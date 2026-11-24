Mấy hôm nay trời trở gió, đi làm về chỉ mong ngóng được ăn một bát cơm nóng hổi. Nhưng nghĩ đến cảnh đứng hàng tiếng đồng hồ ninh xương hầm thịt, hay xào vội đĩa rau để rồi năm phút sau đã nguội ngắt, chắc hẳn nhiều chị em cũng thở dài ngao ngán. Đừng lo, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người "công thức tủ" cứu cánh những ngày lười biếng hay bận rộn. Đó là món "Thịt gà kho khoai môn".

Không hề nói quá đâu, món này nhà mình tuần nào cũng phải làm 3 lần. Thậm chí anh chồng thường ngày chỉ ăn một bát, hôm nào có món này cũng lặng lẽ xin thêm nửa bát nữa, chỉ để chan chút nước sốt sánh quyện, béo ngậy ăn với cơm.

Khoai môn om mềm, ngấm trọn mỡ gà và nước sốt đậm đà, ăn bùi bùi, tan ngay trong miệng. Thịt gà thì mềm thấm, không hề bị khô. Điều tuyệt vời nhất là bạn chẳng cần bày vẽ, thay nồi xoong liên tục. Chỉ cần một chiếc chảo nồi là đủ.

Tại sao lại là khoai môn và thịt gà? Cặp đôi hoàn hảo cho mùa lạnh

Nhiều người Việt mình thích hầm xương với khoai tây, củ cải vào mùa đông, nhưng mình tin rằng, khoai môn mới là "vua của các món kho; hầm" bị đánh giá thấp. Khoai môn sinh ra là để hút nước dùng. Bản thân nó không có nhiều vị đậm, nhưng kết cấu bùi, xốp như bột cho phép nó hút dầu và nước sốt sánh lại như một miếng bọt biển. Khi om xong, khoai môn thậm chí còn ngon hơn cả thịt gà. Cắn một miếng, khoai tan chảy ngay đầu lưỡi, để lại vị béo bùi mặn mòi vô cùng quyến rũ.

Về phần thịt gà, mình khuyên dùng đùi gà thay vì ức gà. Đùi gà không bị khô dù nấu lâu, hơn nữa, lớp mỡ mỏng dưới da gà sẽ được khoai môn "hút" hết, làm cho món ăn thơm lừng mà không hề tạo cảm giác ngấy mỡ. Mỡ gà hòa quyện với tinh bột tự nhiên từ khoai, tạo nên một thứ nước sốt sệt sệt, sóng sánh màu nâu vàng hấp dẫn - thật sự là sự kết hợp hoàn hảo.

Bạn đừng nghe từ "kho" mà nghĩ phải đun cả tiếng đồng hồ nhé. Từ lúc chuẩn bị đến khi dọn ra, món này chỉ mất vỏn vẹn 40 phút, trong đó bạn có 20 phút để thảnh thơi lướt điện thoại trong lúc đợi gà chín mềm.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu món thịt gà kho khoai môn

3-5 cái đùi gà, 1 củ khoai môn vừa (Nên chọn loại khoai khi cầm thấy nhẹ tay, thường là loại bùi. Gọt vỏ xong nên ngâm nước muối loãng cho đỡ thâm), hành, tỏi, gừng băm nhỏ, nước mắm, dầu hào, nước tương, chút hạt nêm, hạt tiêu, hành lá, rau mùi cắt nhỏ.

Cách làm nấu món thịt gà kho khoai môn

Bước 1: Chiên khoai môn là bước quan trọng và bạn tuyệt đối không được bỏ qua bước này. Khoai môn sau khi gọt vỏ, cắt thành các miếng vuông to tương tự miếng thịt gà hoặc to hơn miếng thịt gà một chút. Cho một chút dầu vào chảo, đun nóng già rồi cho khoai vào chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi bề mặt hơi sém vàng. Tại sao bạn cần phải chiên khoai môn!? Khoai chiên sơ sẽ tạo thành một lớp vỏ mỏng bên ngoài, giúp khoai không bị nát khi nấu lâu, đồng thời giữ được vị bùi ở bên trong. Sau khi chiên xong, vớt khoai ra để riêng.

Bước 2: Dùng chính phần dầu vừa chiên khoai (da gà cũng sẽ tiết ra thêm dầu), phi thơm gừng, tỏi, hành tím băm nhỏ cho đến khi vàng ươm, dậy mùi thơm nức mũi. Cho thịt gà vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Đảo đến khi thịt gà săn lại, ngả màu vàng nâu đẹp mắt. Cho thêm một thìa nước mắm ngon vào đảo cùng lúc này để thịt gà đậm đà từ trong ra. Tiếp theo, nêm nếm gia vị: Nước tương (cho màu đẹp), dầu hào, chút hạt nêm, đảo đều cho gà được phủ lớp nước sốt bóng bẩy.

Bước 3: Nấu ở nhỏ lửa chính là bí quyết giúp nước sốt sánh mịn Cho phần khoai môn đã chiên vào. Đổ nước nóng vào xâm xấp mặt nguyên liệu (khoảng 2/3 nồi là vừa). Lưu ý phải là nước nóng, nước lạnh sẽ làm thịt gà bị sốc nhiệt, co lại và trở nên dai ngoách đấy. Đun sôi bùng trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và kho trong vòng 20 phút. Sau 20 phút, mở nắp ra, bạn sẽ thấy mùi thơm nức gian bếp. Nước dùng đã sánh lại nhờ tinh bột tiết ra từ khoai môn. Lúc này bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Tôi thì thích để nước sốt hơi mặn ngọt đậm đà một chút để trộn với cơm, nên mình không đun quá cạn nước.

Tắt bếp, rắc hành lá và rau mùi lên trên, thêm chút hạt tiêu xay cay nồng. Dọn ngay chiếc chảo nóng hổi ra bàn cơm giữa tiếng xuýt xoa của mọi người.

Chúc bạn thành công với món "Thịt gà om khoai môn" thơm ngon ấm áp này nhé! Chắc chắn mâm cơm tối nay sẽ vui vẻ hơn rất nhiều đấy.