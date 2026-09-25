Chê vợ ăn bám nên đòi ly hôn, đến khi chồng mất việc cả nhà mới sốc vì sự thật

Con trai tôi lấy vợ được gần 8 năm, có hai đứa con. Con dâu trước đây làm kế toán cho một công ty, sau khi sinh đứa thứ hai thì nghỉ việc ở nhà chăm con. Từ đó, mọi chi phí trong nhà đều do con trai tôi lo.

Thời gian đầu tôi không thấy vấn đề gì. Con dâu chăm hai đứa nhỏ, nhà cửa cũng tự tay quán xuyến. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, mỗi lần con trai về quê, nó đều than vợ không đi làm, tiền bạc trong nhà thiếu trước hụt sau. Nó bắt đầu gọi vợ là “ăn bám”, nói mình phải làm việc quần quật còn vợ chỉ ở nhà tiêu tiền.

Tôi cũng từng khuyên con dâu tìm việc khi các cháu đã lớn hơn. Nó chỉ bảo đang tính toán nhưng chưa muốn đi làm ngay vì muốn ổn định việc học của hai con.

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Cho đến một hôm, con trai gọi điện báo muốn ly hôn. Nó nói không thể tiếp tục sống với một người không chịu kiếm tiền.

Tôi nghe mà sốc. Tôi gọi con dâu về hỏi chuyện. Nó không khóc, chỉ bảo hai vợ chồng đã cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện này. Nó nói nếu chồng thực sự muốn ly hôn thì nó cũng không níu kéo, chỉ mong hai người thống nhất cách chăm con.

Tôi cứ nghĩ chuyện rồi sẽ lắng xuống. Không ngờ chưa đầy một tháng sau, công ty của con trai gặp khó khăn, nó bị cho nghỉ việc.

Lúc ấy cả nhà mới bắt đầu biết một chuyện mà con dâu đã giấu suốt nhiều năm.

Khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng gần như không phải do một mình con trai tích cóp. Trước khi nghỉ việc, con dâu từng làm thêm kế toán ngoài giờ, nhận sổ sách cho vài hộ kinh doanh và âm thầm để dành tiền. Sau khi sinh con, nó vẫn làm những việc đó tại nhà nhưng không nói với chồng vì thu nhập không ổn định.

Mỗi tháng nó kiếm được vài triệu, tháng nhiều thì hơn chục triệu. Phần lớn số tiền ấy được con dâu dùng để đóng bảo hiểm cho hai con, trả một số khoản chi phí gia đình và gửi tiết kiệm.

Con trai tôi hoàn toàn không biết vợ vẫn làm việc.

Tôi hỏi tại sao không nói, con dâu chỉ bảo vì chồng luôn nghĩ mình ở nhà nên nó muốn tự lo phần của mình, không muốn mỗi lần đưa tiền lại bị hỏi kiếm được bao nhiêu.

Nhưng điều khiến cả nhà bất ngờ nhất là khoản tiết kiệm đứng tên con dâu đã đủ để gia đình trang trải gần một năm nếu con trai chưa tìm được việc mới.

Ngày con trai mất việc, chính con dâu là người lấy tiền ra trả tiền nhà, học phí của các con và những khoản sinh hoạt cần thiết. Nó không hề nhắc lại những lời chồng từng nói.

Con trai tôi lúc đó mới hiểu “ở nhà” không đồng nghĩa với “không làm gì”.

Nó đã nhìn thấy vợ chăm con, nấu nướng, đưa đón con đi học nhưng không nhìn thấy những đêm vợ ngồi trước máy tính làm sổ sách đến khuya. Nó chỉ nhìn vào khoản lương mình mang về mà quên rằng trong một gia đình, có những đóng góp không hiện lên bằng một con số cố định mỗi tháng.

Sau chuyện đó, con trai không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng con dâu cũng không lập tức coi như chưa từng có chuyện gì. Nó nói với chồng rằng điều khiến nó tổn thương không phải là chuyện bị yêu cầu đi làm, mà là việc những năm tháng nó chăm con và vun vén gia đình bị gọi bằng hai chữ “ăn bám”.

Tôi nghe mà thấy thương con dâu.

Có lẽ trong hôn nhân, điều đáng sợ không phải một người kiếm tiền nhiều hơn người kia, mà là khi một người bắt đầu xem những gì người còn lại làm là điều hiển nhiên.

Từ ngày đó, tôi chỉ nói với con trai một câu: Muốn biết một người có đóng góp cho gia đình hay không, đừng chỉ nhìn vào bảng lương. Hãy thử một ngày tự mình làm hết những việc người kia vẫn làm.