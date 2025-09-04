Mới đây, diễn viên Lê Phương đăng tải ảnh gia đình trong tiệc sinh nhật con trai tròn 14 tuổi. Ngay lập tức, cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước vóc dáng vượt trội của cậu bé. Con trai Lê Phương, bé Cà Pháo, ở tuổi 14 đã cao gần 1,8m, thậm chí còn vượt cả chiều cao của cha dượng, diễn viên Trung Kiên. Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao "khủng", cậu nhóc còn sở hữu gương mặt điển trai, phong thái chững chạc, khiến nhiều người xuýt xoa.

Ngay sau đó, câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm là: Bí quyết nào giúp Cà Pháo có thể phát triển chiều cao vượt trội như vậy?

Cho con uống sữa mỗi ngày là điều Lê Phương không bao giờ tiếc để con trai tăng chiều cao tối ưu

Trên trang cá nhân, Lê Phương từng tiết lộ: "Nhờ thói quen uống sữa mỗi ngày mà Cà Pháo luôn có chỉ số thể chất tốt, bứt phá chiều cao, khỏe mạnh và tự tin".

Sữa từ lâu đã được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng trong giai đoạn phát triển chiều cao. Trong sữa có canxi, vitamin D, protein và nhiều khoáng chất khác giúp xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Theo nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition, trẻ em uống sữa đều đặn có chiều cao trung bình vượt trội hơn so với nhóm ít hoặc không uống sữa.

Vì sao sữa giúp trẻ cao lớn?

Sữa là thực phẩm chứa những thành phần quan trọng giúp tăng chiều cao cho trẻ:

- Canxi: Là "nguyên liệu chính" để xây dựng xương, giúp xương dài ra, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì.

- Vitamin D: Hỗ trợ hấp thụ canxi tốt hơn, ngăn ngừa loãng xương từ sớm.

- Protein: Giúp tạo khung cơ thể, phát triển khối cơ, từ đó hỗ trợ quá trình tăng trưởng.

- Kẽm, magie, photpho: Giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa gãy xương và hỗ trợ phát triển chiều cao.

Uống sữa như thế nào để tăng chiều cao hiệu quả?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị:

- Trẻ từ 10 – 18 tuổi nên uống khoảng 400 - 600ml sữa/ngày, chia làm 2 - 3 lần.

- Uống sữa vào buổi sáng sau bữa ăn và buổi tối trước khi đi ngủ 1 - 2 giờ là thời điểm vàng để cơ thể hấp thu canxi.

- Kết hợp với chế độ ăn giàu rau xanh, cá, trứng để cân bằng dinh dưỡng.

Những thói quen khoa học khác giúp trẻ bứt phá chiều cao

Ngoài uống sữa, đây cũng là những bí quyết mà khoa học đã chứng minh giúp trẻ phát triển chiều cao tối đa mà bạn có thể áp dụng với con mình:

1. Chế độ ăn giàu dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm

Không thể chỉ trông chờ vào sữa, trẻ cần được bổ sung đủ đạm, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất từ thực phẩm tự nhiên. Các món cá biển, trứng, rau xanh đậm, trái cây tươi, hạt ngũ cốc… giúp cung cấp nền tảng dinh dưỡng toàn diện.

2. Vận động, thể dục thể thao thường xuyên

Hoạt động thể chất là chìa khóa kích thích hormone tăng trưởng (GH). Những môn thể thao như bơi lội, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền… không chỉ rèn luyện sức bền mà còn giúp kéo giãn cơ và xương. Nhiều nghiên cứu của WHO cho thấy, trẻ vận động ít nhất 60 phút/ngày sẽ có chỉ số phát triển chiều cao vượt trội hơn.

3. Ngủ đủ giấc, đặc biệt là giấc ngủ sâu

Hormone tăng trưởng tiết ra nhiều nhất vào ban đêm, trong khoảng từ 22h đến 1h sáng. Nếu trẻ đi ngủ sớm, ngủ sâu, quá trình tái tạo và phát triển xương diễn ra mạnh mẽ. Thiếu ngủ hoặc ngủ muộn kéo dài có thể làm chậm quá trình tăng chiều cao.

4. Giữ tinh thần thoải mái

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến hormone tăng trưởng. Ngược lại, trẻ sống trong môi trường vui vẻ, được cha mẹ quan tâm, sẽ dễ dàng phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bí quyết tăng chiều cao không hề xa vời, quan trọng là cha mẹ duy trì nếp sống khoa học cho con ngay từ sớm. Với sự kiên trì, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể đạt được chiều cao tối ưu, tự tin sải bước như cậu con trai nhà Lê Phương.

(Nguồn ảnh: Internet)