Tài sản hiện tại của Xuân Son và vợ

Từ khi nhập quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Xuân Son (gốc Brazil, sinh năm 1997) ngày càng được lòng giới chuyên môn lẫn công chúng. Tiền đạo này liên tục để lại dấu ấn trên sân cỏ và ở FIFA ASEAN Cup 2026, anh được trao vị trí đội phó trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam, bên cạnh Đình Bắc.

Vị thế của Xuân Son trong bóng đá Việt Nam cũng kéo theo sự thay đổi đáng kể về giá trị hình ảnh và mức đãi ngộ. Vì vậy nhiều người cho rằng khối tài sản của Xuân Son và vợ - Marcele Seippel được cho là không phải dạng vừa.

Xuân Son

Hợp đồng tới năm 2031, lương ước tính 650 triệu đồng/tháng

Tháng 4/2025, Thép Xanh Nam Định chính thức gia hạn hợp đồng với Xuân Son tới năm 2031. Đây là bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, thuộc nhóm dài nhất từng được công bố với một cầu thủ tại V.League. Giá trị cụ thể của hợp đồng không được Nam Định công bố.

Tuy nhiên theo thông tin được truyền thông đăng tải, các ngoại binh V.League có mức đãi ngộ dao động vào khoảng 50.000 - 250.000 USD/ năm (gần 1,3 - 6,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) tiền "lót tay" kèm lương 5.000 - 25.000 USD/ tháng (khoảng 130 - 650 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại)

Nguyễn Xuân Son nằm trong nhóm ngoại binh hàng đầu V.League, lại khoác áo đội bóng có tiềm lực tài chính là CLB Thép xanh Nam Định, chính vì thế, khi đến với sân Thiên Trường, mức lương của Xuân Son được cho là rơi vào khoảng 25.000 USD/tháng (gần 650 triệu đồng/tháng).

Như vậy, tiền đạo sinh năm 1997 có thể nhận đến khoảng hơn 7 tỷ đồng tiền lương mỗi năm, tương đương khoảng 42 tỷ đồng trong 6 năm, thậm chí là cao hơn.

Tuy nhiên, đây là mức ước tính, không phải con số được Nam Định hay Xuân Son xác nhận.

Ở cấp CLB, Xuân Son đang thi đấu cho Thép Xanh Nam Định

Giá trị của Xuân Son trên thị trường từng được thể hiện bằng một con số khác. Sau mùa giải 2023/24, khi còn thi đấu với tên Rafaelson và ghi 31 bàn giúp Nam Định vô địch V.League, một CLB Saudi Arabia được cho là đã đề nghị hơn 3 triệu USD, tương đương khoảng 75 tỷ đồng, để chiêu mộ anh. Nam Định từ chối và tiếp tục giữ chân tiền đạo này.

Thu nhập của Xuân Son không chỉ nằm trên sân bóng. Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, hình ảnh của anh nhanh chóng được các thương hiệu khai thác.

Tháng 12/2024, Xuân Son trở thành đại sứ thương hiệu của Zestech Việt Nam. Theo công bố của thương hiệu, anh tham gia các chiến dịch quảng bá và hoạt động cộng đồng.

Đến tháng 3/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng chính thức công bố Xuân Son là đại sứ thương hiệu. Anh đồng hành cùng các chiến dịch quảng bá, sự kiện ra mắt sản phẩm của hãng và được giới thiệu với danh hiệu “Mr. JAECOO”.

Mức phí mà Xuân Son nhận từ các hợp đồng quảng cáo này không được công khai. Vì vậy, chưa thể cộng chính xác nguồn thu quảng cáo vào tổng tài sản hay thu nhập của tiền đạo này.

Căn hộ hơn 1 triệu USD và những căn nhà tại Ninh Bình

Một trong những tài sản có giá trị lớn nhất được công khai gắn với Xuân Son là căn hộ cao cấp tại Hà Nội trị giá hơn 1 triệu USD (gần 26 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, Chủ tịch CLB Thép Xanh Nam Định Nguyễn Văn Thiện thưởng Xuân Son một căn hộ trị giá hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, thông tin được công bố chủ yếu dừng ở giá trị phần thưởng; Xuân Son và gia đình chưa chia sẻ nhiều hình ảnh hay thông tin chi tiết về căn hộ này.

Trong khi đó, những hình ảnh đời thường của gia đình lại cho thấy Xuân Son từng sống trong 2 căn nhà tại khu vực Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Đầu năm 2024, vợ chồng Xuân Son thuê một căn nhà rộng khoảng 130m², gồm 3 tầng và 1 tum. Ngôi nhà sử dụng tông trắng - xám, có sân nhỏ và bể cá Koi. Đầu năm 2025, căn nhà từng được một số nguồn định giá hơn 7 tỷ đồng, nhưng đây là mức định giá tham khảo, không phải giá mua bán và cũng không có nghĩa Xuân Son sở hữu căn nhà này.

Khoảng tháng 11/2025, gia đình được cho là chuyển sang một căn nhà khác rộng rãi hơn. Không gian mới mang phong cách tân cổ điển với tông trắng - kem, các chi tiết ánh vàng, phào chỉ và giấy dán tường họa tiết. Khu bếp rộng, nhiều thiết bị gia dụng hiện đại cũng thường xuyên xuất hiện trong những video do Marcele Seippel chia sẻ.

Chưa có thông tin xác nhận căn nhà hiện tại là tài sản thuộc sở hữu của vợ chồng Xuân Son hay đang được thuê.

Căn nhà mà gia đình Xuân Son đang ở

Gara 3 xe ô tô, đủ cả xăng - hybrid - điện

Chỉ trong hơn 1 năm, gia đình Xuân Son đã có đủ 3 mẫu xe với 3 kiểu động cơ phổ biến trên thị trường.

Chiếc mới nhất là Jaecoo J5 EV Flagship - dòng SUV thuần điện, được Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam trao tặng vợ chồng Xuân Son ngay sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Giá niêm yết của phiên bản này khi ra mắt là 749 triệu đồng; theo chính sách miễn phí sạc 30 năm được quy đổi, giá trị quy đổi còn 599 triệu đồng.

Trước đó, tháng 1/2025, Xuân Son nhận Jaecoo J7 PHEV Flagship từ Omoda & Jaecoo Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Giá niêm yết của xe tại thời điểm đó khoảng 999 triệu đồng.

Đến tháng 3/2025, Xuân Son mua thêm Omoda C5 Luxury tặng vợ Marcele Seippel trong sự kiện ra mắt phiên bản này. Giá niêm yết được công bố khi đó khoảng 539 triệu đồng.

Gara ô tô nhà Xuân Son

Như vậy, nếu lấy giá niêm yết được công bố tại thời điểm nhận hoặc mua xe, ba chiếc có tổng giá trị khoảng 2,287 tỷ đồng. Riêng hai chiếc Jaecoo J7 PHEV và J5 EV mà Xuân Son được tặng có tổng giá niêm yết khoảng 1,748 tỷ đồng.

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)