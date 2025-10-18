Một dâu hào môn là vợt thủ đáng gờm, sắm hẳn vợt pickleball dành riêng cho thị trường Việt Nam

Không chỉ xinh đẹp, thành công và có cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân, Á hậu Dương Tú Anh còn khiến nhiều người bất ngờ với niềm đam mê đặc biệt dành cho môn thể thao đang "hot rần rần" thời gian gần đây - pickleball. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên sân cùng bạn bè, khoe phong thái năng động, tràn đầy năng lượng nhưng không kém phần sang trọng.

Theo tiết lộ, Tú Anh không chỉ chơi cho vui mà còn tham gia thi đấu giao hữu và các giải phong trào, thể hiện kỹ năng đáng gờm. Đặc biệt, cô từng khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ về "cây vợt chân ái" - Selkirk SLK ERA Power Lotus Elongated (Limited Edition) - một phiên bản vợt chỉ sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam, đến từ thương hiệu pickleball hàng đầu nước Mỹ Selkirk Sport.

Phiên bản SLK ERA Power Lotus không chỉ là một cây vợt, mà còn là một tuyên ngôn phong cách. Đây là bản giới hạn (Limited Edition) mà Selkirk Sport hợp tác cùng nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, nhằm tôn vinh hình ảnh đất nước và cộng đồng người chơi pickleball đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Vợt mang phối màu rực rỡ độc quyền "Lotus" - lấy cảm hứng từ hoa sen, loài hoa đặc trưng của Việt Nam - với tông màu chuyển sắc từ hồng, cam đến xanh tím, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Kiểu dáng thon dài giúp tăng tầm với khi đánh, hỗ trợ các cú đập bóng mạnh và cú volley chính xác.

Không chỉ đẹp ở diện mạo, Selkirk SLK ERA Power Lotus còn gây ấn tượng bởi hiệu năng thi đấu mạnh mẽ. Vợt được trang bị lõi Dynamic Fusion Core, kết hợp giữa chất liệu tổ ong polypropylene và lớp EVA đàn hồi, giúp tăng độ ổn định và giảm rung chấn khi đánh lệch tâm. Mặt vợt phủ sợi carbon T700 kết hợp fiberglass mang lại khả năng tạo xoáy và kiểm soát bóng vượt trội, phù hợp cả với người chơi chuyên và bán chuyên.

Ngoài ra, công nghệ Raw Spin Texture trên bề mặt giúp người chơi "bắt bóng" tốt hơn, tạo độ xoáy sâu trong từng cú cắt hoặc topspin. Độ dày 16 mm của vợt cho cảm giác cân bằng giữa sức mạnh và độ kiểm soát, giúp người chơi dễ dàng chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ.

Trọng lượng trung bình chỉ khoảng 224 - 238g, vừa tay phái nữ mà vẫn đủ lực để "đấu" sòng phẳng với đối thủ trên sân. Chính sự hài hòa giữa công nghệ - thiết kế - cảm giác đánh đã khiến Lotus Edition trở thành cây vợt được nhiều người chơi sành sỏi săn lùng, và cũng là "người bạn đồng hành" được á hậu Tú Anh đặc biệt yêu thích. Chiếc vợt này có giá khoảng 6 triệu đồng.

Pickleball được ví như "sự giao thoa giữa tennis và cầu lông", với nhịp độ nhanh nhưng dễ tiếp cận, phù hợp với cả nam và nữ. Trong vài năm gần đây, bộ môn này bùng nổ tại Mỹ, châu Âu và bắt đầu lan rộng tại Việt Nam, đặc biệt trong giới doanh nhân, người nổi tiếng và dân văn phòng yêu thích vận động nhẹ nhàng.

Việc Tú Anh - nàng "dâu hào môn" bận rộn nhưng vẫn dành thời gian luyện tập pickleball cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ môn này. Với cô, thể thao không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn mang lại năng lượng tích cực và sự cân bằng trong cuộc sống. Và tất nhiên, đã đam mê thì phải đầu tư đúng cách - như cách nàng hậu chọn cho mình một cây vợt Selkirk SLK ERA Power Lotus vừa hiệu năng cao, vừa mang ý nghĩa biểu tượng cho người chơi Việt.

Pickleball đang trở thành môn thể thao hot hit được yêu thích bởi sự thú vị, tính kết nối và khả năng vận động toàn thân nhẹ nhàng. Với người chơi, việc chọn đúng cây vợt phù hợp là yếu tố quyết định hiệu suất trên sân - vừa giúp kiểm soát tốt hơn, vừa hạn chế chấn thương. Và nếu bạn cũng muốn bắt đầu hành trình của mình, hãy thử đầu tư một cây vợt chất lượng như Selkirk SLK ERA Power Lotus Elongated - biết đâu bạn sẽ tìm thấy "chân ái" thể thao giống như nàng hậu xinh đẹp ấy.