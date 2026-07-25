Món ăn này hoàn hảo cho những ngày hè nóng bức: Cách làm rất đơn giản và hương vị vô cùng đậm đà

Trong những ngày hè nóng nực, hãy chuẩn bị nhiều món ăn mang hương vị thanh mát chế biến chúng vài ngày một lần theo nhiều cách khác nhau. Chúng rất ngon, sảng khoái và bổ dưỡng. Ngay cả khi bạn không có cảm giác thèm ăn, hãy luôn bắt đầu bằng một món ăn nguội để kích thích vị giác.

Món trộn ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn có nhiều nguyên liệu đa dạng, bao gồm đậu phụ cắt sợi, miến, rau bina và giá đỗ. Điều quan trọng là phải sử dụng đậu phụ chiên giòn rồi thái sợi. Sau khi trộn, đậu phụ sẽ hấp thụ một phần hương vị của nước sốt, tạo nên hương vị và kết cấu tuyệt vời. Kết hợp với rau và miến, món ăn càng thêm ngon miệng và hấp dẫn. Món này rất dễ làm và chắc chắn đáng để thử. Hãy cùng xem các bước chế biến chi tiết bên dưới để biết cách làm nhé:

Nguyên liệu làm món đậu phụ chiên trộn thập cẩm

Đậu hũ chiên thái sợi (tùy lượng), rau bina (tùy lượng), một nắm miến khoai lang, giá đỗ (tùy lượng), 1 muỗng canh bột ớt thô, 3 tép tỏi, nước tương, muối, giấm gạo trắng (tùy lượng), 1 muỗng canh dầu mè.

Cách làm món đậu phụ chiên trộn thập cẩm

Bước 1: Đậu phụ bạn mua về cắt thành các lát mỏng sau đó chiên trong dầu nóng cho đến khi vàng nâu cả hai mặt. Vớt ra và rửa lại với nước lạnh, sau đó cắt thành sợi, để dùng sau. Rửa sạch giá đỗ, để riêng cho ráo nước. Rau bina rửa sạch, để ráo. Ngâm miến khoai lang trong nước lạnh cho đến khi mềm. Đun sôi một nồi nước, cho giá đỗ vào chần trong 2 phút rồi vớt ra để ráo nước. Tiếp đó chần rau bina trong 2 phút rồi vớt ra, thả vào chậu nước lạnh; đợi đến khi rau nguội thì vớt ra để ráo rồi cắt làm khúc. Sau đó cho miến vào và chần trong 2 phút. Vớt ra khỏi nồi, rửa sạch với nước lạnh cho đến khi nguội hoàn toàn, rồi vắt hết nước thừa.

Bước 2: Tiếp theo, bạn chuẩn bị một chiếc bát để làm nước chấm. Cho một lượng bột ớt thô và tỏi băm vừa đủ vào một bát. Sau đó, đun nóng một ít dầu nóng cho đến khi bốc khói và đổ vào bát khi còn nóng để tỏa hương thơm. Tiếp theo, cho nước tương, giấm gạo trắng, dầu mè, muối và các gia vị khác theo thứ tự đó vào và khuấy đều. Như vậy là hỗn hợp nước sốt được hoàn thành.

Bước 3: Lấy tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị ra và cho vào một cái bát lớn. Đổ nước sốt vào, đeo găng tay dùng một lần và trộn đều. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức! Bạn cho món ăn ra đĩa, nếu thích có thể rắc một ít vừng trắng rang lên trên để tăng hương vị.

Thành phẩm món đậu phụ chiên trộn thập cẩm

Đây là một món ăn đơn giản nhưng có nhiều nguyên liệu phong phú. Đậu phụ chiên thấm đẫm hương vị của nước sốt và vô cùng ngon miệng. Món ăn còn có thêm rau, giá đỗ và miến, làm cho nó càng thêm hấp dẫn. Chắc chắn đáng để thử. Đậu phụ chiên xong nên rửa qua nước đun sôi để nguội, điều này giúp loại bỏ phần lớn dầu thừa và làm cho đậu phụ có vị thanh mát hơn. Nước sốt có dùng một ít bột ớt thô, nhưng bạn có thể dùng ớt tươi hoặc bỏ qua nguyên liệu này nếu không thích ăn cay.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn này nhé!