Món xào với 4 nguyên liệu rẻ tiền, có đầy ngoài chợ, làm nhanh mà ngon và đưa cơm vô cùng trong ngày trời mưa

Mấy ngày nay trời đều mưa, thời tiết trở nên mát mẻ hơn hẳn vào buổi chiều. Tình cờ trong tủ lạnh tôi có sẵn hành lá và ớt, nên tôi đã mua thêm đậu phụ và giá đỗ để làm một món ăn đơn giản kiểu cho gia đình ăn tối!

Món ăn hôm nay sử dụng những nguyên liệu rất đơn giản, chỉ có bốn loại. Chỉ cần rửa sạch và thái nhỏ, xào trên lửa lớn là ngon tuyệt! Mặc dù không có thịt, nhưng ăn kèm với cơm lại rất ngon. Mỗi khi nấu món xào, tôi thích dùng mỡ heo hơn, nó làm cho món ăn thơm hơn hẳn. Món này ngon và dễ làm; cả gia đình đều thích!

Giờ thì hãy cùng tìm hiểu cách làm món ăn này ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món đậu phụ xào rau củ

1 nắm giá đỗ, 1 quả ớt ngọt đỏ, 2-3 cây hành lá, 2 miếng đậu phụ dạng thanh dài, 2 tép tỏi, 1 quả ớt hiểm (tùy thích), 1 muỗng canh nước tương, một muỗng nhỏ đường, một nhúm bột ngọt và 1 muỗng canh mỡ heo.

Cách làm món đậu phụ xào rau củ

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa sạch các nguyên liệu gồm giá đỗ, ớt ngọt, hành lá rồi để ráo nước. Đậu phụ rửa sạch dưới vòi nước sau đó cắt thành các lát mỏng rồi đem chiên vàng giòn. Sau khi để nguội đậu phụ thì dùng kéo cắt thành dạng sợi. Ớt ngọt, loại bỏ hạt, thái sợi, để riêng. Hành lá cắt khúc. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Ớt hiểm thái thành khoanh nhỏ. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh đường trắng, một ít bột ngọt, nửa muỗng canh nước ấm, khuấy đều để được hỗn hợp nước sốt.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một muỗng canh mỡ heo vào. Khi mỡ heo nóng và tan chảy thì cho tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho đậu phụ chiên và ớt đỏ vào cùng, đảo đều cho đến khi hòa quyện, dậy mùi thơm. Tiếp đó, cho giá đỗ vào và xào trên lửa lớn trong 1 phút.

Bước 3: Tiếp theo, cho các đoạn hành lá vào và xào trong vài giây. Sau đó đổ nước sốt đã chuẩn bị vào, đảo đều cho hòa quyện. Sau đó tắt bếp rồi lấy món ăn ra đĩa, như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món đậu phụ xào rau củ

Món đậu phụ xào rau củ chế biến vô cùng đơn giản nhưng có màu sắc bắt mắt, vị thanh ngọt tự nhiên. Đậu phụ mềm béo, vàng nhẹ, giá đỗ và ớt ngọt giòn sần sật, hành lá thơm phức ngấm nước sốt vừa vặn, không bị ra nước nhiều. Khi bạn không có cảm giác thèm ăn hoặc không biết ăn gì, đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ xào rau củ!