Nhắc đến anh Bo Đan Trường, hẳn thế hệ 7X, 8X và cả 9X đời đầu đều nhớ ngay đến giọng ca gắn liền với tuổi thơ: Tình khúc vàng, Kiếp ve sầu, Mãi mãi một tình yêu… Anh Bo từng là thần tượng của hàng triệu khán giả Việt. Mỗi lần xuất hiện, anh đều khiến hội chị em "lụi tim" vì ngoại hình điển trai, hiền lành cùng phong cách lịch lãm.

Thời gian trôi đi, nhưng ở tuổi 49, nam ca sĩ vẫn giữ nguyên sức hút ấy. Mỗi lần đứng trên sân khấu, Đan Trường không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát mà còn bởi làn da căng bóng, sáng khỏe, không hề thấy dấu vết của thời gian như nám hay nếp nhăn. Anh Bo tâm sự, nhiều fan hài hước thừa nhận "mỗi lần gặp, chỉ muốn được sờ tận tay để kiểm chứng xem da anh Bo có thật sự mịn đẹp như trong ảnh hay không".

Chính Đan Trường cũng từng bật mí: "Nhiều khi gặp khán giả, ai cũng muốn chạm vào mặt mình cho chắc chắn. Ban đầu mình cũng ngại, nhưng sau lại thấy vui, bởi đó là minh chứng rõ ràng cho việc chăm sóc da đúng cách, nhờ thẩm mỹ thời đại mới mà mình giữ được diện mạo trẻ trung".

Anh Bo Đan Trường đã làm gì để da sáng khỏe, không nám, visual không đổi so với 30 năm trước?

Ở độ tuổi ngoài 40, làn da bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa mạnh: Nếp nhăn, nám sạm, da chùng nhão… Thế nhưng, nhìn Đan Trường, ít ai tin anh đã gần 50 tuổi. Bí quyết giữ da sáng khỏe, không nám của anh Bo nằm ở việc sử dụng công nghệ laser trẻ hóa da - một trong những xu hướng thẩm mỹ thời hiện đại được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Công nghệ laser hoạt động bằng cách phát ra tia sáng có bước sóng phù hợp, tác động chính xác vào các vùng da sẫm màu do melanin gây nên. Năng lượng này phá vỡ hắc tố, đồng thời kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp da sáng đều màu, mịn màng và căng khỏe hơn.

Với những nghệ sĩ như Đan Trường, việc kiểm soát nám và giữ làn da sáng mịn là điều vô cùng quan trọng. Laser không chỉ giải quyết vấn đề thẩm mỹ mà còn mang lại sự tự tin khi đứng trước hàng nghìn khán giả.

Điểm đặc biệt của laser thế hệ mới chính là ít xâm lấn, không gây bào mòn hay lột tẩy da như nhiều phương pháp cũ. Nhờ vậy, người làm đẹp có thể quay lại sinh hoạt bình thường ngay sau buổi trị liệu. Thậm chí, như Đan Trường chia sẻ, buổi sáng anh có thể làm laser, buổi tối vẫn tự tin đi diễn mà không lo da bị đỏ, sưng hay bong tróc.

Ai phù hợp với công nghệ laser?

Laser trẻ hóa da phù hợp với nhiều đối tượng:

- Người bị nám, tàn nhang, da sạm màu.

- Người muốn cải thiện da lão hóa, có nếp nhăn nhỏ.

- Người cần phục hồi làn da sau khi bị mụn, sẹo thâm.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, khách hàng nên được bác sĩ thẩm mỹ da liễu thăm khám và chọn loại laser phù hợp. Một số công nghệ hiện đại đang thịnh hành hiện nay gồm: Pico Laser, Fractional Laser, Laser Q-switched… Mỗi công nghệ có ưu điểm riêng, đều hướng tới mục tiêu an toàn, hiệu quả, nhanh hồi phục.

Lưu ý khi làm đẹp bằng laser

Trước khi điều trị: Cần giữ da khỏe mạnh, tránh nắng gắt, không sử dụng mỹ phẩm có tính bào mòn.

Sau khi điều trị: Che chắn kỹ càng, dùng kem chống nắng đều đặn, bổ sung dưỡng ẩm để da hồi phục tốt.

Xu hướng thẩm mỹ thời hiện đại tác động nhẹ nhàng nhưng hiệu quả lâu dài và an toàn hơn

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ Đan Trường chính là sự khéo léo trong việc lựa chọn phương pháp làm đẹp. Anh không tìm đến những thủ thuật "dao kéo" phức tạp mà ưu tiên công nghệ ít xâm lấn, đúng chuẩn xu hướng thẩm mỹ thời đại mới.

Đan Trường thẳng thắn chia sẻ: "Tôi từng có nhiều dịp đi diễn nước ngoài, nhưng vẫn chọn quay về Việt Nam để chăm sóc da. Bởi thẩm mỹ trong nước hiện nay hiện đại, chẳng kém gì nước ngoài. Quan trọng hơn, giá cả phải chăng, không cần xếp hàng chờ đợi, lại được chăm sóc tận tình, chu đáo".

Laser trị nám, trẻ hóa da được anh Bo tìm đến chính là minh chứng rõ ràng: Vừa an toàn, vừa tiện lợi, giúp nghệ sĩ có thể duy trì lịch trình bận rộn mà không lo ảnh hưởng đến công việc. Đây cũng là giải pháp đang được nhiều chị em văn phòng, doanh nhân hay người bận rộn lựa chọn để "xóa dấu vết thời gian" mà không mất quá nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

(Nguồn ảnh: FB)