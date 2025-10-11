"Dâu hào môn" Linh Rin chi chục triệu sắm vợt pickleball

Không chỉ được biết đến là một trong những nàng dâu hào môn nổi bật nhất showbiz Việt, Linh Rin còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi phong cách sống hiện đại, năng động và tinh tế. Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn và sinh con đầu lòng, cô vẫn duy trì thói quen chăm sóc bản thân, tìm kiếm những bộ môn giúp giữ dáng, cân bằng tinh thần. Linh Rin từng khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ mình gia nhập "hội mê pickleball" - môn thể thao đang gây sốt trong giới nghệ sĩ Việt.

Sau sinh, Linh Rin cho biết cô mong muốn tìm một hoạt động vừa giúp rèn luyện thể lực, vừa mang tính thư giãn và giải trí. Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông - nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của người đẹp bởi tính linh hoạt, dễ chơi, lại mang lại hiệu quả cao trong việc vận động toàn thân.

Không chỉ là thú vui thể thao, việc Linh Rin chọn pickleball cũng cho thấy tinh thần sống tích cực và phong thái hiện đại của một người phụ nữ biết cân bằng giữa vai trò người mẹ - người vợ - và chính mình.

Để theo đuổi đam mê một cách chỉn chu, Linh Rin đầu tư không hề nhỏ cho "bộ sưu tập" vợt pickleball của mình. Theo chia sẻ, cô đã chi liền chục triệu đồng để sắm 4 chiếc vợt khác nhau, mỗi cây có thiết kế và màu sắc riêng, vừa phục vụ nhu cầu luyện tập, vừa giúp cô có những outfit check-in sành điệu trên sân.

Linh Rin hé lộ BST vợt pickleball mà cô sở hữu

Vợt Pickleball Beesoul NextGen Inspire BS02 - dòng vợt cao cấp với thiết kế hiện đại, trọng lượng nhẹ, giúp người chơi dễ dàng kiểm soát đường bóng. Phiên bản này còn ghi điểm nhờ phối màu tinh tế và cảm giác cầm chắc tay, phù hợp với người mới bắt đầu. Vợt có nhiều phiên bản với giá khoảng trên dưới 1 triệu đồng.



Vợt Franklin Signature Pro - mẫu vợt đình đám được nhiều vận động viên chuyên nghiệp lựa chọn. Vợt có giá khoảng 3 triệu đồng mỗi chiếc. Và không chỉ 1, Linh Rin còn sắm hẳn 3 màu vợt khác nhau, bao gồm: trắng, xanh và đen, vừa để phối đồ thể thao, vừa thể hiện gu thời trang cá tính của một "dâu hào môn" với gu thẩm mỹ tinh tế.



Với tổng chi phí lên đến hơn chục triệu đồng, có thể thấy Linh Rin không chỉ chơi cho vui, mà thật sự đầu tư nghiêm túc vào trải nghiệm thể thao mới này.

Thời gian gần đây, pickleball trở thành hiện tượng trong giới sao Việt. Từ Chi Bảo - Lý Thùy Chang, Hà Kiều Anh, Hồng Đăng cho đến Minh Hà - Lý Hải… đều tích cực tham gia bộ môn này. Không chỉ vì tính giải trí, pickleball còn giúp người chơi rèn sức bền, độ nhanh nhạy và khả năng phối hợp tay - mắt, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Vợt Franklin Signature Pro được Linh Rin sắm 3 màu riêng biệt

Với Linh Rin, pickleball không chỉ là môn thể thao giúp cô lấy lại vóc dáng sau sinh mà còn là cách giải tỏa năng lượng tích cực, tận hưởng thời gian riêng tư giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống gia đình. Hình ảnh cô xuất hiện trên sân với vẻ ngoài tươi tắn, khỏe khoắn và phong cách thời trang thể thao tinh tế nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Từ hình tượng người mẫu, diễn viên đến nay là "mẹ bỉm sữa hào môn", Linh Rin vẫn luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, nhẹ nhàng nhưng không kém phần năng động. Việc đầu tư nghiêm túc vào các hoạt động thể thao, đặc biệt là pickleball, cho thấy cô không ngừng nỗ lực giữ gìn vóc dáng và sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực đến phụ nữ hiện đại. Với tinh thần yêu thể thao và gu thẩm mỹ đỉnh cao, "dâu hào môn" Linh Rin hứa hẹn sẽ là gương mặt dẫn đầu xu hướng pickleball trong giới sao Việt - nơi mà phong cách, sức khỏe và tinh thần năng động giao hòa hoàn hảo trong từng cú đánh bóng.