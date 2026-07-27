Một món ăn ngon và dễ nấu, rất hợp làm món chính hoặc ăn cùng cơm, chan nước dùng vào "bao ngon"

Nếu bạn không biết nên ăn gì trong những ngày hè nóng bức, ngoài các món hấp tươi ngon và dễ chế biến, bạn cũng có thể thử nấu những món canh đơn giản, nhanh gọn với các nguyên liệu vô cùng dễ kiếm. Chỉ cần bạn chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản, nấu cùng nhau và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Miễn là các nguyên liệu được kết hợp hài hòa, chúng vẫn tạo ra món ăn rất ngon miệng. Ví dụ, như món canh hôn nay mà chúng tôi giới thiệu với bạn.

Món canh này gồm mướp, thịt viên, miến và mộc nhĩ. Mướp là một loại rau quả mùa hè, có vị thanh mát và bổ dưỡng. Còn thịt viên thì bạn có thể làm trước hoặc mua sẵn tại các siêu thị; tất cả đều là những nguyên liệu phổ biến và dễ tìm. Sau khi nấu xong, món ăn thơm lừng, nước dùng chan với cơm ăn rất ngon. Ngay dưới đây chúng ta cùng xem công thức chế biến chi tiết nhé!

Nguyên liệu nấu món canh mướp, mộc nhĩ và thịt viên

2 quả mướp hương, một ít mộc nhĩ, 8-10 viên thịt viên chiên, một ít chả cá, một nắm nhỏ miến khoai lang, một ít hành lá và tỏi, 1 quả ớt khô (tùy thích), muối, bột tiêu, bột nêm vị gà và một ít dầu ăn.

Cách làm món canh mướp, mộc nhĩ và thịt viên

Bước 1: Đầu tiên, bạn gọt bỏ vỏ mướp, sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng. Nếu bạn lo mướp bị đen, hãy ngâm nó trong nước lạnh với một chút giấm trắng và khuấy đều. Trong món canh này chúng tôi có sử dụng 2 loại thịt viên: viên chả cá và thịt heo viên chiên. Tất nhiên, nếu bạn không thích thịt heo viên chiên, bạn có thể dùng thịt viên bò thay thế. Rửa sạch hành lá, thái nhỏ, băm nhỏ tỏi và ớt khô. Rửa sạch và ngâm miến khoai lang trước cho mềm. Mộc nhĩ ngâm nở mềm, rửa sạch rồi xé miếng nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt tay vào nấu món ăn. Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng, cho gốc hành lá thái nhỏ, tỏi băm và ớt khô vào xào thơm. Sau đó cho mướp vào đảo đều trên lửa lớn cho đến khi mềm. Cho tất cả các nguyên liệu còn lại, như thịt viên chiên, chả cá và mộc nhĩ, vào và xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện đều. Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi.

Bước 3: Tiếp đó thả miến đã ngâm vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó nêm gia vị. Dùng ít muối hơn, thêm một chút bột nêm vị gà và bột tiêu. Giữ lửa lớn, đậy nắp và nấu thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp và lấy món ăn ra bát tô. Rắc thêm chút hành lá lên trên để trang trí món ăn. Hoặc nếu thích bạn có thể cho một ít quả kỷ tử lên trên.

Thành phẩm món canh mướp, mộc nhĩ và thịt viên

Đây là món canh đơn giản, dễ làm và rất ngon miệng. Món ăn có vị ngọt, mềm, thơm của mướp, hương vị đậm đà của hai loại thịt viên, và nước dùng ngọt ngon rất tuyệt để ăn cùng cơm. Khi bạn không biết ăn gì vào một ngày nóng bức, bạn có thể nấu một nồi với những nguyên liệu này, thêm miến và coi đó là bữa ăn chính. Nó ngon, dễ làm và hấp dẫn.

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món canh mướp, mộc nhĩ và thịt viên!