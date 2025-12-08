Hãy kết hợp nấu 2 nguyên liệu này ngay đi: Nó thơm phức, vị chua ngọt cực ngon muốn ăn đi ăn lại!

Đối với thịt gà, thịt vịt và các loại thịt khác, những người thích hương vị đậm đà sẽ ưa phiên bản kho gừng sả... với nước sốt đậm đà sẫm màu, những người thích sức khỏe và sự khỏe mạnh sẽ thích phiên bản làm món canh/hầm với kỷ tử và táo đỏ; những người thích phiên bản đơn giản thường sẽ luộc rồi chặt thành miếng nhỏ và chấm với nước sốt hoặc gia vị. Mỗi phương thức chế biến đều mang lại những hương vị ngon riêng. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 1 phiên bản mới cực thơm ngon, khiến bạn muốn ăn đi ăn lại. Món ăn này kết hợp hài hòa 2 nguyên liệu nghe có vẻ không tương thích, nhưng sau khi hoàn thành, chúng sẽ tạo nên một món ngon huyền thoại trong tâm trí bạn!

Chanh dây, với nhiều hạt và phần thịt quả mọng nước, có vị chua chua ngọt ngọt đồng thời rất giàu vitamin C. Chúng ta vẫn thường dùng chanh dây để pha nước uống, vị của nó tương đương với chanh, nhưng lại có hương thơm độc đáo. Nấu chanh dây với thịt vịt còn tạo nên một món ăn thanh mát, thanh lọc vị giác, đồng thời khử được mùi hôi của thịt vịt – rất ngon!

Nguyên liệu làm món đùi vịt om chanh dây

2 phần đùi vịt, 4 quả chanh dây vàng, 1 quả ớt ngọt xanh và 1 quả ớt ngọt đỏ, 2 cây hành lá, 1 nhánh gừng nhỏ, 3 thìa canh nước tương (hoặc 2 thìa canh nước mắm), 2 thìa canh dầu hào, lượng muối vừa phải, 50g đường phèn, một chút đường trắng, 1 thìa canh rượu gạo.

Cách làm món đùi vịt om chanh dây

Bước 1: Đùi vịt bạn bóp cùng muối và gừng một lúc sau đó rửa sạch rồi thấm khô bằng khăn bếp. Chặt đùi vịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ớt ngọt xanh và đỏ bạn rửa sạch, cắt bỏ cuống, loại bỏ hạt sau đó thái thành các miếng nhỏ. Đun sôi một nồi nước, thêm hành lá và gừng thái lát vào. Sau đó thả thịt vịt vào nồi nước, chần trong khoảng 2-3 phút rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Cho một ít dầu vào nồi rồi đun nóng. Sau đó thêm đường phèn vào, xào cho đến khi chuyển sang màu caramel. Tiếp theo bạn cho thịt vịt đã chần vào xào đến khi thịt được phủ đều lớp caramel.

Bước 3: Thêm rượu gạo, nước tương (hoặc nước mắm), dầu hào và muối cho vừa khẩu vị rồi đảo đều một lúc để thịt vịt ngấm gia vị. Tiếp theo bạn thêm lượng nước sôi vừa đủ để ngập thịt vịt rồi đun sôi. Sau đó ninh ở lửa vừa và nhỏ trong khoảng 30 phút.

Bước 4: Tiếp theo bạn cắt chanh dây, lấy phần ruột rồi thêm vào một chút đường, khuấy đều. Khi nước dùng trong nồi thịt vịt đã rút gần cạn và sánh lại, bạn tăng lửa lên, sau đó cho chanh dây vào, đảo đều. Cuối cùng, cho ớt ngọt xanh và đỏ thái nhỏ vào và tiếp tục nấu trong 2 phút. Tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món đùi vịt om chanh dây

Sau khi đã ăn qua biết bao nhiêu loại đùi vịt kho khác nhau, việc chuyển sang vị chua ngọt quả là một sự thay đổi mới mẻ! Hương vị chanh dây độc đáo thấm dần vào từng thớ thịt, khiến bạn cứ muốn ăn mãi không thôi – ngon đến khó cưỡng. Ngay cả phần nước sốt còn thừa dưới đáy đĩa ăn kèm với cơm cũng vẫn ngon tuyệt!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đùi vịt om chanh dây!