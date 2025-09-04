Nhiều người thường thấy chai nhựa đã qua sử dụng được dùng để đựng gia vị, đậu xanh, gạo và các vật dụng khác trong nhà. Họ cho rằng việc tái chế rác thải không chỉ thân thiện với môi trường mà còn tiết kiệm chi phí.

Nhưng bạn có biết thói quen "tốt" này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và gia đình bạn không?

1. Tận dụng tối đa chai nhựa không rõ nguồn gốc có thể gây bệnh

Hơn 85% chai nhựa thông thường mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày được làm từ polyethylene terephthalate (PET). Nhìn chung, chai nhựa có ký hiệu hình tam giác "1" là sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và không gây hại cho cơ thể con người trong điều kiện sử dụng bình thường.

Nhưng hãy cẩn thận!

Những chai nhựa này không thể tái sử dụng, đặc biệt là khi nhiều người thích rửa sạch chai đựng đồ uống ban đầu đựng nước rồi dùng chúng để đổ nước sốt, giấm, dầu và các chất phụ gia thực phẩm khác vào. Điều này có thể dễ dàng biến những chai đựng đồ uống bằng nhựa vốn an toàn thành những chai nhựa nguy hiểm.

Nghiên cứu đã từng tiến hành thí nghiệm trên cùng một chai nhựa PET. Ở cùng nhiệt độ, khi phthalate tiếp xúc với nước và dầu, lượng di chuyển thực tế tạo ra chênh lệch gần 20 lần.

Ngoài ra, còn rất nhiều cách sử dụng chai nhựa tương tự khác, đặc biệt là 2 cách sau đây là phổ biến nhất:

Giữ chất lỏng ở nhiệt độ cao

Chai nhựa PET thông thường không chịu được nhiệt độ cao và chỉ có thể chứa thực phẩm hoặc nước nóng dưới 70°C. Khi vượt quá ngưỡng này, sự di chuyển của các chất độc hại sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu chai nhựa được đặt trong môi trường nhiệt độ cao như bếp lò trong thời gian dài, sự di chuyển và khuếch tán của các chất độc hại cũng sẽ tăng lên.

Thay đổi những gì bạn đưa vào đó

Chai nhựa cũng không thích hợp để tiếp xúc với các chất có giá trị pH cao. Ví dụ, giấm trong chai nhựa có thể làm tăng tốc độ di chuyển của antimon, một chất xúc tác kim loại. Antimon là một chất có độc tính sinh học cao. Việc nuốt phải lâu dài có thể làm tăng nguy cơ sức khỏe cho các mô và cơ quan như da, tim, thận và gan.

Ngày nay, một số doanh nghiệp đã thêm chất hóa dẻo như phthalate (PAE) vào quá trình sản xuất chai nhựa để tăng độ bền và độ cứng của PET. Chất này có thể gây hại nhất định cho hệ nội tiết của con người và có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu tiêu thụ trong thời gian dài.

2. Những con số ở đáy sản phẩm nhựa có ý nghĩa gì?

Những người thường xuyên mua nước đóng chai hẳn đã nhận thấy có một biểu tượng hình tam giác được in dưới đáy chai nhựa, bên trong có ghi số, các con số này khác nhau tùy theo từng loại chai nhựa. Thực tế, những con số này tương ứng với các chất liệu khác nhau.

Số "1" đại diện cho vật liệu PET. Đặc điểm của vật liệu này là nhẹ, không mùi, độ ổn định tốt và độ kín khí cao. Nó thường được sử dụng để đóng gói đồ uống và các loại thực phẩm khác, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng. Nó không chịu nhiệt, vì vậy không thể sử dụng để lưu trữ chất lỏng hoặc nhiệt ở nhiệt độ cao.

Số "2" tượng trưng cho vật liệu HDPE, có thể chịu được nhiệt độ cao lên đến 110 độ. Ngoài việc được dùng làm túi nilon và thùng nhựa, nó còn được sử dụng rộng rãi trong các loại ống xây dựng, cửa ra vào và cửa sổ, sản phẩm sợi..., nhưng khả năng chịu nhiệt không tốt lắm.

Số "3" đại diện cho vật liệu PVC, có cả loại cứng và mềm. Nó thường được tìm thấy trong găng tay nhựa, tấm nhựa, chai nhựa đựng đồ dùng hàng ngày... Tuy nhiên, vật liệu này có chứa chất hóa dẻo nên không thể sử dụng để đóng gói thực phẩm.

Số "4" đại diện cho vật liệu LDPE. Màng bọc thực phẩm và túi niêm phong mà chúng ta thường dùng được làm từ vật liệu này, nhưng nó không chịu được nhiệt độ cao. Các chất độc hại có thể được giải phóng khi nhiệt độ vượt quá 43 độ C, vì vậy đừng bao giờ cho nó vào lò vi sóng cùng với thức ăn.

Số "5" đại diện cho vật liệu PP, có khả năng chịu nhiệt tốt và là vật liệu nhựa duy nhất có thể sử dụng để hâm nóng bằng lò vi sóng.

Số "6" tượng trưng cho vật liệu PS, thường được sử dụng trong hộp đựng bánh quy, văn phòng phẩm hoặc đồ dùng ăn uống dùng một lần. Mặc dù chịu nhiệt và chịu lạnh tốt, nhưng nhiệt độ quá cao sẽ khiến các chất độc hại kết tủa, do đó không thể dùng để đựng thực phẩm nóng.

Các vật liệu khác, chẳng hạn như PPSU, có thể chịu được nhiệt độ lên đến 207°C, nhẹ và chống rơi, nên thường được sử dụng làm bình sữa cho trẻ em. Tuy nhiên, chúng không thích hợp để đựng các vật dụng có độ pH cao hoặc dầu, cũng không thích hợp để hâm nóng bằng lò vi sóng.

Nhiều người cho rằng chỉ có thực phẩm đựng trong chai nhựa mới có hạn sử dụng, nhưng thực tế bản thân chai cũng có hạn sử dụng. Ví dụ, hạn sử dụng của nước đóng chai thông thường chính là hạn sử dụng của chai nhựa. Điều này là do nước sẽ không bị hỏng trong thời gian quy định. Hơn nữa, miễn là nước khoáng được sản xuất theo đúng quy định, hàm lượng vi khuẩn cơ bản rất thấp, do đó nước đóng chai không có hạn sử dụng.

Một số người có thể thắc mắc tại sao thời hạn sử dụng của nước khoáng đóng chai là 2 năm, nhưng thời hạn sử dụng của nước đóng chai tại nhà chỉ là 14 ngày?

Nguyên nhân là do 2 loại này được làm từ vật liệu khác nhau. Nước đóng chai được làm từ PET, trong khi xô nước uống đóng thùng được làm từ PC. Chai nước uống PET sẽ dần dần giải phóng các chất độc hại sau khi hết hạn sử dụng, trong khi xô nước đóng thùng có khả năng bịt kín kém và dễ sinh sôi vi khuẩn do sử dụng nhiều lần trong thời gian dài. Do đó, mặc dù xô nước đóng thùng có thể tái sử dụng, nhưng tuổi thọ của chúng không quá 2 năm. Ngay cả khi không bị va đập hay trầy xước, chúng vẫn phải được thay thế.

