Mặc toàn đồ màu trung tính mà vẫn ra dáng người sắp làm dâu hào môn, chỉ có thể là Đỗ Hà!

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được cho là có mối tình kín đáo với thiếu gia giàu có người Quảng Bình, cặp đôi dường như còn sắp tổ chức lễ cưới. Dù người trong cuộc chưa chia sẻ thông tin chính thức nhưng có một sự thật là theo thời gian, Hoa hậu Đỗ Hà vốn đã xinh đẹp, lại càng sang trọng, mặn mà hơn, mang lại cảm giác của một nàng dâu hào môn.

Ngay cả khi diện những bộ trang phục mang tông màu trung tính làm chủ đạo, Đỗ Hà vẫn toát lên vẻ long lanh, sang trọng và yêu kiều:

Mẫu váy hai dây màu đen dáng ngắn tôn lên nét quyến rũ, nữ tính của người mặc. Ngoài ra, thiết kế váy này còn ghi điểm ở sự ngọt ngào. Đỗ Hà tăng thêm sự nổi bật cho outfit bằng cách tô điểm khăn quàng họa tiết, đội mũ cói.

Sự kết hợp giữa áo thun trắng và quần short màu be đã tạo nên bộ cánh trẻ trung, nhưng vẫn toát lên nét nữ tính, nhã nhặn. Chiếc thắt lưng mảnh, tông màu nâu tạo điểm nhấn sang xịn mịn cho outfit. Ngay cả khi không cần khăn họa tiết hay mũ cói, bộ cánh vẫn rất cuốn hút.

Đỗ Hà vô cùng xinh đẹp và yêu kiều khi diện thiết kế trang phục dáng quây, chất vải ren sang trọng. Bộ cánh tôn lên được vóc dáng đẹp, đặc biệt là bờ vai quyến rũ của nàng hậu. Để xua tan cảm giác trống trải, Đỗ Hà khéo léo tô điểm một sợi dây chuyền mảnh. Món trang sức này không làm giảm đi độ tinh tế, bay bổng của tổng thể outfit.

Chị em nên ghim ngay set trang phục gồm áo polo, áo cardigan màu trắng và chân váy đen dáng chữ A của Đỗ Hà. Outfit trên có sự hài hòa tuyệt đối về màu sắc. Ngoài ra, bộ trang phục còn mang đậm nét nữ tính, thanh lịch, đồng thời rất dễ áp dụng. Kiểu tóc xõa là lựa chọn hợp lý cho bộ cánh dịu dàng.

Áo khoác dáng dài sẽ không bao giờ lỗi mốt và chị em đừng bỏ qua outfit trên của Đỗ Hà. Công thức áo khoác dạ nhấn eo và quần âu màu đen, giày loafer gây ấn tượng ở sự trang nhã, sang trọng. Đối với áo khoác dài, chi tiết nhấn eo là rất cần thiết vì giúp tạo sự gọn gàng và tôn dáng.

Đỗ Hà tái sử dụng chiếc áo cardigan dáng lửng với một cách mix & match khác. Cô kết hợp item này với áo len màu xám và chân váy màu be. Bộ cánh trên mang tông màu trung tính nhưng vẫn có độ tươi sáng, đồng thời đảm bảo sự hài hòa, tao nhã cho người mặc. Vẻ ngoài của Đỗ Hà càng trở nên yêu kiều hơn nhờ kiểu tóc buộc nửa.

Với những item rất đơn giản và bụi bặm như áo len tăm màu trắng, quần jeans ống suông, Đỗ Hà vẫn tạo nên được bộ cánh tuyệt đẹp. Cô khoác ngoài một chiếc áo cardigan để tăng vẻ nữ tính, rồi hoàn thiện bằng đôi sneaker trắng thời thượng mà trang nhã. Kiểu tóc tết chính là điểm nhấn giúp vẻ ngoài của Đỗ Hà càng thêm mỹ miều.

Váy đen và khăn choàng là một combo lý tưởng dành cho những lúc lười phối đồ, nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài cuốn hút. Bộ cánh trên toát lên nét nữ tính, xen lẫn sự trang nhã, thanh lịch. Vẻ đẹp mộc mạc, nữ tính của Đỗ Hà được tôn lên tối ưu khi diện bộ trang phục trên.

Đỗ Hà gợi ý cách mặc nổi bật với áo blazer màu đen – kiểu áo khoác kinh điển của mỗi mùa lạnh. Cô kết hợp áo blazer màu đen với item dáng ngắn, tạo nên bộ cánh vừa sang chảnh, vừa thời thượng, cá tính. Tổng thể trang phục được nâng tầm nhờ boots cao cổ và túi xách màu đỏ.

Set đồ màu trắng của Đỗ Hà là gợi ý hoàn hảo cho những quý cô yêu thích style nữ tính, dịu dàng. Trong khi chiếc áo voan cổ cao mang đậm nét yêu kiều, sang trọng thì chân váy ngắn lại trở thành điểm nhấn trẻ trung, ngọt ngào cho người diện. Kiểu tóc búi chính là lựa chọn hoàn hảo để tạo nên diện mạo đẹp xuất sắc.

Ảnh: Sưu tầm