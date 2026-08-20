Cách chế biến củ cải tươi mát, giòn "bon miệng", không ngấy, càng nhai càng thấy thơm ngon

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ công thức làm salad củ cải trộn chua ngọt. Nếu bạn muốn có một món ăn gì đó "thanh tẩy" vị giác hoặc là món ăn kèm với đồ chiên nướng hay cháo trắng buổi sáng. Cách làm này rất đơn giản, chỉ cần thái nhỏ vài miếng vỏ củ cải và trộn đều với nhau. Không cần nấu nướng, không có khói dầu, và chỉ mất vài phút là xong. Món ăn này có vị ngọt, chua, giòn, ngon miệng và tươi mát - bạn sẽ thích ngay từ miếng đầu tiên! Công thức cực kỳ đơn giản và ngay dưới đây chúng ta hãy cùng theo dõi công thức món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món củ cải trộn chua ngọt

1 củ cải tươi, muối, đường, giấm balsamic, bột ngọt, dầu mè.

Cách làm món củ cải trộn chua ngọt

Bước 1: Chuẩn bị một củ cải tươi, làm ướt bằng nước, rắc một ít muối lên bề mặt và chà xát một lúc, sau đó rửa sạch với nước chảy và để ráo. Dùng dao gọt vỏ củ cải, sau đó cắt củ cải thành các lát dày hơn một chút. Lưu ý khi gọt vỏ bạn đừng gọt sâu, hãy chừa lại một ít phần vỏ để củ cải giòn và ngon hơn.

Bước 2: Cho vỏ củ cải đã thái nhỏ vào một bát lớn và thêm một thìa muối. Trộn đều bằng tay, dàn đều muối lên vỏ củ cải. Ướp khoảng 15 phút để hút bớt nước thừa từ củ cải, loại bỏ vị cay và đắng, đồng thời giúp vỏ củ cải giòn hơn. Sau khi củ cải đã tiết hết nước, rửa lại bằng nước đun sôi để nguội để loại bỏ lượng muối thừa trên bề mặt và tránh cho củ cải quá mặn. Vắt ráo nước bằng tay.

Bước 3: Bắt đầu nêm gia vị. Cho 1 thìa đường trắng vào bát để tăng hương vị, 2 thìa giấm balsamic, một ít bột ngọt, và rưới 1 thìa dầu mè để tăng hương thơm. Trộn đều để củ cải ngấm đều vị chua ngọt của nước sốt. Nếu người lớn trong gia đình bạn thích ăn cay, bạn có thể thái nhỏ vài quả ớt đỏ hoặc băm nhỏ một ít tỏi rồi trộn vào để món ăn thêm đậm đà. Sau khi trộn xong, cho ra đĩa và thưởng thức. Món này sẽ ngon hơn nếu bạn để trong tủ lạnh nửa tiếng trước khi ăn.

Thành phẩm món cụ cải trộn chua ngọt

Cách làm món củ cải trộn này tạo ra món ăn giòn tan với vị chua ngọt và hương thơm thoang thoảng của dầu mè. Món ăn giòn rụm và tươi mát, càng nhai càng thơm. Nó vô cùng sảng khoái và giúp giảm độ ngấy của các món ăn nhiều dầu mỡ, đồng thời cũng là món ăn kèm hoàn hảo với cháo trắng, cơm hoặc các món thịt nướng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món củ cải trộn chua ngọt!