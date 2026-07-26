Vẫn là món trứng chiên nhưng cho thêm nắm lá này thái nhỏ, hương vị nâng tầm, thơm nức mũi và ngon vô cùng

Rau húng quế là một loại rau gia vị dân dã, đặc trưng bởi mùi thơm nồng, vị cay nhẹ và tính ấm. Cây thuộc thân thảo, lá màu xanh lục hoặc tím nhạt, rất quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Theo Đông y, húng quế có vị cay, tính ấm, quy vào các kinh Phế, Tỳ, Vị và Đại tràng. Nó có công năng trừ phong hàn, hành khí, hóa thấp, tiêu thực và giải độc. Nhờ đó, húng quế thường được dùng hỗ trợ trị cảm mạo đau đầu, sổ mũi, ho đờm, viêm họng, đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy do lạnh và một số chứng mẩn ngứa dị ứng.

Trong ẩm thực, húng quế là gia vị không thể thiếu ở nhiều nền văn hóa. Ở Việt Nam, lá húng quế tươi thường được ăn kèm phở, bún bò, bún chả, gỏi hoặc các món nướng để tăng hương thơm và cân bằng vị. Mùi thơm ấm của húng quế không chỉ làm món ăn thơm ngon hơn mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác ngấy.

Hôm nay chúng ta hãy dùng lá húng quế kết hợp với một nguyên liệu cực quen thuộc - trứng gà. Món ăn này chắc chắn rất nhiều người chưa từng thử qua. Hương thơm ấm của húng quế thấm vào trứng, tạo vị thanh mát, hơi cay nhẹ, làm món trứng trở nên hấp dẫn và bổ dưỡng hơn hẳn so với cách làm thông thường. Đây là món ăn nhanh gọn, dễ làm tại nhà mà nhiều người chưa từng thử, nhưng một lần nếm sẽ thấy rất hợp và khó quên. Món trứng chiên húng quế/trứng bác húng quế được xem là món ăn tốt nhất cho phụ nữ để bồi bổ âm khí. Với cách làm đơn giản nhưng món ăn này ngon không kém gì món trong nhà hàng.

Nguyên liệu làm món trứng chiên rau hùng quế

3 quả trứng gà, 1 nắm lá húng quế, một chút muối, lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món trứng chiên rau húng quế

Bước 1: Nhặt bỏ lá già và cọng cứng của rau húng quế, chỉ lấy phần lá và ngọn non. Sau đó rửa sạch rau húng quế rồi đem thái nhỏ. Khi sơ chế rau húng quế bạn lưu ý kích thước của lá không quan trọng; bạn có thể cắt chúng to hơn hoặc nhỏ hơn tùy theo sở thích cá nhân. Đập trứng gà vào bát và thêm húng quế thái nhỏ vào. Thêm lượng muối vừa đủ.

Bước 2: Đánh đều trứng và lá húng quế cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Làm nóng chảo trên lửa nhỏ, cho một lớp dầu vào và đun đến khi dầu nóng. Sau đó cho trứng vào, láng đều hỗn hợp trứng sao cho dàn ra khắp bề mặt chảo. Đôi khi sẽ xuất hiện bọt khí khi chiên trứng. Chỉ cần dùng đũa chọc vỡ các bọt khí đó để trứng được nóng đều hơn.

Bước 3: Chiên ở lửa vừa cho đến khi mặt trứng bên dưới chuyển màu vàng nâu thì lật mặt còn lại và tiếp tục chiên cho đến khi vàng nâu đều 2 mặt. Lấy trứng chiên ra khỏi chảo, cắt miếng vừa ăn là có thể thưởng thức cùng cơm nóng. Mùi thơm của rau húng quế hòa quyện với vị trứng bùi béo vô cùng hoàn hảo, rất đưa cơm.

Phiên bản trứng bác rau húng quế

Thao tác đánh trứng với rau húng quế bạn thực hiện tương tự như với món trứng chiên. Sau đó làm nóng chảo, cho dầu ăn vào đun nóng. Đổ hỗn hợp trứng và rau húng quế vào chảo. Khi hỗn hợp trứng đã hơi đông lại dưới đáy chảo, dùng đũa đảo để tán nhỏ ra. Bạn có thể lựa chọn kích thước của các miếng trứng theo sở thích cá nhân. Nếu thích miếng lớn hơn, bạn có thể bẻ chúng ít lần hơn, và ngược lại. Khi hỗn hợp trứng đã đông hoàn toàn, bạn có thể lấy nó ra khỏi chảo. Bày ra đĩa và dọn ra.

Trên đây là 2 phiên bản kết hợp giữa trứng gà với lá húng quế. Công thức làm rất đơn giản mà thơm ngon. Bạn hãy thử và chia sẻ xem mình thích phiên bản nào hơn nhé!