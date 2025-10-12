"Chị đẹp sân pick" đúng chuẩn dâu hào môn: Được chồng tặng luôn cho loạt sân tập đắt đỏ, nhìn qua quy mô là thấy đẳng cấp quốc tế

Từng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi và phong cách thời trang đỉnh cao, Minh Hằng giờ đây tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong một vai trò khác – một “chị đẹp” chính hiệu của sân pickleball.

Giữa nhịp sống bận rộn, nữ ca sĩ – diễn viên vẫn duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Nhưng điều đặc biệt là, cô không đến phòng gym hay CLB thông thường, mà chọn cho mình một không gian riêng – khu sân pickleball cao cấp nằm ngay trong khuôn viên nhà , được chính chồng doanh nhân đầu tư xây dựng như một món quà đặc biệt.

Khu sân pickleball “bạc tỷ” – không gian thể thao mang dấu ấn của tình yêu và đẳng cấp

Được biết, khu sân pickleball của Minh Hằng được xây dựng tại phường An Phú, TP. Thủ Đức. Khu An Phú, TP. Thủ Đức – khu vực tập trung nhiều khu dân cư cao cấp như Estella Heights, The Vista, The Palace Residence...

Quy mô sân bao gồm 12 sân đạt chuẩn quốc tế , mỗi sân đều được phủ lớp vật liệu nhập khẩu giúp giảm chấn thương và tăng độ nảy bóng. Hệ thống đèn chiếu sáng đạt chuẩn thi đấu ban đêm, cùng khu locker room, quầy café, khu nghỉ riêng và phòng thay đồ riêng biệt – tất cả được thiết kế theo tông trắng – be – xám nhã nhặn , vừa hiện đại vừa sang trọng.

Cụm sân pickleball của vợ chồng Minh Hằng – doanh nhân Quốc Bảo hiện được xem là tổ hợp sân thể thao riêng tư lớn bậc nhất khu Đông TP.HCM.

Cụm sân này do chính chồng Minh Hằng đầu tư và vận hành, được thiết kế với mong muốn mang lại không gian vận động – kết nối – thư giãn cho gia đình, bạn bè và cộng đồng pickleball miền Nam.

Ban đầu, đây chỉ là món quà chồng tặng vợ – một không gian riêng để Minh Hằng có thể chơi pickleball bất cứ khi nào. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của phong trào pickleball Việt Nam, cụm sân đã trở thành điểm hẹn của giới nghệ sĩ, người nổi tiếng và các vận động viên phong trào.

Tháng 8/2025, cụm sân này chính thức được Pickleball Vietnam Association (PVNA) chọn làm Trụ sở Đại diện tại TP.HCM – đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho phong trào pickleball phía Nam. Sự kiện này giúp nơi đây không chỉ là “sân nhà của chị đẹp” mà còn là trung tâm giao lưu, huấn luyện và tổ chức giải đấu quy mô khu vực.

Cụm sân được thiết kế theo tinh thần “sports & chill” – kết hợp thể thao, ẩm thực và trải nghiệm thư giãn.

Bên cạnh khu sân chính, còn có Banger Coffee Lounge, quán café nằm liền kề với khu thi đấu, phục vụ từ sáng sớm đến khuya (5:00 – 00:00), nơi người chơi có thể: Uống cà phê sáng sau giờ luyện tập; Chill đêm cùng bạn bè sau trận đấu; Check-in tại các góc decor phong cách resort – tropical. Không gian này tạo nên trải nghiệm thể thao mang hơi hướng “California lifestyle” – năng động, đẹp mắt và thời thượng, đặc biệt thu hút giới trẻ, giới sáng tạo và phụ nữ hiện đại.

Dù tuổi đời còn khá non trẻ nhưng cụm sân này đã tổ chức nhiều giải đấu lớn

Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, đây còn là không gian giao lưu thể thao – giải trí của giới nghệ sĩ Sài Gòn . Minh Hằng thường rủ hội bạn thân gồm Gigi Hương Giang, Thanh Huyền (vợ Rhymastic), Trâm Anh (vợ JustaTee) ra sân cùng. Những trận đấu sôi nổi, tiếng cười rộn rã giữa bạn bè đã khiến khu sân này trở thành “điểm hẹn cuối tuần” yêu thích của cô.

