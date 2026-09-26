Con gái đột nhiên nhờ tôi đứng tên 1 căn nhà, nghe con rể nói sự thật tôi không tin vào tai mình

Con gái tôi mấy lần về quê đều nhắc chuyện mua nhà. Lần thì nó bảo đang xem một căn gần trường của hai đứa nhỏ, lần khác lại khoe vừa tìm được căn khá đẹp, giá cũng vừa tầm. Tôi nghe thì chỉ mừng cho con, nghĩ vợ chồng nó làm ăn mấy năm nay khá lên, có chỗ ở ổn định thì càng tốt. Nhưng tôi không ngờ sau vài lần kể chuyện, cuối cùng nó lại đề nghị tôi đứng tên căn nhà ấy.

Nó nói khá nhẹ nhàng: “Mẹ đứng tên giúp con được không? Nhà này con mua bằng tiền con dành dụm, sau này có việc gì thì mẹ cứ giữ giúp con”.

Tôi nghe mà thấy lạ. Vợ chồng sống với nhau bao năm, tại sao một tài sản lớn lại phải nhờ mẹ đẻ đứng tên? Tôi không muốn hỏi thẳng con gái vì sợ nó khó xử nên gọi điện dò hỏi con rể.

Không ngờ nó im lặng khá lâu rồi mới thú nhận một chuyện mà tôi chưa từng biết.

Ảnh minh hoạ

Hai năm trước, nó từng ngoại tình. Khi ấy con gái tôi phát hiện và đã cho chồng một cơ hội. Sau chuyện đó, con rể nói nó thay đổi hoàn toàn. Nó không còn tụ tập, không còn những mối quan hệ mập mờ, tập trung làm ăn, chăm sóc vợ con. Hai năm qua, tôi cũng nhìn thấy điều đó. Mỗi lần về nhà, con rể đều phụ vợ chăm con, chuyện trong nhà cũng để ý hơn. Công việc của nó sau đó thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể. Tiền kiếm được, nó gần như đưa hết cho vợ quản lý.

Tôi nghe đến đây thì trong lòng đã lờ mờ hiểu ra.

Con rể nói nó cứ nghĩ vợ giữ tiền để lo cho gia đình, tích lũy mua nhà sau này. Nó không ngờ con gái tôi lại âm thầm dành một khoản riêng, đủ để mua một căn nhà mà không nói cho chồng biết. Đến khi con rể phát hiện, nó mới hiểu căn nhà này không phải quyết định mua chung của hai vợ chồng.

Tôi hỏi nó có trách vợ không. Nó bảo có buồn, nhưng cũng hiểu vì sao vợ làm vậy.

Tôi ngồi rất lâu sau cuộc điện thoại ấy. Tôi không trách con gái. Sau một lần bị phản bội, có lẽ nó đã hiểu rằng cảm giác an toàn trong hôn nhân không thể chỉ dựa vào lời hứa. Hai năm chồng tu tâm dưỡng tính, vun vén gia đình là thật; nhưng những gì từng xảy ra cũng để lại trong nó một sự đề phòng mà người ngoài khó nhìn thấy.

Tôi cũng không muốn đứng tên căn nhà ấy ngay. Tôi bảo con gái, tài sản riêng là quyền của nó nếu được tạo lập hợp pháp bằng tiền của nó, nhưng chuyện vợ chồng thì vẫn nên nói rõ với nhau. Nếu nó muốn có một khoản dự phòng cho mình, tôi hiểu. Nhưng đừng biến mẹ thành người giữ bí mật cho cuộc hôn nhân của hai đứa.

Làm cha mẹ, đôi khi nghe được một chuyện mới hiểu rằng có những vết thương tưởng đã lành nhưng thực ra chỉ được giấu rất sâu. Và trong một cuộc hôn nhân, tha thứ không có nghĩa là người ta lập tức lấy lại được niềm tin như ban đầu.