách cả 2 ra, đề nghị bình tĩnh.

Trương Vinh Hiển (xách túi đỏ) cùng các thành viên trong team (Nguồn: FPT Play)

Lý Hoàng Nam chỉ tay về phía Vinh Hiển, Vinh Hiển được mọi người xung quanh can ngăn (Nguồn: FPT Play)

Lý Hoàng Nam nói lớn tiếng (Nguồn: FPT Play)

Vẫn chưa rõ nội dung chính xác của màn to tiếng nhưng cư dân mạng đang chia sẻ và bàn tán rôm rả. Mọi người cho rằng cả Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều có nhiều kinh nghiệm nên cần thi đấu, ứng xử đúng tinh thần thể thao hơn, bình tĩnh hơn.

Trước đó, vào sáng 3/10, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã có trận bán kết đơn nam tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025. Kết quả cuối cùng, Vinh Hiển thắng Hoàng Nam với tỷ số 2-1, giành quyền vào chung kết.

Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với kết quả, cho rằng Lý Hoàng Nam thua oan vì Vinh Hiển thiếu fair-play. Nguyên nhân cụ thể đến từ 2 pha bóng nhạy cảm: Lý Hoàng Nam khẳng định bóng ở trong sân nhưng Trương Vinh Hiển từ chối công nhận kết quả, ra ký hiệu bóng ngoài sân.

Sau khi trận đấu kết thúc, cộng đồng pickleball nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó phần lớn đều cho rằng cả 2 pha bóng nói trên đều nằm trong sân nên kết quả trận đấu là không công bằng với Lý Hoàng Nam. Thậm chí, có ý kiến còn khẳng định hành động của Trương Vinh Hiển khiến anh chàng bị ghét ngay trên sân nhà.

Sự việc càng được đẩy lên cao trào khi Phương Trinh - vợ Lý Hoàng Nam đăng status, tag thẳng tên khẳng định Trương Vinh Hiển “ăn gian”.

"Chơi không đẹp rồi em à! Em có thật sự có tinh thần thể thao không? Điểm không nhạy cảm người ta còn cho em đấy kìa, chứ vì muốn thắng quá mà như thế thắng có vinh quang không hay vì ăn gian hở Trương Vinh Hiển?" - vợ Lý Hoàng Nam viết.

Bài đăng của vợ Hoàng Nam (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại Trương Vinh Hiển chưa có bất kỳ chia sẻ nào về chiến thắng của mình. Trong khi đó Lý Hoàng Nam reup các story với nội dung “vô địch trong lòng người hâm mộ”.