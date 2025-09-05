"Tại sao lượng hemoglobin của cô lại thấp thế?", vị bác sĩ băn khoăn. Anh tiếp tục: "Cô đã ăn gì?".

Người phụ nữ 33 tuổi thủng thẳng đáp: "Bác sĩ ạ, em thấy mình khá khỏe mạnh nhưng đã ăn rau diếp mỗi ngày trong vài tháng qua để giữ tinh thần sảng khoái và giảm cân".

Nghe câu trả lời, vị bác sĩ lặng người. Không phải vì ông chưa từng thấy trường hợp nào như thế này, mà vì ông ngạc nhiên khi một phụ nữ trẻ trung, trông có vẻ năng động lại có thể sống sót chỉ với một chế độ ăn toàn rau diếp. "Chế độ ăn nhẹ" tưởng chừng lành mạnh này thực ra lại đang âm thầm bào mòn cơ thể cô.

Cuộc trò chuyện được Toutiao ghi lại ngắn gọn như trên. Rau diếp là một loại rau. Và rau quả rất tốt cho sức khỏe, điều đó đúng. Nhưng nếu chế độ ăn uống mất cân bằng nghiêm trọng và bạn chỉ dựa vào một loại thực phẩm, thì cũng giống như xây nhà chỉ với một viên gạch; nó không thể xây dựng nên một công trình dinh dưỡng hoàn chỉnh.

Ăn rau diếp không có gì sai, nhưng sai lầm là "chỉ ăn mỗi rau diếp"

Nhiều người tìm đến các biện pháp cực đoan để giảm cân, chẳng hạn như thay bữa ăn bằng trái cây, chỉ uống nước tăng cường trao đổi chất, hoặc thậm chí, như người phụ nữ 33 tuổi này, chỉ ăn rau diếp trong mỗi bữa ăn. Cô ấy tin rằng rau diếp ít calo, rất no và sẽ không tăng cân dù ăn bao nhiêu.

Nhưng vấn đề là: Nếu bạn không nạp đủ chất dinh dưỡng, sớm muộn gì cơ thể bạn cũng sẽ gặp vấn đề.

Bác sĩ đã xem xét báo cáo khám sức khỏe của cô và phát hiện hemoglobin thấp đáng kể, ferritin gần mức giới hạn dưới và nồng độ vitamin B12 cũng thấp hơn tiêu chuẩn. Tất cả những điều này đều chỉ ra một vấn đề cốt lõi: Thiếu máu dinh dưỡng.

Cô cũng bị rụng tóc nhẹ, móng tay giòn và mệt mỏi dai dẳng. Tất cả những triệu chứng này đều là dấu hiệu cảnh báo cơ thể cô có vấn đề.

Thiếu máu không chỉ là "thiếu sắt"

Khi nghe đến bệnh thiếu máu, nhiều người nghĩ đến việc bổ sung sắt.

Nhưng trên thực tế, thiếu máu không phải do một yếu tố đơn lẻ gây ra. Những thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến gây ra bệnh thiếu máu bao gồm:

- Thiếu sắt: Sắt là nguyên liệu thô để tổng hợp hemoglobin và thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến nhất.

- Thiếu vitamin B12 và axit folic: 2 loại vitamin này là chất quan trọng cho sự trưởng thành của tế bào hồng cầu và sự thiếu hụt chúng có thể dẫn đến thiếu máu hồng cầu to.

- Lượng protein nạp vào không đủ: Quá trình tổng hợp hemoglobin cũng cần có đủ protein hỗ trợ.

Những chất dinh dưỡng này hầu như không có trong rau diếp.

Ăn rau diếp trong thời gian dài có ảnh hưởng gì đến cơ thể?

Ăn rau diếp không có gì sai, vì nó giàu nước, chất xơ và vitamin C, lại là một món ăn kèm rất tốt. Tuy nhiên, nếu bạn dùng nó làm thực phẩm chính, hoặc thậm chí là nguồn thực phẩm duy nhất, sẽ có những vấn đề lớn:

1. Thiếu chất

Mặc dù rau diếp có tính mát, nhưng lại chứa rất ít calo, chỉ khoảng 15 calo/100g. Chuyển hóa cơ bản của người trưởng thành cần 1200 - 1500 calo mỗi ngày .

Nếu bạn ăn quá ít trong thời gian dài, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản sẽ giảm, nhiệt độ cơ thể thấp hơn, khả năng miễn dịch giảm và kinh nguyệt không đều là những hậu quả thường gặp.

Hơn nữa, rau diếp chỉ chứa một lượng hạn chế các loại vitamin và hầu như không có các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin tan trong chất béo, protein chất lượng cao, sắt, kẽm và canxi.

