Chọn mua cherry đón Tết 2026: Phương pháp "4 hình thức và 1 mùi hương" mà rất nhiều người không biết

Vào thời điểm này trong năm, những quả cherry (anh đào) bóng bẩy và đỏ mọng, trở thành "trái cây ngôi sao" được nhiều gia đình săn đón để biếu và ăn trong dịp Tết. Tuy có giá thành đắt đỏ nhưng với màu đỏ đặc trưng "sắc Tết" nhưng đôi khi khi bạn háo hức mua về rồi nếm thử, nó lại không ngọt và mọng nước như mong đợi, mà lại chua hoặc nhạt nhẽo. Điều này thường là do khi chọn cherry, bạn chỉ tập trung vào kích thước và màu sắc, bỏ qua một vài chi tiết quan trọng. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một phương pháp đơn giản và thiết thực "4 hình thức và 1 mùi hương". Nắm vững phương pháp này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được những quả cherry ngọt và ngon.

1. Phương pháp "4 hình thức"

Hình thức 1: Hãy nhìn vào màu sắc

Màu đỏ hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn; điều quan trọng là "độ đậm" và "độ sáng". Nhiều người tin rằng cherry càng đỏ tươi thì càng ngon, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Đối với hầu hết các giống (như "Santina" và "Bin" phổ biến), màu đậm hơn thường cho thấy độ chín cao hơn, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hơn và tích lũy nhiều đường hơn. Anh đào đỏ đậm, đỏ sẫm, hoặc thậm chí đỏ tím thường ngọt hơn anh đào đỏ tươi. Nếu bề mặt xỉn màu hoặc héo, có thể chúng đã được bảo quản quá lâu, và cả độ ngọt lẫn độ ẩm sẽ giảm đi.

Hình thức 2: Hãy quan sát cuống quả

Màu xanh lá cây là "dấu hiệu nhận biết" độ tươi, và cuống là tín hiệu trực tiếp nhất cho thấy độ tươi của quả cherry. Cuống xanh tươi cho thấy thời gian thu hoạch mới, vận chuyển và bảo quản đúng cách, và các chất dinh dưỡng cũng như hương vị của quả cherry được bảo quản tốt, khiến quả có khả năng ngọt và ngon. Nếu cuống khô, nhăn nheo, hoặc thậm chí rụng ra khi chạm nhẹ, điều đó có nghĩa là quả đã được hái khỏi cành quá lâu, độ ẩm cũng như đường đã bắt đầu bị mất đi, làm giảm đáng kể hương vị. Hãy quan sát phần cuống nối với quả; nó phải căng mọng và chắc, không bị đen, nhăn nheo hoặc hư hại, nếu không nó dễ bị thối rữa và sẽ ảnh hưởng đến hương vị.

Hình thức 3: Kiểm tra độ cứng

Nhẹ nhàng bóp quả anh đào bằng tay (hoặc ấn qua bao bì) để cảm nhận độ cứng. Anh đào ngon phải có thịt chắc, căng mọng và đàn hồi, giống như một quả bóng nhỏ được bơm căng. Nếu quá cứng, có thể nó chưa chín hẳn, sẽ có vị chua và chát. Nếu quá mềm, có thể nó đã quá chín hoặc bắt đầu thối, cả vị lẫn kết cấu sẽ kém hơn.

Hình thức 4: Thông số kỹ thuật

Hãy nhìn nhận số "J" một cách lý trí. Điều quan trọng nhất là chọn đúng loại. Cherry được phân loại theo kích thước bằng ký hiệu "J" (Jumbo), ví dụ như J, JJ (2J), JJJ (3J), v.v... Số J càng cao, cherry càng lớn và giá càng cao. Nếu mua để dùng làm quà tặng hoặc để tiếp đãi khách, chọn cherry lớn hơn (như 3J) sẽ sang trọng hơn; còn để tiêu dùng hàng ngày tại nhà, loại 2J hoặc J thường là lựa chọn tốt hơn về giá cả mà vẫn đảm bảo độ ngọt.

2. Phương pháp "1 mùi hương"

Ngửi mùi hương

Những quả cherry tươi ngon, chất lượng cao sẽ tỏa ra mùi thơm tươi mát, tinh khiết và ngọt ngào, tuy không quá nồng nhưng vẫn có thể ngửi thấy rõ. Nếu bạn hầu như không ngửi thấy mùi thơm, có thể cherry chưa chín hoặc đã được bảo quản lạnh quá lâu. Nếu bạn ngửi thấy mùi lên men rượu, mùi chua hoặc bất kỳ mùi hóa chất bất thường nào, điều đó có nghĩa là trái cây đã bị hỏng hoặc được xử lý không đúng cách, và bạn không nên mua.

3. Cách bảo quản cherry

Sau khi mua cherry về, nếu bạn không bảo quản đúng cách thì ngay cả khi chọn loại tốt nhất cũng có thể bị ảnh hưởng đến độ ngọt. Để bảo quản loại trái cây này tươi lâu mà vẫn giữ được độ ngon, đây là cách cụ thể:

Bảo quản lạnh: Nhiệt độ bảo quản cherry tối ưu là 0-4℃. Hãy cho vào tủ lạnh ngay sau khi mua về. Tuyệt đối không nên để ở ngoài nhiệt độ phòng.

Giữ khô ráo: Chỉ rửa phần cherry bạn lấy để ăn. Còn lại tuyệt đối không nên để cherry tiếp xúc với nước - tránh để bị ướt. Bạn có thể dùng khăn giấy để thấm hút hơi nước ngưng tụ và bảo quản trong hộp hoặc túi đựng thực phẩm thoáng khí.

Nên thưởng thức càng sớm càng tốt: Cherry là loại trái cây dễ hỏng và có thời hạn sử dụng ngắn. Nên ăn trong vòng 3-5 ngày để có hương vị ngon nhất.