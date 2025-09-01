Chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là lễ cưới diễn ra, thế nhưng kết quả xét nghiệm tiền hôn nhân đã khiến cả hai gần như suy sụp. Trong tờ giấy kết quả ấy, người chồng tương lai dương tính với HIV - căn bệnh từng ám ảnh và gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao gia đình.

Câu chuyện được anh Ngô Tấn Huỳnh (biệt danh Huỳnh Sachi, người làm công tác cộng đồng trong lĩnh vực y tế dự phòng tại TP.HCM) chia sẻ lại, về một cặp đôi trẻ đầy ắp dự định tương lai nhưng bất ngờ phải đối diện cú sốc tưởng chừng không gượng dậy nổi.

Nước mắt trước giờ hạnh phúc

Khi cầm kết quả, cả hai vợ chồng không thể tin vào mắt mình. Người vợ bật khóc nức nở, còn chàng trai chỉ biết cúi gằm, day dứt thừa nhận lỗi lầm từ những phút nông nổi, ham muốn tuổi trẻ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sai lầm ấy lại đánh đổi cả tương lai và tình yêu của mình.

"Anh xin lỗi… anh không xứng với em nữa", lời nói nghẹn ngào của chàng trai khiến người nghe cũng xót xa.

Họ đã từng nghĩ đến việc hủy hôn. Nhưng rồi, chính trong khoảnh khắc khó khăn ấy, sự lắng nghe, động viên từ anh Huỳnh Sachi đã giúp họ tìm lại niềm tin.

Sự động viên để không bỏ cuộc

Anh Huỳnh Sachi, người trực tiếp tư vấn, đã ngồi lại, kiên nhẫn giải thích: "HIV ngày nay không còn là dấu chấm hết. Nếu điều trị đúng phác đồ bằng thuốc ARV, người bệnh có thể kiểm soát tải lượng virus ở mức "không phát hiện được", đồng nghĩa là không lây truyền cho bạn đời".

Người vợ sau khi lắng nghe, dần lấy lại bình tĩnh. Cô nắm tay chồng và nói 1 câu, rằng: "Em cùng anh đi qua thử thách này". Lễ cưới vẫn được tổ chức như dự định, nhưng trong lòng cả hai đã có thêm một lời thề thầm lặng: Đồng hành trong điều trị, đồng hành trong tình yêu.

Trái ngọt sau hành trình kiên trì

Sau ngày cưới, người chồng bắt đầu điều trị ARV nghiêm túc. Người vợ được tư vấn dùng thuốc PrEP để dự phòng phơi nhiễm HIV. Một năm trôi qua, tải lượng virus trong máu của chồng ổn định ở mức "không phát hiện được". Và niềm vui lớn nhất đã đến: Người vợ mang thai và sinh được một bé gái khỏe mạnh, hoàn toàn không nhiễm bệnh.

Khoảnh khắc ôm con vào lòng, đôi vợ chồng ấy đã khóc. Lần này, nước mắt không phải là sự khổ đau. Lần này, nước mắt là của niềm hạnh phúc ngập tràn.

Thông điệp gửi đến cộng đồng

Anh Huỳnh Sachi nhấn mạnh:

- HIV ngày nay đã được kiểm soát tốt nhờ thuốc ARV.

- Người nhiễm HIV nếu tuân thủ điều trị có thể sống khỏe mạnh, tuổi thọ gần như bình thường, lập gia đình, sinh con an toàn.

- Điều đáng sợ không phải HIV, mà là sống trong sự chủ quan, không biết tình trạng của mình.

"Hiện nay, xu hướng HIV ngày càng trẻ hóa. Vì vậy, giới trẻ cần bảo vệ bản thân bằng cách quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su và đi xét nghiệm khi có nguy cơ", anh khuyên.

Câu chuyện tình của đôi vợ chồng kia là minh chứng rằng: HIV không phải dấu chấm hết. Với tình yêu, sự cảm thông và đặc biệt là y học hiện đại, những người nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, yêu thương và hạnh phúc như bất kỳ ai.

