Loại rau tuyệt vời, đáng ăn vào mùa thu: 3 cách chế biến đơn giản mà giòn, thơm ngon, mọng nước

Chúng ta đôi khi vẫn nghe mọi người "mách nhỏ" với nhau rằng: "Ăn rau có vị cay nồng vào mùa thu để tránh các bệnh liên quan đến tình trạng khô của cơ thể". Đừng đánh giá thấp củ hành tây; nó là một kho báu bị đánh giá thấp trên bàn ăn của chúng ta. Hành tây chứa quercetin, các hợp chất organosulfur và nhiều chất dinh dưỡng hoạt tính khác.

Đặc biệt là khi mùa thu đến, thời tiết trở nên khô hanh, dễ gây ra hiện tượng khô miệng, nóng trong người và chán ăn. Hành tây có mùi thơm thoang thoảng, giòn và tươi mát. Ăn hành tây thường xuyên không chỉ giúp dưỡng ẩm, giảm khô da và giảm cảm giác nhờn rít, mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và bồi bổ cơ thể theo mùa.

Nhiều người không thích hành tây, chủ yếu là vì họ nấu không đúng cách! Hành tây nấu quá chín sẽ trở nên mềm, ngọt và mất đi hương vị, khiến chúng trở nên nhạt nhẽo. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 công thức nấu hành tây siêu ngon, dễ làm, vừa thơm ngon, vừa giòn và mềm mà không bị mềm nhão. Cả người lớn và trẻ em đều sẽ thích. Cách nấu các món ăn này đơn giản, mang đậm hương vị gia đình và không đòi hỏi kỹ năng gì cả - ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên.

1. Thịt heo thái sợi xào hành tây

Món ăn này rất hợp khi ăn kèm với cơm. Thịt heo thái sợi mềm và mọng nước, hành tây thì ngọt và giòn. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà sau khi xào, và bạn có thể dễ dàng ăn thêm hai bát cơm nữa!

Nguyên liệu: Hành tây, thịt thăn heo, nước tương, rượu nấu ăn, bột bắp, dầu ăn, một chút muối, dầu hào.

Cách làm món thịt heo thái sợ xào hành tây

Bước 1: Rửa sạch và thái thịt heo thành các dải dạng sợi. Để thịt mềm và mọng nước, việc ướp thịt là rất quan trọng! Cho một thìa rượu nấu ăn, một ít nước tương, một nhúm muối và một thìa bột bắp vào thịt heo. Trộn đều để giữ độ ẩm. Cuối cùng, rưới một thìa dầu ăn để giữ ẩm. Ướp trong 10 phút. Kết quả sẽ là thịt mềm và thơm ngon tuyệt vời khi xào. Bóc vỏ và rửa sạch hành tây, sau đó cắt thành những lát hành tây có kích thước đều nhau và để riêng.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho thịt đã ướp vào, xào nhanh trên lửa vừa nhỏ cho đến khi thịt đổi màu và săn lại. Lấy thịt ra khỏi chảo ngay lập tức và để riêng. Không nên xào quá lâu để tránh thịt bị dai. Để lại một ít dầu trong chảo, cho hành tây thái lát vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi hành tây mềm một chút và tiết ra nước ngọt, nhưng vẫn giữ được độ giòn và mềm. Cho thịt đã xào trở lại chảo, thêm một ít dầu hào và một ít nước tương để nêm gia vị, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp đều, đảo trong mười giây để các hương vị hòa quyện, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Thịt heo xào hành tây là một món ăn ngon miệng, chế biến đơn giản. Thịt heo mềm và đậm đà, không hề khô hay ngấy; hành tây giòn, ngọt và thấm đẫm hương thơm của thịt heo, làm cho món ăn trở nên vô cùng ngon miệng và rất hợp với cơm!

2. Trứng xào hành tây

Đây là món xào dễ làm, phù hợp cho bữa ăn hàng ngày. Nguyên liệu đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Hành tây mềm và giòn, ớt chuông xanh hơi giòn, trứng bông xốp và thơm, tạo nên hương vị phong phú và nhiều tầng lớp, nhẹ nhàng và không ngấy.

