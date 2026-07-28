Chỉ cần lưu lại bộ thực đơn này là bạn đã có sẵn gợi ý cho cả tuần. Mỗi bữa đều kết hợp món mặn, món rau, món canh hoặc món ăn kèm, vừa dễ nấu vừa đủ dinh dưỡng, đặc biệt không bị lặp lại nên cả nhà cũng đỡ ngán. Nếu mỗi chiều tan làm bạn lại đau đầu vì câu hỏi "hôm nay ăn gì?", đây sẽ là danh sách rất đáng tham khảo.
Mẹo nhỏ: Bạn có thể linh hoạt thay đổi loại rau theo mùa hoặc nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh. Chỉ cần giữ nguyên nguyên tắc mỗi bữa có món mặn, món rau và món canh là đã đủ để mâm cơm gia đình phong phú, ngon miệng suốt cả tuần mà không phải đau đầu nghĩ thực đơn mỗi ngày.