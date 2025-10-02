Vợ tôi ra sân Pick ba buổi bỗng có người đàn ông đi xe sang tìm tận nhà đề nghị sốc óc

Tôi lấy vợ đã hơn 7 năm. Cưới nhau xong, cô ấy gần như dành trọn thời gian để lo cho con cái, gia đình. Tôi bận rộn mở công ty nhỏ, đi sớm về muộn. Thành thật mà nói, đôi lúc tôi xem nhẹ vợ, nghĩ rằng ngoài chuyện bếp núc thì cô ấy chẳng đóng góp gì khác.

Cách đây ít lâu, chung cư tôi ở mở lớp Pickleball giao lưu cuối tuần. Vợ hỏi ý kiến tôi rồi đăng ký ngay. Tôi bất ngờ, vì trước nay cô ấy vốn hướng nội, ít bạn bè, hiếm khi tham gia hoạt động tập thể. Nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghĩ phụ nữ đi tập thể thao cho khỏe, cho đỡ quanh quẩn trong nhà.

Vậy mà chỉ sau ba buổi ra sân, một chuyện xảy ra khiến tôi chết lặng.

Hôm ấy, khi tôi đang dọn xe trong gara thì thấy chiếc Volvo sang trọng dừng ngay trước cửa nhà. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống. Anh ta tự giới thiệu là giám đốc một công ty lớn trong ngành xuất nhập khẩu, rồi nói một câu khiến tôi sững sờ:

"Nhờ chị nhà mà vợ tôi thoát khỏi một vụ lừa đảo. Hôm nay tôi đến tận nơi để cảm ơn".

Ảnh minh họa

Tôi đứng như trời trồng. Hóa ra, vợ tôi với vợ của anh giám đốc này gặp nhau trên sân Pick, trước đấy thì có quen nhưng chỉ nói chuyện online. Người đàn ông kia kể, nhẽ ra cả 2 vợ chồng anh hôm nay sang cảm ơn nhưng chị vợ có việc bên ngoại phải về quê gấp. Thấy bảo vợ anh này cũng như vợ tôi, ở nhà chăm lo gia đình, mới đây khởi nghiệp lại với 1 chuỗi bánh ngọt. Không biết 2 chị em chuyện trò thế nào mà vợ tôi phát hiện được ra lỗ hổng trong 1 hợp đồng lớn chị kia sắp kí. Nhờ vậy, gia đình họ tránh được khoản thiệt hại không nhỏ.

Người đàn ông kia khâm phục sự tinh tế và chân thành của vợ tôi đến mức phải đích thân tìm đến. Điều bất ngờ hơn là anh ta còn đề nghị:

"Nếu chị có hứng thú, phòng pháp chế công ty tôi rất cần một người giỏi như chị. Về lương anh yên tâm, tôi sẽ deal mức hậu hĩnh, đãi ngộ tốt nhất".

Nghe đến đó, tôi vừa sốc vừa xấu hổ. Bao năm nay, tôi nghĩ vợ mình chỉ là người phụ nữ quanh quẩn với mấy việc vặt. Nhưng sự nhạy bén và kiên nhẫn của cô ấy không chỉ giúp một người xa lạ, mà còn được một doanh nhân thành đạt đánh giá cao.

Tối hôm ấy, nhìn vợ ngồi dạy con học, tôi cứ nghĩ mãi. Cô ấy không ồn ào khoe khoang, cũng chẳng bao giờ than thở. Vậy mà chỉ trong vài buổi giao lưu Pickleball, vợ đã chứng minh được giá trị của mình – điều mà chính tôi, người chồng kề cận bao năm, lại chưa từng nhìn thấy.

Tôi nhận ra, hóa ra không phải vợ tôi không giỏi, mà là tôi chưa bao giờ đủ tinh tế để nhìn ra tài năng ấy. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc tưởng bình thường lại trở thành cơ hội để người ta bộc lộ bản thân.

Từ hôm đó, tôi thôi khinh thường, thôi coi vợ chỉ là "nội trợ". Tôi bắt đầu lắng nghe, trò chuyện nhiều hơn, để không bỏ lỡ những điều tuyệt vời mà bấy lâu nay mình đã vô tình lãng quên. Tôi cũng động viên cô ấy quay trở lại công việc sau quá nhiều năm hy sinh cho gia đình. Tôi tin người như cô ấy lúc nào cũng có thể tỏa sáng.