Nguyên liệu: 1 củ hành tây, ớt chuông xanh, 3-4 quả trứng gà, muối, nước tương, dầu ăn.

Cách làm món trứng xào hành tây

Bước 1: Bóc vỏ hành tây, rửa sạch và cắt thành từng miếng lớn. Bỏ hạt ớt chuông xanh và cắt thành từng miếng có kích thước tương tự như hành tây. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và khuấy đều. Làm nóng chảo với dầu ăn, đổ hỗn hợp trứng vào, sau khi lớp trứng đông lại thì dùng phới đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi trứng đông lại và bông xốp, tách thành các miêng nhỏ. Lấy trứng ra và để sang một bên.

Bước 2: Để lại một ít dầu trong chảo, cho hành tây và ớt chuông xanh thái miếng vào, xào trên lửa lớn trong 1 phút để rau củ dậy mùi thơm, rồi xào đến khi chín tới, vẫn giữ được độ giòn và mềm. Đổ trứng đã chiên trở lại chảo, thêm một chút muối và một ít nước tương để tăng hương vị, rồi đảo nhanh cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau. Chỉ cần xào nhanh trong khoảng 12 giây, không cần thêm gia vị gì nữa, và món ăn đã sẵn sàng để bày ra đĩa và thưởng thức.

Món ăn này thanh mát và nhẹ nhàng. Hành tây mềm ngọt, ớt chuông xanh giòn tươi, trứng tươi ngon, thơm lừng và bông xốp. Không có mùi tanh hay béo ngậy, và sự kết hợp giữa thịt và rau củ rất vừa phải. Cả người già và trẻ em đều thích món này.

3. Chân gà ngâm chua cay với hành tây và chanh

Một món ăn nguội có thể làm sạch vị giác trước bữa ăn nếu bạn không có cảm giác thèm ăn! Chân gà dai và chắc, với hương vị chua cay kích thích vị giác. Hành tây giòn thêm phần tươi mát, và món ăn trở nên ngon tuyệt vời sau khi được làm lạnh.

Nguyên liệu: Chân gà, hành tây, ớt hiểm, chanh, rau mùi, hạt mè rang, nước tương, giấm, muối, bột ngọt.

Cách bước làm chân gà ngâm chua cay với hành tây và chanh

Bước 1: Cắt bỏ móng ở chân gà, rửa sạch kỹ lưỡng, rồi chẻ đôi để chúng ngấm gia vị tốt hơn. Cho chân gà vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng và một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh, đun sôi trên lửa lớn và nấu đến khi chân gà chín mềm và thịt săn chắc. Ngay lập tức vớt chân gà đã luộc ra và rửa kỹ bằng nước đun sôi để nguội rồi ngâm vào nước đá. Điều này sẽ loại bỏ hoàn toàn lớp bọt dầu mỡ và giúp chân gà dai hơn, không bị dính. Sau đó vớt ra, để ráo nước.

Bước 2: Bóc vỏ, rửa sạch rồi thái hành tây thành dạng hạt lựu. Thái ớt thành khoanh, thái chanh thành các lát mỏng và bỏ hạt để tránh vị đắng, rồi cắt nhỏ rau mùi. Chuẩn bị một cái bát lớn, cho chân gà đã ráo nước vào, thêm hành tây thái hạt lựu, ớt, lát chanh và rau mùi thái nhỏ, rồi rắc một ít hạt mè rang lên trên. Lần lượt cho nước tương, giấm, một chút muối và một chút bột ngọt vào, trộn đều sao cho mỗi chân gà được phủ đều nước sốt. Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh ít nhất hai tiếng để ướp cho đến khi ngấm đều gia vị trước khi dùng.

Chân gà ướp chua cay có độ dai ngon, vị chua cay tươi mát, thơm mùi chanh và giòn tan vị hành. Món ăn này rất ngon miệng và hấp dẫn, hoàn hảo để thưởng thức khi xem TV, ăn cơm cùng gia đình hoặc dùng làm món khai vị trước bữa ăn. Chúng ngon đến mức bạn có thể ăn hết miếng này đến miếng khác!