Ở tuổi 56, diva Thanh Lam vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng mỗi khi xuất hiện. Nhan sắc của cô dường như bị "thời gian bỏ quên": Làn da vẫn căng mọng, hầu như không có nếp nhăn, không lõm hóp vùng má, thái dương hay mắt.

Dáng vẻ rạng rỡ, giọng hát nồng nàn và ánh mắt say mê của "người đàn bà hát" vẫn khiến người đối diện phải thốt lên: Thanh Lam của hôm nay chẳng khác gì Thanh Lam của những năm tháng thanh xuân rực rỡ.

Khi được hỏi bí quyết gì giúp giữ được phong độ và thần thái như vậy, Thanh Lam chia sẻ thẳng thắn: "Tôi ăn đơn giản lắm, món càng nhà quê tôi càng thích!". Trong danh sách "món quê" ấy, khoai lang chính là món cô ăn gần như mỗi ngày.

Khoai lang: Món nhà quê giúp diva Thanh Lam giữ da căng mọng tuổi U60 còn rất tốt cho nội tiết

Không phải collagen đắt tiền hay mỹ phẩm xa xỉ, Thanh Lam chọn cho mình khoai lang - loại củ quen thuộc của mọi nhà nông Việt Nam. Ít ai biết rằng khoai lang là "kho báu" dinh dưỡng tự nhiên giúp phụ nữ chống lại quá trình lão hóa từ bên trong.

Theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, khoai lang chứa lượng lớn beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Khi vào cơ thể, vitamin A sẽ tham gia quá trình tăng sinh tế bào da mới, phục hồi các sợi collagen bị tổn thương, giúp da săn chắc, đàn hồi tốt hơn.

Ngoài ra, vitamin C trong khoai lang cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp collagen tự nhiên. Vitamin C giúp "hàn gắn" các mô liên kết dưới da, làm mờ nếp nhăn và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV - nguyên nhân khiến da sạm nám, nhăn, chảy xệ sớm.

Một điểm đáng quý nữa là chất chống oxy hóa anthocyanin, có trong khoai lang tím, giúp chống viêm, giảm tổn thương tế bào da và ức chế hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Nhờ vậy, làn da giữ được sự mịn màng, căng sáng - điều mà nhiều phụ nữ tuổi 60 phải trông cậy vào thẩm mỹ.

Ăn khoai lang cũng rất tốt cho nội tiết vì nó chứa vitamin B6, các axit amin, chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng, cân bằng hormone và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Chúng còn chứa phytoestrogen giúp cân bằng hormone, đặc biệt là estrogen, hỗ trợ chức năng buồng trứng, tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng bền vững, góp phần cải thiện các vấn đề nội tiết. Phụ nữ trung niên ăn điều độ chắc chắn sẽ góp phần cân bằng nội tiết.

Ngoài ra, ăn khoai lang còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

Không chỉ làm đẹp da, khoai lang còn là "thực phẩm trường thọ" được các chuyên gia dinh dưỡng thế giới khuyên dùng.

Theo WebMD và Healthline, khoai lang mang đến hàng loạt lợi ích:

- Giúp kiểm soát cân nặng: Dù vị ngọt tự nhiên, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp, lại giàu chất xơ giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ và tinh bột kháng trong khoai lang nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và da dẻ mịn màng hơn từ bên trong.

- Tốt cho tim mạch: Kali trong khoai lang giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

- Tăng cường miễn dịch: Vitamin A và C trong khoai lang hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và virus - điều đặc biệt quan trọng với phụ nữ tuổi trung niên.

Có lẽ nhờ vậy mà ở tuổi U60, Thanh Lam vẫn luôn rực rỡ, dẻo dai và tràn đầy năng lượng, đúng như chính giọng hát đầy sức sống của cô.

Lưu ý ăn khoai lang đúng cách, tránh hại sức khỏe

Tuy là thực phẩm lành mạnh, nhưng nếu ăn sai cách, khoai lang vẫn có thể gây hại. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo:

- Không nên ăn khoai lang khi đói, vì axit trong dạ dày có thể kết hợp với tinh bột, gây đầy bụng, ợ chua.

- Không nên ăn quá nhiều (trên 500g/ngày), vì lượng beta-carotene quá cao có thể khiến da chuyển vàng tạm thời và ảnh hưởng chức năng gan.

- Nên ăn kèm đạm và rau xanh để cân bằng dinh dưỡng, tránh tình trạng thiếu hụt protein - nguyên liệu để cơ thể tổng hợp collagen hiệu quả.

- Một mẹo nhỏ từ các chuyên gia: Nướng hoặc hấp nguyên vỏ là cách chế biến giữ được nhiều vitamin nhất, đồng thời giúp vị khoai ngọt tự nhiên, thơm bùi.