Và đặc biệt, nhiều người hâm mộ vẫn nhắc đến hình ảnh chồng Minh Hằng – doanh nhân Quốc Bảo – đứng ở đường biên sân, lặng lẽ nhặt bóng cho vợ . Một hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự yêu thương tinh tế, khiến cư dân mạng đồng loạt gọi anh là “ông xã nhà người ta phiên bản hoàn hảo”.

Từ sân khấu tới sân tập: Vẫn là Minh Hằng – chỉn chu và đầy năng lượng

Trên sân khấu, Minh Hằng được biết đến là nghệ sĩ kỹ lưỡng, luôn chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất. Và trên sân pickleball, cô vẫn giữ tinh thần ấy – chỉn chu đến từng outfit.

Dù là trang phục thể thao, cô vẫn khéo léo phối đồ tinh tế : Áo crop top ôm dáng, chân váy tennis xếp ly, mũ lưỡi trai trắng và giày thể thao đồng tông, tạo nên hình ảnh “chị đẹp thể thao” vừa năng động vừa thời trang.

Mỗi khi xuất hiện trên sân tập, Minh Hằng đều gây chú ý với gu thời trang nổi bật của mình. Không quá hở hang, phô diễn da thịt nhưng những bộ đồ thể thao của Minh Hằng đều rất tôn dáng và phù hợp với môn thể thao phải vận động liên tục như pickleball.

Minh Hằng từng hài hước nói rằng cô ra sân "chơi là chính, check-in là 10". Chính vì thế, hầu như thời trang sân tập của Minh Hằng không trùng lặp.

Minh Hằng từng chia sẻ, cô bắt đầu chơi pickleball sau khi sinh con đầu lòng. Ban đầu chỉ để phục hồi sức khỏe và giải tỏa căng thẳng, nhưng càng chơi, cô càng mê mẩn. Pickleball giúp người đẹp vừa vận động mà lại có thể giao lưu cùng hội bạn thân.

Cô không chỉ xem đây là môn thể thao, mà còn là “liệu pháp tinh thần”. Trên sân, mọi căng thẳng showbiz, áp lực công việc đều tan biến, chỉ còn năng lượng tích cực và niềm vui.

"Tình yêu của tôi dành cho thể thao đã nảy nở từ rất lâu. Nó không chỉ là một sở thích, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thể thao dạy cho tôi tính kỷ luật, học được cách lắng nghe và yêu thương cơ thể mình hơn. Mỗi buổi tập là một cách để tôi cảm nhận sự thay đổi, sự mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Sân tập cũng là nơi giúp tôi kết nối với nhiều người cùng chung đam mê", Minh Hằng chia sẻ về đam mê pickleball.

Giữa thời đại phụ nữ hiện đại luôn tìm cách cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân, câu chuyện của Minh Hằng trở thành một ví dụ truyền cảm hứng. Cô không chỉ là “ngôi sao biết hát, biết diễn”, mà còn là hình mẫu người phụ nữ biết yêu mình, yêu đời và được yêu đúng cách.

Khu sân pickleball bạc tỷ ấy không chỉ là minh chứng cho tiềm lực tài chính, mà còn là biểu tượng của hạnh phúc tinh tế – nơi người đàn ông lặng lẽ xây dựng không gian để người phụ nữ anh yêu được vui sống theo cách riêng.

Hơn hai thập kỷ làm nghề, Minh Hằng vẫn là một trong những “chị đẹp” đáng ngưỡng mộ nhất Vbiz. Ở tuổi 38, cô sở hữu sự nghiệp vững vàng, nhan sắc trẻ trung, gia đình viên mãn – và giờ là một lối sống thể thao lành mạnh, sang trọng và đầy cảm hứng.

Từ ánh đèn sân khấu đến ánh đèn sân peak, Minh Hằng vẫn toả sáng – không chỉ bằng sự nổi tiếng, mà bằng năng lượng tích cực và cách cô gìn giữ niềm vui sống mỗi ngày.