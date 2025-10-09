Mới đây, diễn viên Salim đăng tải hình ảnh khoe mặt mộc trên trang cá nhân, người hâm mộ không khỏi trầm trồ: Làn da căng mọng như chứa đầy collagen, không tì vết, ánh lên vẻ rạng rỡ với khuôn mặt thon gọn. Nữ diễn viên chia sẻ, cô giữ bí quyết duy trì vẻ tươi trẻ đó bằng cách sử dụng đá gua sha, 1 loại đá miết nhẹ nhàng trên bề mặt da theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, để thúc đẩy dòng chảy khí huyết, giúp "thổi hồn" cho làn da từ bên trong.

Không chỉ riêng Sa Lim, "ma cà rồng" xứ Hàn Jang Na Ra cũng là người say mê thói quen này. Dù đã 44 tuổi nhưng nhan sắc cô vẫn mịn màng không tuổi. Cô tiết lộ mình dùng đá gua sha để massage mặt và cả da đầu mỗi ngày, giảm sưng tấy, giữ cho da luôn căng mịn, đầy sức sống. Trong nhiều bài phỏng vấn làm đẹp, cô nhấn mạnh động tác gua sha nhẹ nhàng và đều đặn là phần không thể thiếu trong chu trình dưỡng da hàng ngày của mình.

Không chỉ Sa Lim và Jang Na Ra, nhiều sao Hàn khác như Nam Ji Hyun, Lee Sung Kyung cũng áp dụng phương pháp massage bằng đá gua sha vào thói quen làm đẹp hàng ngày để giữ dáng mặt trẻ trung, làn da căng mọng, hạn chế nếp nhăn li ti. Việc truyền tai nhau cách thức này tạo nên trào lưu "làn da không tuổi" trong giới mỹ nhân Hàn.

Massage mặt bằng đá gua sha giúp chống già đỉnh cỡ nào?

1. Kích thích vi tuần hoàn da và lưu thông khí huyết

Theo nghiên cứu đăng trên PubMed, sử dụng gua sha tại một vùng da có thể làm tăng vi tuần hoàn rõ rệt. Cụ thể, trong 7,5 phút đầu sau khi áp dụng gua sha, lưu lượng máu dưới da có thể tăng gấp 4 lần so với bình thường. Hiệu ứng này kéo dài ít nhất 25 phút tiếp theo.

Ngoài ra, gua sha còn được cho là hỗ trợ dòng chảy bạch huyết, giúp đào thải chất lỏng dư thừa, giảm phù nề, giúp khuôn mặt trông thon gọn hơn. Trong một bài tổng quan, gua sha được xem như một hình thức massage nhẹ nhàng giúp giảm sưng, giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch và cân bằng năng lượng trong cơ thể theo y học cổ truyền.

2. Giảm viêm, làm dịu, kích thích tái tạo

Một điểm được nhắc tới trong các bài viết về gua sha là khả năng "kích thích phản ứng viêm có kiểm soát", tức là dùng một kích thích nhẹ để đánh thức cơ chế tự chữa lành của da. Nhờ đó, gua sha không chỉ kích thích tuần hoàn mà còn có thể hỗ trợ giảm viêm trong lớp mô bên dưới.

Thông tin từ các tổ chức y tế như Healthline cũng phản hồi rằng, gua sha có thể giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn, giảm áp lực mô mềm, tất nhiên bằng chứng lâm sàng về cải thiện nếp nhăn hay sản xuất collagen vẫn còn hạn chế.

Một nghiên cứu trong Journal of Cosmetic Dermatology cho thấy, massage ngắn (5 phút) với gua sha có thể làm tăng cả dòng máu và dòng bạch huyết ở da mặt, hỗ trợ trong việc trao đổi dinh dưỡng và loại bỏ chất thải tế bào.

Do đó, lợi ích chống già của gua sha nằm ở việc cung cấp "sóng kích thích nhẹ" để giúp da hoạt động tốt hơn: Lưu thông, trao đổi chất, giảm căng cơ, rất tốt cho sức khỏe chứ không đơn giản là xóa nếp nhăn trên da sau 1 đêm.

3. Kích thích cơ da, giảm căng thẳng trên khuôn mặt

Mặt chúng ta có rất nhiều cơ nhỏ chịu tác động từ cử động như nheo mắt, cau mày, nói chuyện… Theo các chuyên gia, gua sha khi sử dụng đúng kỹ thuật có thể giúp giải phóng những vùng cơ tạm thời co cứng, giúp mặt thư giãn hơn, từ đó giảm "tác động căng kéo" lên vùng da và mô liên kết. Việc giảm áp lực cơ cũng là cách gián tiếp giúp da "đỡ bị kéo" xuống theo thời gian.

Khi da được thư giãn, vi tuần hoàn và trao đổi chất tốt hơn, các dưỡng chất (vitamin, peptide, chất chống oxy hóa) trong serum, kem dưỡng dễ thẩm thấu hiệu quả hơn, đóng vai trò phối hợp cùng gua sha để hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Lưu ý khi sử dụng đá gua sha chống già

Theo BS Hà Sỹ Hoàng Tùng (chuyên thẩm mỹ nội khoa, làm việc tại Hà Nội), để giữ được khuôn mặt trẻ trung nhờ chăm sóc da bằng đá gua sha, chị em nên:

- Dùng lực nhẹ nhàng: Gua sha mặt là phương pháp nhẹ. Bạn chỉ cần dùng áp lực vừa đủ để cảm thấy da "được kéo nhẹ", không nên gây đau hay đỏ rát quá mức. Nếu thấy chảy máu hoặc bầm lớn, bạn đã thực hiện quá mạnh.

- Hướng di chuyển: Luôn massage từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, ví dụ: từ cánh mũi ra gò má, từ hàm lên tới thái dương, từ cổ lên cằm. Hạn chế di chuyển ngược chiều, tránh làm tổn thương mô da.

- Trước khi dùng, da cần trơn láng: Bôi trước serum, dầu dưỡng hoặc kem để gua sha dễ lướt, giảm ma sát với da.

- Tránh vùng da tổn thương: Không dùng gua sha trên vùng da bị viêm, mụn bọc, vết thương hở, vết cháy nắng.

- Vệ sinh dụng cụ: Sau khi dùng phải rửa sạch, khử khuẩn để tránh nhiễm khuẩn da khi sử dụng lại.

Hiện tại, các cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, spa thẩm mỹ, hoặc thương hiệu chuyên dụng về dụng cụ massage da mặt thường có bán đá gua sha. Trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada) bạn cũng có thể tìm được miễn là chọn shop uy tín, đánh giá cao, có xuất xứ rõ ràng. Tùy chất liệu và thương hiệu, gua sha có thể dao động từ khoảng 100.000 – 500.000 VND cho loại phổ biến; các loại đá cao cấp, chế tác tinh xảo hơn có thể lên 700.000 – 1.500.000 VND hoặc hơn.

(Nguồn ảnh: Internet)