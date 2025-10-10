Quý tử nhà sao Việt sành điệu trên sân pickleball, sở hữu cả tủ hàng hiệu gây choáng

Nhắc đến những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" trong làng giải trí Việt, không thể không nhắc đến Gia Khang - con trai của diễn viên Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang. Dù còn bé xíu, cậu bé đã khiến cộng đồng mạng nhiều lần "tròn mắt" vì phong cách thời trang đẳng cấp cùng cuộc sống sang chảnh bậc nhất showbiz.

Gia Khang từng gây chú ý khi xuất hiện cùng bố mẹ trên sân pickleball - bộ môn thể thao đang được nhiều nghệ sĩ Việt yêu thích. Trong loạt ảnh được chia sẻ, "cậu ấm" nhà Chi Bảo diện áo thun Versace trị giá khoảng 3 triệu đồng, phối cùng quần short đồng thương hiệu có giá lên đến 14 triệu đồng, tạo nên diện mạo năng động nhưng vẫn thời thượng.

Không dừng lại ở đó, Gia Khang còn mang đôi giày Mikihouse hơn 2 triệu đồng - thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản được nhiều gia đình giới thượng lưu ưa chuộng. Trên tay cậu bé là vợt Pickleball Selkirk x Dude Perfect - Trickshot, có giá khoảng 2 triệu đồng, khiến tổng set đồ thể thao của quý tử nhà Chi Bảo chạm mốc hơn 20 triệu đồng.

Gia Khang diện áo và quần của Versace, mang giày miki house

Dù chỉ mới chập chững biết cầm vợt, cậu bé đã thể hiện dáng vẻ tự tin, chuyên nghiệp và cực kỳ hào hứng. Trên trang cá nhân, Lý Thùy Chang chia sẻ: "Chiều nay chạy mệt quá, ướt mấy cái áo luôn các bác ạ" - hé lộ niềm say mê vận động và tinh thần thể thao của con trai nhỏ.

Cậu bé cầm vợt Pickleball Selkirk x Dude Perfect - Trickshot chuyên nghiệp

Từ khi mới chào đời năm 2022, Gia Khang đã là tâm điểm chú ý của công chúng. Là con trai của cặp đôi nổi tiếng vừa giàu có vừa có gu thẩm mỹ tinh tế, cậu bé sớm được đầu tư chỉn chu từ phong cách ăn mặc đến môi trường phát triển. Dù mới hơn hai tuổi, tủ đồ của Gia Khang đã khiến nhiều người lớn phải trầm trồ. Những bộ trang phục đời thường của cậu bé đều đến từ các nhà mốt danh tiếng như Fendi, Versace, Dolce & Gabbana, Gucci, với giá trị mỗi bộ lên đến hàng chục triệu đồng.

Không chỉ mặc đẹp, quý tử nhà Chi Bảo còn thường xuyên được bố mẹ cho tham gia các hoạt động ngoài trời, học cách vận động và tự lập sớm. Chính sự đầu tư khéo léo này giúp cậu bé không chỉ đáng yêu mà còn toát lên phong thái tự tin, lanh lợi và gần gũi.

Tại Việt Nam, nhiều sao Việt như Chi Bảo, Hà Kiều Anh, Lý Hải - Minh Hà, Hồng Đăng… đều yêu thích bộ môn này. Sự xuất hiện của các "cậu ấm, cô chiêu" trên sân chơi pickleball cũng trở thành hình ảnh quen thuộc - như một cách bố mẹ truyền cảm hứng thể thao và lối sống lành mạnh cho con.

Việc Gia Khang được làm quen với pickleball từ sớm cho thấy sự đầu tư của vợ chồng Chi Bảo vào việc phát triển toàn diện cho con - vừa rèn luyện thể chất, vừa giúp con có những trải nghiệm thú vị ngay từ nhỏ. Hình ảnh Gia Khang ra sân cùng bố mẹ trong bộ đồ hiệu, vừa vận động, vừa vui chơi, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều gia đình trẻ yêu thể thao.

Trong thời gian tới, pickleball hứa hẹn trở thành hoạt động gia đình thời thượng, giúp gắn kết các thành viên, đồng thời mang lại phong cách sống năng động - khỏe khoắn - tinh tế, đúng "chất" của những gia đình hiện đại. Và biết đâu, trong tương lai, quý tử Gia Khang không chỉ là "fashion icon nhí" mà còn là tay vợt tài năng của làng pickleball Việt Nam?