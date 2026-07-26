2 món ăn này tuyệt ngon khi ăn kèm với cơm: Công thức nấu đơn giản với sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ

Cái hay của món ăn nhà làm không nằm ở những nguyên liệu phức tạp và quy trình cầu kỳ, mà ở sự ấm áp và thoải mái của cuộc sống thường nhật. Một nồi cơm nóng hổi cùng những món ăn thơm lừng mùi, có sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ, vừa ngon miệng, tươi mát lại hấp dẫn - đủ để nhanh chóng ăn hết cả nồi cơm trong chớp mắt. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ 2 món ăn tuyệt vời mà bạn sẽ không bao giờ chán: Món hầm mềm tan, món trộn giòn ngon thanh mát. Các món ăn bao gồm gà kho nấm và khoai tây; mề vịt trộn rau mùi. Công thức rất đơn giản và dễ làm, ngay cả với người mới bắt đầu học nấu ăn. Đừng chần chừ nữa, hãy theo dõi ngay công thức bên dưới để làm 2 món ăn này cho gia đình thưởng thức nhé!

1. Gà kho nấm và khoai tây

Đây là món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi. Thịt gà mềm và mọng nước, khoai tây mềm và xốp, nấm hương thấm đẫm hương thơm của thịt. 3 nguyên liệu hòa quyện hoàn hảo, tạo nên nước dùng đậm đà, thơm ngon, chắc chắn sẽ khiến bạn không cưỡng lại mà ăn thêm một bát cơm. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ vừa phải, cung cấp dinh dưỡng cân bằng. Món ăn có vị nhẹ nhàng, không béo ngậy, và cả gia đình sẽ yêu thích.

Nguyên liệu: 300g thịt đùi gà, 6-8 cây nấm hương khô, 2 củ khoai tây, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, muối, đường, dầu ăn.

Cách làm món gà kho nấm và khoai tây

Bước 1: Rửa sạch và chạt đùi gà thành miếng vừa ăn. Cho vào nồi nước lạnh cùng với gừng thái lát và rượu nấu ăn, chần qua, hớt bọt và vớt ra để ráo. Ngâm nấm hương khô và khía hình chữ thập trên mũ nấm. Hoặc bạn cũng có thể cắt nấm làm 2-4 phần tùy thuộc nấm to hay nhỏ. Gọt vỏ khoai tây, cắt thành các khối và ngâm nước để tránh bị oxy hóa.

Bước 2: Làm nóng dầu trong nồi, cho gốc hành lá, gừng, tỏi và ớt khô vào xào thơm. Cho thịt gà vào xào trên lửa lớn đến khi mặt thịt hơi vàng, mỡ gà tiết ra. Lúc này thêm 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen và một ít đường vào xào cho thịt gà có màu. Cho nấm hương vào xào nhanh để dậy mùi thơm.

Bước 3: Thêm lượng nước nóng đủ ngập các nguyên liệu, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 15 phút. Cho khoai tây vào và tiếp tục ninh thêm 10 phút. Cuối cùng, tăng nhiệt độ để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, thêm muối cho vừa ăn, và tắt bếp khi nước sốt đã sánh và bám đều vào các nguyên liệu.

Thành phẩm món thịt gà kho nấm và khoai tây

Thịt gà hầm mềm và mọng nước, khoai tây tan chảy trong miệng. Mỗi miếng đều được ngấm đẫm nước dùng đậm đà. Nước sốt của món ăn này rất ngon khi trộn với cơm, chỉ cần một miếng thôi cũng đủ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc tuyệt vời.

2. Mề vịt trộn rau mùi

Đây là một món ăn giòn và tươi mát, món khai vị hoàn hảo. Rau mùi và mề vịt có kết cấu giòn dai, vị cay nồng, thơm ngon, thanh mát và không ngấy. Sự kết hợp giữa thịt và rau củ vừa ngon miệng vừa giúp cân bằng độ ngấy của bữa ăn. Món này rất thích hợp ăn cùng cơm hoặc dùng kèm với đồ uống. Công thức chế biến đơn giản, nhanh chóng, chỉ mất vài phút là xong.

Nguyên liệu: 4-5 cái mề vịt, một bó rau mùi, ớt đỏ nhỏ, tỏi băm, hành lá thái nhỏ, nước tương, giấm balsamic, dầu mè, dầu ớt, muối, đường và tiêu.

Cách làm món mề vịt trộn rau mùi

Bước 1: Làm sạch mề vịt, loại bỏ màng, và rửa lại thật sạch. Cho mề vịt vào nồi nước lạnh cùng với gừng thái lát và rượu nấu ăn, đun sôi, rồi chần trong 2 phút cho đến khi chín. Vớt ra và rửa lại với nước đá để mề giòn hơn. Rửa sạch và thái nhỏ rau mùi, thái khoanh ớt, cho vào bát cùng với tỏi băm và hành lá thái nhỏ. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một chút muối, đường, tiêu, một muỗng canh dầu mè và 1 muỗng canh dầu ớt. Khuấy đều để làm nước sốt.

Bước 2: Sau đó thái mề thành những lát mỏng đều nhau. Cho mề vịt đã thái miếng mỏng vào thố, đổ nước sốt đã chuẩn bị lên trên, trộn đều và ướp trong 5 phút. Bạn có thể cho mề vịt trộn rau mùi vào tủ lạnh giúp món ăn ngấm hương vị và ngon hơn. Sau đó lấy ra đĩa, có thể rắc chút vừng rang lên và thưởng thức.

Thành phẩm món mề vịt trộn rau mùi

Mề vịt giòn tan, mềm mại mà không hề có mùi tanh, thấm đẫm hương thơm của rau mùi và một chút vị cay, mang đến hương vị phong phú và đa tầng, tươi mát và giúp cân bằng vị béo ngậy, kích thích vị giác ngay lập tức.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với 2 món ăn nhà làm thơm ngon này nhé!