Một người vợ bắt đầu được nhà chồng nể từ khi cô ấy thay đổi 3 cách cư xử này

Có một kiểu nàng dâu rất dễ được nhà chồng quý lúc mới về: việc gì cũng nhận, ai nói gì cũng vâng, có chuyện không vui cũng cố nhịn cho qua. Nhưng sống lâu mới hiểu, được yêu quý và được tôn trọng là hai chuyện khác nhau.

Một người phụ nữ không cần phải lớn tiếng, càng không cần hơn thua với bố mẹ chồng để giữ vị trí của mình. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách cư xử, cô ấy đã khiến những người xung quanh tự điều chỉnh thái độ. Không hỗn, không chống đối, nhưng cũng không còn dễ bắt nạt.

1. Không còn giải thích quá nhiều mỗi khi bị hiểu lầm

Ngày trước, mỗi khi mẹ chồng phàn nàn, chị lại cuống cuồng giải thích. Mẹ chồng không hài lòng chuyện bếp núc, chị giải thích vì hôm đó đi làm về muộn. Em chồng trách một việc, chị cũng cố nói cho rõ mình không có ý gì. Có người nói một câu khó nghe, chị mất cả buổi để chứng minh mình không sai.

Sau này, chị thay đổi. Những chuyện cần giải thích thì chị nói một lần thật rõ, còn những điều không đáng tranh luận, chị không cố thuyết phục bằng mọi giá.

Chị hiểu rằng trong một gia đình, không phải ai cũng luôn nhìn mình đúng. Nếu cứ cố làm hài lòng tất cả, người mệt nhất cuối cùng vẫn là mình.

Sự điềm tĩnh ấy cũng khiến người khác dần hiểu rằng chị không phải người dễ bị dẫn dắt bởi vài lời trách móc. Chị sẵn sàng nhận lỗi khi mình sai, nhưng không có thói quen cúi đầu xin lỗi chỉ để đổi lấy sự yên ổn.

2. Biết từ chối mà không cần nói những lời khó nghe

Một nàng dâu được tôn trọng không phải người chuyện gì cũng làm được, mà là người biết mình có thể làm gì và không thể làm gì.

Trước đây, mỗi khi nhà chồng nhờ việc, chị thường nhận ngay dù đang rất bận. Có lần không thể làm, chị vẫn cố xoay xở vì sợ mọi người nghĩ mình ích kỷ. Càng lâu, sự nhiệt tình ấy càng dễ trở thành điều người khác mặc nhiên trông đợi.

Sau này, nếu không thể, chị nói thẳng nhưng nhẹ nhàng: “Việc này hôm nay con không sắp xếp được, để con xem hôm khác có thể hỗ trợ thế nào.”

Không cáu gắt, không kể công, không lôi những chuyện cũ ra để chứng minh mình đã làm bao nhiêu việc. Chỉ đơn giản là nói rõ giới hạn của mình.

Ban đầu có thể sẽ có người không quen. Nhưng khi một người giữ cách cư xử nhất quán, những người xung quanh cũng dần biết đâu là giới hạn không nên bước qua.

3. Không tranh vị trí với mẹ chồng, nhưng cũng không để chồng đứng ngoài mọi chuyện

Có những người phụ nữ bước vào nhà chồng với tâm thế phải “thắng” mẹ chồng. Họ muốn chồng phải đứng về phía mình trong mọi chuyện và muốn chứng minh rằng sau khi con trai cưới vợ, mình mới là người quan trọng nhất.

Cách đó thường chỉ khiến gia đình thêm căng thẳng.

Người vợ khôn ngoan không tranh vai trò với mẹ chồng. Cô ấy hiểu mẹ chồng có vị trí của một người mẹ, còn mình có vị trí của một người vợ. Hai vị trí ấy không cần phải loại trừ nhau.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ấy chấp nhận mọi chuyện để giữ hòa khí. Khi có vấn đề liên quan trực tiếp đến mình hoặc gia đình nhỏ, cô ấy trao đổi thẳng với chồng và để anh ấy có trách nhiệm xử lý phần việc thuộc về gia đình mình.

Chẳng hạn, nếu có lời nói hoặc yêu cầu khiến cô ấy khó xử, cô ấy không lập tức lao vào tranh cãi với mẹ chồng. Cô ấy nói với chồng: “Em tôn trọng mẹ, nhưng chuyện này khiến em không thoải mái. Anh nói chuyện với mẹ giúp em.”

Đó không phải là đẩy trách nhiệm cho chồng, mà là để mỗi người làm đúng vai trò của mình.

Sau cùng, một người phụ nữ được nhà chồng nể không phải vì cô ấy nói năng sắc bén hay lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Cô ấy được nể bởi người khác biết rằng cô ấy tử tế nhưng có giới hạn, mềm mỏng nhưng có chính kiến, sẵn sàng hòa nhập nhưng không đánh đổi lòng tự trọng để được chấp nhận.

Trong một gia đình, người biết nhường một bước lúc cần sẽ được quý. Nhưng người biết bước lên đúng lúc mới thực sự giữ được vị trí của mình.