2. Chức năng tiêu hóa bị "hư hỏng"

Nhiều người tin rằng ăn rau tốt cho đường ruột. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn rau diếp trong thời gian dài, lượng chất xơ dư thừa có thể gây tổn hại đến hàng rào bảo vệ đường ruột.

Hơn nữa, ăn rau sống đòi hỏi nồng độ axit dạ dày, enzyme tiêu hóa và hệ vi khuẩn đường ruột cao hơn. Đối với những người có chức năng tiêu hóa bình thường, đầy hơi, tiêu chảy và khó tiêu dễ xảy ra hơn.

3. Ăn quá ít chất béo dẫn đến các vấn đề về hormone

Nhiều phụ nữ bị mất kinh, trầm cảm và da khô trong quá trình ăn kiêng khắc nghiệt, có liên quan chặt chẽ đến việc nạp không đủ chất béo .

Cơ thể cần chất béo làm nguyên liệu để tổng hợp hormone sinh dục, cortisol , vitamin D... Tuy nhiên, rau diếp hầu như không chứa chất béo.

Ăn đồ ăn nhẹ không có nghĩa là chỉ ăn đồ sống. Nguyên tắc cơ bản của chế độ ăn uống lành mạnh là không thể phá vỡ.

Một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ là ăn rau, cũng không chỉ là ăn ít dầu mỡ và ít muối. Bản chất của nó là "cân bằng".

Bạn có thể ăn rau diếp nhưng nên đa dạng. Các loại rau sẫm màu như rau bina, bông cải xanh, rau muống, cà rốt... cung cấp dinh dưỡng toàn diện hơn.

Bạn đã rơi vào bao nhiêu trong số những "bẫy bữa ăn nhẹ" này?

Không phải tất cả các thành phần trông có vẻ "lành mạnh" đều lành mạnh khi ăn.

Nhiều người đã rơi vào những "bẫy ăn nhẹ" sau đây:

Thay thế bữa ăn bằng trái cây

Mặc dù trái cây tốt, nhưng nó chứa nhiều đường và thiếu protein cũng như chất béo. Sử dụng lâu dài để thay thế bữa ăn có thể gây ra biến động lớn về lượng đường trong máu và khiến bạn dễ cảm thấy đói.

Chỉ uống nước trao đổi chất và không ăn

Không có cơ sở nào để dựa vào "nước" để giải độc và nó có thể gây mất cân bằng điện giải.

Một bữa một ngày, nhịn ăn lâu dài: Cơn đói trở lại mạnh mẽ hơn, dễ ăn quá nhiều và tỷ lệ trao đổi chất giảm.

Chỉ ăn rau luộc và tránh dầu mỡ: Không đủ vitamin tan trong chất béo, da sần sùi và giảm khả năng miễn dịch.

Lời khuyên của bác sĩ: Ăn sạch, nhưng cũng phải ăn thông minh

Nếu bạn đang tìm kiếm một chế độ ăn ít chất béo, ít gánh nặng lên đường tiêu hóa, bạn có thể làm theo các nguyên tắc sau:

Kết hợp giữa sống và chín: Thêm một món ăn chín vào bữa trưa hoặc bữa tối, chẳng hạn như bí ngô hấp, rau bina luộc hoặc đậu xào;

Protein chất lượng cao là rất cần thiết: Nên bổ sung trứng, đậu phụ, cá, thịt nạc... hàng ngày;

Đừng sợ ăn quá nhiều dầu, nhưng hãy sợ ăn phải loại dầu không phù hợp: Chọn các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu hạt lanh... và kiểm soát tổng lượng;

Đừng cắt bỏ các thực phẩm chính: Carbohydrate phức hợp như gạo lứt, yến mạch và khoai lang là những lựa chọn tốt;

Ăn cá biển sâu nhiều lần một tuần: Cá hồi, cá tuyết và cá hố đều là nguồn cung cấp DHA và EPA tốt.

Bạn cũng có thể ghi lại những thành phần bạn ăn hàng tuần để xem có loại thực phẩm nào được "lặp lại thường xuyên" hay không. Nếu bạn ăn cùng một thứ trong nhiều ngày liên tiếp, bạn nên cảnh giác.

Đừng để "thức ăn nhẹ" trở thành "dinh dưỡng nhẹ". Cơ thể bạn không phải là nơi thử nghiệm; nó không thể chịu đựng được sự lạm dụng lặp đi lặp lại. Đừng đợi đến khi có kết quả khám sức khỏe mới hỏi bác sĩ: "Chế độ ăn uống của tôi có vấn đề gì không?"

