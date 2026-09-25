Ngày cưới, con riêng của vợ ngỏ ý muốn tôi đưa lên lễ đường khiến tôi vui mừng khôn xiết nhưng câu nói sau đó lại làm tôi ngã ngửa

Tôi lấy vợ lần hai khi cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân. Vợ tôi có một cô con gái riêng lúc ấy mới 16 tuổi. Ngày tôi bước vào cuộc sống của hai mẹ con, tôi cũng tự nhủ với mình rằng nếu đã lấy mẹ thì phải có trách nhiệm với con, không thể phân biệt con chung con riêng.

8 năm qua, vợ chồng tôi sống khá giản dị. Chúng tôi không mua sắm gì quá tay, có đồng nào đều tính toán để dành. Con bé cũng được tôi lo chuyện học hành như con mình. Từ tiền học, tiền sinh hoạt đến những khoản phát sinh lúc cháu học đại học, tôi đều cố gắng hỗ trợ trong khả năng.

Đến khi cháu tốt nghiệp, có công việc ổn định, tôi mới thấy nhẹ lòng. Tôi nghĩ trách nhiệm của mình với cháu coi như đã trọn vẹn.

Gần đây cháu chuẩn bị lấy chồng. Nửa tháng trước, cháu nói với tôi rằng cháu muốn tôi đưa cháu lên lễ đường trong ngày cưới. Cháu bảo tôi là người ở bên chăm sóc và lo lắng cho cháu nên cháu muốn tôi xuất hiện với tư cách một người cha.

Nghe câu ấy, tôi thật sự xúc động.

8 năm làm cha dượng, có những lúc tôi cũng tự hỏi không biết trong lòng con bé có coi mình là người thân hay không? Vì vậy khi nghe cháu nói muốn tôi đưa lên lễ đường, tôi thấy những năm tháng mình bỏ công sức ra chăm lo cho cháu đều đáng.

Nhưng rồi cháu nói thêm một chuyện khiến tôi bối rối. Cháu muốn tôi cho 4 cây vàng làm của hồi môn.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi im mất một lúc. Tôi hiện chỉ có 5 cây vàng tích góp được trong nhiều năm. Đó là khoản tôi để dành cho tuổi già, bởi vợ chồng tôi không có lương hưu, sau này bệnh tật hay có chuyện gì cũng còn chút tiền phòng thân.

Tôi không hiểu vì sao cháu biết tôi có vàng để dành. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với cháu. Vậy mà cháu lại nói rất tự nhiên, như thể 4 cây vàng ấy vốn đã được tính vào chuyện cưới xin của mình.

Tôi thương cháu như con thật, nhưng bảo đưa cả 4 cây thì tôi thực sự không muốn.

Nếu cho, tôi chỉ còn 1 cây vàng sau 8 năm tích góp. Đến lúc về già, tôi lấy gì mà lo cho mình, cho vợ mình?

Nhưng tôi cũng sợ người ngoài nghĩ mình keo kiệt. Tôi đã nuôi con riêng của vợ suốt 8 năm, đến ngày con cưới lại không chịu cho của hồi môn, liệu người ta có bảo tôi chỉ làm cha dượng trên danh nghĩa? Tôi không dám chắc những năm tới tôi có thể làm lụng ra tiền nữa hay không, nếu cho nhiều như thế thì tôi rất sợ tuổi già bệnh tật không có tiền. Tôi nên làm gì đây, có nên nói chuyện lại với cháu, cho cháu 2 cây vàng làm của hồi môn thay vì 4 cây không?

