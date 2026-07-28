Không cần xào nấu nhiều, bữa cơm mùa hè chỉ cần món hấp này: Vừa dễ làm, cả gia đình lại rất thích

Chúng ta đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều công thức làm món hấp trong năm qua. Vì vậy bạn có thể ứng dụng và thử các biến tấu khác nhau để có một bữa ăn ngon mỗi ngày. Hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục làm một biến tấu mới của món hấp nhé!

Món hấp hôm nay khá "sáng tạo", có tên là "Đậu phụ hấp nấm". Bạn có thể hình dung đậu phụ hấp nấm như đậu phụ nhồi thịt được hấp cùng với nấm. Nấm tiết ra rất nhiều nước, đậu phụ sẽ hấp thụ nước sốt này, tạo nên vị nước sốt đậm đà trong mỗi miếng cắn, tiếp theo là hương vị thơm ngon như thịt. Món ăn này vô cùng hấp dẫn và rất hợp với cơm. Nếu bạn là tín đồ của đậu phụ và y thử nhé! Xem các bước chi tiết bên dưới để biết công thức:

Nguyên liệu làm món đậu phụ hấp nấm

1 miếng đậu phụ to bản, một lượng vừa đủ nấm mộc nhĩ trắng, một gói nấm kim châm (hoặc nhiều hơn nếu thích), 200g thịt nạc vai, hành lá thái nhỏ, nước tương, bột tiêu, một ít tinh chất cốt gà, lượng muối vừa đủ.

Cách làm món đậu phụ hấp nấm

Bước 1: Đậu phụ bạn mua về cắt thành các miếng dày hình tam giác sau đó rán vàng. Tiếp theo rạch một đường ở bên cạnh miếng đậu, để riêng. Thịt nạc vai rửa sạch, băm nhỏ cùng một ít hành lá. Cho thịt lợn băm vào bát, thêm một chút muối, nước tương, bột tiêu, tinh chất cốt gà rồi trộn đều. Ướp thịt băm trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau khi ướp thịt băm xong, bạn lấy đậu phụ chiên ra, rồi nhồi một lượng nhân thịt vừa đủ vào bên trong. Nấm kim châm và nấm ngọc châm sau khi cắt bỏ gốc và rửa sạch thì xếp vào đĩa sâu lòng, rắc thêm một chút muối và nước tương để nêm nếm. Tiếp theo xếp tất cả các miếng đậu phụ nhồi thịt lên trên sao cho gọn gàng.

Bước 3: Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Khi nước sôi thì cho đĩa nguyên liệu lên xửng và bắt đầu tính thời gian. Hấp món ăn trong khoảng 15 phút, sau đó tắt bếp và lấy ra khỏi nồi. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức! Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm nấu thêm một chút nước chấm. Cách nấu nước chấm cũng rất đơn giản, đun sôi một thìa nước, thêm một ít nước tương và dầu hào, sau đó làm đặc bằng bột bắp pha loãng.

Thàn phẩm món đậu phụ hấp nấm

Mỗi miếng đậu phụ đều mềm và mọng nước, với hương vị thịt đậm đà. Nấm bên dưới cũng mềm, ngon và bổ dưỡng. Món ăn này có thể sử dụng linh hoạt các nguyên liệu hấp cùng. Nếu bạn không thích nấm, có thể thay bằng mướp, đậu nành, khoai tây, đậu đũa, khoai môn, v.v...

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món hấp này nhé!