Trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 tại Đà Nẵng giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam đang trở thành chủ đề nóng khi cư dân mạng đồng loạt chỉ trích pha bóng gây tranh cãi, tố người chiến thắng - Trương Vinh Hiển - "chơi bẩn" và trọng tài thiếu công tâm với Lý Hoàng Nam.

Chiều 3/10, trận bán kết đơn nam giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 khép lại với phần thắng nghiêng về Vinh Hiển. Thế nhưng, chiến thắng này nhanh chóng bị bao phủ bởi tranh cãi nảy lửa, đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Tình huống tâm điểm diễn ra khi Lý Hoàng Nam tung cú đánh chuẩn xác về phía cuối sân đối thủ. Trái bóng được nhiều khán giả theo dõi trực tiếp khẳng định là vẫn trong sân, nhưng Trương Vinh Hiển lập tức hô "out". Bất ngờ hơn, trọng tài - dù đứng ngay cạnh ở vị trí thuận lợi - cũng ra quyết định bóng ngoài khiến Lý Hoàng Nam bức xúc.

Pha bóng này ngay lập tức làm bùng nổ tranh luận. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện: "Rõ ràng bóng trong sân, mà vẫn hô out được thì đúng là không fair-play", "Thắng kiểu này thì có gì vinh quang? Chơi thể thao mà gian lận thì mất hết ý nghĩa", "Trọng tài đứng ngay đó mà bắt sai, khó chấp nhận", "Được cả trọng tài lẫn ông Vinh Hiển", "Bóng này out mà, out trình với Vinh Hiển"...

Trọng tài bị chỉ trích dữ dội

Nhiều netizen cho rằng Vinh Hiển đã cố tình "chơi bẩn" khi hô out sai tình huống, trong khi lẽ ra cần tinh thần fair-play đúng nghĩa. Một số khác lại đổ lỗi cho trọng tài, nhấn mạnh rằng người điều khiển trận đấu có trách nhiệm đưa ra phán quyết chuẩn xác, đặc biệt ở những điểm số mang tính quyết định.

Dù giành quyền vào chung kết, nhưng chiến thắng của Trương Vinh Hiển lại trở thành tâm điểm chỉ trích. Trên các diễn đàn, không ít ý kiến cho rằng: "Thắng bằng cách này thì chẳng để lại dấu ấn chuyên môn, chỉ khiến người xem thất vọng". Có người hâm mộ bình luận ở trang cá nhân của Trương Vinh Hiển: "Là fan anh mà không bênh anh được".

Vụ việc hiện vẫn đang khiến cộng đồng pickleball bàn tán sôi nổi. Từ chỗ là một trận bán kết hấp dẫn, màn so tài giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển đã biến thành chủ đề nóng vì lùm xùm fair-play, làm lu mờ cả chuyên môn của trận đấu.

Netizen bình luận ở Facebook Trương Vinh Hiển

Vinh Hiển bị chế giễu

Khán giả tiếc cho Lý Hoàng Nam



