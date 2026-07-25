3 nguyên liệu này đem hấp cùng nhau tạo nên món ăn hoàn hảo cho bữa cơm mùa hè, cách làm thì cực dễ

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một công thức món hấp đơn giản kết hợp cả thịt và rau củ. Món ăn này có hương vị nhẹ nhàng và tươi mát, rất thích hợp cho những ngày hè nóng nực. Nếu bạn không biết nên ăn gì, hãy thử món này nhé!

Nguyên liệu của món ăn này khá đơn giản, bao gồm: đậu phụ, đậu nành tươi và một miếng thịt lợn nhỏ. Chúng ta nhồi thịt lợn đã ướp gia vị vào đậu phụ, sau đó hấp cùng với đậu nành luộc. Gia vị đơn giản nhưng tạo nên hương vị tuyệt vời. Ăn nhiều đậu nành tươi vào mùa hè có nhiều lợi ích; nó giàu kali và chất xơ, rất phù hợp cho những người làm việc ngoài trời hay đổ mồ hôi. Giờ thì hãy cùng xem chi tiết các bước làm món ăn này ngay dưới đây nhé:

Nguyên liệu làm món đậu phụ nhồi thịt hấp đậu nành

Một miếng đậu phụ bản to, 150g thịt nạc vai, một ít đậu nành tươi, hành lá thái nhỏ, một nhúm bột tiêu, muối, nước tương, một miếng mỡ lợn, một nhúm bột nêm vị gà và một nắm nhỏ kỷ tử.

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt hấp đậu nành

Bước 1: Rửa sạch thịt lợn rồi thái thành lát mỏng, băm nhỏ. Cho vào máy xay thịt, thêm một ít hành lá, bật máy và xay thành dạng thịt băm. Sau đó thêm muối, nước tương và một chút tiêu rồi trộn đều ướp thịt trong khoảng 10 phút. Đậu phụ bạn mua về rửa sạch, rồi thả vào nồi nước chần sơ. Vớt ra, để nguội rồi cắt thành hình vuông nhỏ hoặc cắt thành những lát dày hơn tùy thích. Sau đó, tạo một vết lõm nhỏ ở một bên của miếng đậu phụ.

Bước 2: Chuẩn bị một ít đậu nành non tươi, bóc vỏ và rửa sạch hạt đậu. Cho trực tiếp vào đĩa hấp. Vì đậu phụ nhồi có hàm lượng muối tương đối thấp, nên nên rắc thêm một chút muối và bột nêm vị gà để nêm gia vị trước. Lấy các miếng đậu hũ đã chuẩn bị ra, nhồi phần thịt băm đã chuẩn bị ở bước 2 vào bên trong các miếng đậu hũ, sau đó đặt chúng lên đĩa hấp đậu nành. Lúc này, bạn cũng có thể cho thêm một lượng mỡ lợn hoặc mỡ gà vừa đủ vào đĩa hấp để tăng thêm hương thơm và vị ngon. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, món ăn đã sẵn sàng để hấp.

Bước 5: Đun sôi nước trong nồi hấp trên lửa lớn và giữ cho nước sôi. Đặt đĩa nguyên liệu lên xửng, đậy nắp và hấp trên lửa lớn khoảng 15 phút. Sau đó tắt bếp và lấy ra khỏi nồi hấp. Rưới một ít nước tương cá hấp hoặc nước tương, trang trí với một ít kỷ tử đỏ và hành lá thái nhỏ. Như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món phụ nhồi thịt hấp đậu nành

Đây là một món hấp nhẹ nhàng và thanh mát với hương thơm đậm đà của đậu cùng thịt. Đậu nành tươi được đặt ở dưới đáy đĩa thấm nước dùng, rất ngon lại bổ sung thêm dinh dưỡng và hương vị. Món ăn này ngon, dễ làm và rất đáng để thử. Nếu thích, có thể chiên đậu phụ rồi mới nhồi thịt để tăng thêm hương vị thơm ngon. Tất nhiên, nếu bạn thích hương vị nhẹ nhàng hơn, bạn có thể bỏ qua bước này.