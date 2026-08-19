Đừng nướng hay nấu sườn heo chua ngọt nữa, tôi có công thức ướp rồi đem hấp, nhanh mà món ăn siêu ngon

Một trong những món ăn tôi thích nhất là sườn heo hấp tỏi mà tôi đã từng ăn ở một nhà hàng. Sườn rất mềm và mọng nước, với hương vị tỏi đậm đà. Đây là món nhất định phải gọi mỗi khi tôi đi ăn dim sum. Tuy nhiên trong mấy năm gần đây, do nhiều yếu tố mà tôi không có nhiều thời gian để đi ăn dim sum. Thỉnh thoảng vào những lúc thèm, tôi chỉ việc tự làm ở nhà! Dần dần, tích lũy kinh nghiệm và "lên tay" nấu nướng, món ăn này do tôi làm trở nên ngon không kém gì ở nhà hàng mà tôi từng ăn. Như thế, món sườn heo hấp tỏi lại trở thành món ăn vừa tiết kiệm lại tiện lợi: hấp và ăn ngay. Khi ăn cùng cả gia đình, tôi làm một mẻ lớn, mọi người cùng ăn thỏa thích!

Nếu vào những bữa cơm nhà mà lại thèm món hấp, hãy thử hấp một đĩa sườn heo! Hương vị tỏi thơm lừng sẽ kích thích vị giác. Mỗi miếng đều mềm và mọng nước, ngon tuyệt, dễ làm, và cả gia đình sẽ rất hào hứng! Dưới đây chúng ta hãy cùng theo dõi công thức làm món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món sườn heo hấp tỏi

1kg sườn heo, 1.5 củ tỏi, 2 quả ớt đỏ nhỏ, một nhúm tiêu trắng, 1.5 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, một nhúm bột ngọt, một ít rượu gạo, 3 muỗng canh bột bắp.

Cách làm món sườn heo hấp tỏi

Bước 1: Sườn heo sau khi mua về, rửa sạch. Tiếp đó chặt suờn heo thành từng miếng nhỏ. Tiếp đó cho sườn heo vào chậu nước, ngâm khoảng nửa tiếng để loại bỏ hết máu thừa. Trong quá trình ngâm, hãy thay nước 1-2 lần. Tỏi đem bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Ớt loại bỏ cuống và hạt rồi băm nhỏ, để vào đĩa dùng sau.

Bước 2: Tiếp theo, cho tỏi băm, ớt băm nhỏ, một nhúm tiêu trắng, 1.5 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường, một nhúm bột ngọt, một chút rượu gạo và 3 muỗng canh bột bắp vào sườn, rồi trộn đều. Ướp sườn trong khoảng 2 tiếng, sau đó cho ra đĩa sâu lòng.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp, đun sôi. Khi nước sôi, đặt đĩa sườn lên xửng và bắt đầu tính thời gian hấp ở lửa lớn trong 15 phút. Lưu ý: Nếu bạn chặt miếng sườn lớn thì thời gian hấp cần lâu hơn. Sau khi hết thời gian, tắt bếp, rắc một ít hành lá thái nhỏ lên để trang trí là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sườn heo hấp tỏi

Món sườn heo hấp tỏi với kết cấu và màu sắc dẫn, hương thơm nồng nàn của tỏi và thịt sườn chín mềm ngọt tự nhiên, ăn vô cùng ngon. Món ăn lại chế biến vô cùng đơn giản nên nhất định bạn hãy làm cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món sườn heo hấp tỏi!